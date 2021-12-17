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American Funds Developing World Growth and Income Fund

mutual fund
TWDGX
Payout Change
Pending
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (DWGAX) Primary C (DWGCX) Other (DWGHX) Other (CDWFX) Other (CDWEX) C (CDWCX) Retirement (RDWFX) Retirement (RDWBX) (TWDGX) Other (DWGFX) A (CDWAX) (TDWGX) Retirement (RDWCX) Retirement (RDWGX) Retirement (RDWEX) Retirement (RDWAX) Retirement (RDEGX) Retirement (RDWHX) Inst (FDWGX) Other (FWDGX) Other (FWDDX)
TWDGX (Mutual Fund)

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (DWGAX) Primary C (DWGCX) Other (DWGHX) Other (CDWFX) Other (CDWEX) C (CDWCX) Retirement (RDWFX) Retirement (RDWBX) (TWDGX) Other (DWGFX) A (CDWAX) (TDWGX) Retirement (RDWCX) Retirement (RDWGX) Retirement (RDWEX) Retirement (RDWAX) Retirement (RDEGX) Retirement (RDWHX) Inst (FDWGX) Other (FWDGX) Other (FWDDX)
TWDGX (Mutual Fund)

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (DWGAX) Primary C (DWGCX) Other (DWGHX) Other (CDWFX) Other (CDWEX) C (CDWCX) Retirement (RDWFX) Retirement (RDWBX) (TWDGX) Other (DWGFX) A (CDWAX) (TDWGX) Retirement (RDWCX) Retirement (RDWGX) Retirement (RDWEX) Retirement (RDWAX) Retirement (RDEGX) Retirement (RDWHX) Inst (FDWGX) Other (FWDGX) Other (FWDDX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

American Funds Developing World Growth and Income Fund

TWDGX | Fund

-

$2.05 B

0.00%

$0.31

0.01%

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$2.05 B

Holdings in Top 10

26.7%

52 WEEK LOW AND HIGH

$0.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.01%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

American Funds Developing World Growth and Income Fund

TWDGX | Fund

-

$2.05 B

0.00%

$0.31

0.01%

TWDGX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    American Funds Developing World Growth and Income Fund
  • Fund Family Name
    Capital Group Fund Group
  • Inception Date
    Feb 03, 2014
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

p style="font: 10pt Arial, Helvetica, Sans-Serif; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; font-style: normal; font-weight: normal"Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in securities that are (1) issued by companies in developing countries; (2) principally traded in the securities markets of developing countries; (3) denominated in developing country currencies; or (4) issued by companies deemed to be suitable for investment by the fund because they have significant economic exposure to developing countries. In determining whether a country is a developing country, the fund’s investment adviser will consider, among other things, whether the country is generally considered to be a developing country by the international financial community, the country’s per capita gross domestic product, the percentage of the country’s economy that is industrialized, market capital as a percentage of the country’s gross domestic product, and the overall regulatory environment of the country, including the presence of government regulation limiting or banning foreign ownership and restrictions on repatriation of initial capital, dividends, interest and/or capital gains. For example, the investment adviser currently expects that most countries included in any one of the Morgan Stanley Capital Index (MSCI) emerging markets indices will be treated as developing countries./span/p p style="font: 10pt Arial, Helvetica, Sans-Serif; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif"The fund may invest in securities of any company, regardless of where it is domiciled, if the fund’s investment adviser determines that the company has significant economic exposure to a developing country. An issuer will be deemed to have significant economic exposure to a developing country if at least 50% of its assets are located in a developing country or at least 50% of its total revenues or profits are derived, or, in the opinion of the investment adviser, are expected to be derived, from goods or services produced or sold in a developing country./span/p p style="font: 10pt Arial, Helvetica, Sans-Serif; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; font-style: normal; font-weight: normal"The fund may have significant exposure to one or more developing countries. For example, as of December 31, 2022, the fund held more than 25% of its assets in securities of issuers domiciled in China. See the paragraphs captioned “Investing outside the United States,” “Investing in emerging markets” and “Exposure to country, region, industry or sector” under “Principal risks” below for a description of the risks associated with such investments.  More current portfolio holdings information for the fund is available on our website at capitalgroup.com./span/p p style="font: 10pt Arial, Helvetica, Sans-Serif; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif"The fund is designed for investors seeking both capital appreciation and income. As a general matter, the fund may invest in a broad range of securities, including both growth- and income-oriented stocks and debt securities. In pursuing its objective, however, the fund focuses on stocks of companies that have the potential for growth and the capacity to pay dividends. The investment adviser believes that these stocks will be more resistant to market declines than stocks of companies that do not, or do not have the capacity to, pay dividends. The fund may also invest in securities of foreign issuers in the form of depositary receipts or other instruments by which the fund may obtain exposure to equity investments in local markets./span/p p style="font-size: 10pt; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif"The investment adviser uses a system of multiple portfolio managers in managing the fund’s assets. Under this approach, the portfolio of the fund is divided into segments managed by individual managers./span/p p style="font-size: 10pt; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif"The fund relies on the professional judgment of its investment adviser to make decisions about the fund’s portfolio investments. The basic investment philosophy of the investment adviser is to seek to invest in attractively valued companies that, in its opinion, represent good, long-term investment opportunities. Securities may be sold/span/p p style="font: 10pt Arial, Helvetica, Sans-Serif; text-align: left"span style="font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif"when the investment adviser believes that they no longer represent relatively attractive investment opportunities./span/p
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TWDGX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period TWDGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period TWDGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period TWDGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period TWDGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

TWDGX - Holdings

Concentration Analysis

TWDGX Category Low Category High TWDGX % Rank
Net Assets 2.05 B N/A N/A N/A
Number of Holdings 149 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 549 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 26.75% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3.85%
  2. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.29%
  3. CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 3.09%
  4. BEIGENE LTD 2.99%
  5. HYPERA SA 2.90%
  6. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2.71%
  7. BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 2.20%
  8. GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 2.00%
  9. JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD 1.87%
  10. AIA GROUP LTD 1.84%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High TWDGX % Rank
Stocks 		97.06% N/A N/A N/A
Cash 		3.09% N/A N/A N/A
Bonds 		0.26% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High TWDGX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High TWDGX % Rank
Non US 		80.13% N/A N/A N/A
US 		16.93% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High TWDGX % Rank
Cash & Equivalents 		3.09% N/A N/A N/A
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High TWDGX % Rank
US 		0.26% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

TWDGX - Expenses

Operational Fees

TWDGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.01% N/A N/A N/A
Management Fee 0.01% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

TWDGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

TWDGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

TWDGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

TWDGX - Distributions

Dividend Yield Analysis

TWDGX Category Low Category High TWDGX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

TWDGX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

TWDGX Category Low Category High TWDGX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

TWDGX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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TWDGX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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