This table allows you to know how fast BAM’s price was able to recover after paying out dividends in the past. As an Investor you can benefit from stocks that recover quickly by capturing the dividend payment without suffering stock price depreciation.

Ex-Dividend Date Payout Amount Days Taken For Stock Price To Recover 2019-11-27 $0.16 2019-08-29 $0.16 2019-05-30 $0.16 2019-02-27 $0.16 2018-11-29 $0.15 2018-08-30 $0.15 2018-05-30 $0.15 2018-02-27 $0.15 2017-11-29 $0.14 2017-08-29 $0.14 2017-05-26 $0.14 2017-02-24 $0.14 2016-11-28 $0.13 2016-08-29 $0.13 2016-05-26 $0.13 2016-02-25 $0.13 2015-11-25 $0.12 2015-08-27 $0.12 2015-05-27 $0.12 2015-02-25 $0.11333333333333333 2014-11-25 $0.10666666666666667 2014-08-27 $0.10666666666666667 2014-05-28 $0.10666666666666667 2013-10-30 $0.1 2013-07-30 $0.1 2013-04-29 $0.1 2013-01-30 $0.09333333333333334 2012-10-31 $0.09333333333333334 2012-07-30 $0.09333333333333334 2012-04-27 $0.09333333333333334 2012-01-30 $0.08666666666666667 2011-10-28 $0.08666666666666667 2011-07-28 $0.08666666666666667 2011-04-27 $0.08666666666666667 2011-01-28 $0.08666666666666667 2010-10-28 $0.08666666666666667 2010-07-28 $0.08666666666666667 2010-04-28 $0.08666666666666667 2010-01-28 $0.08666666666666667 2009-10-28 $0.08666666666666667 2009-07-29 $0.08666666666666667 2009-04-29 $0.08666666666666667 2009-01-28 $0.08666666666666667 2008-10-29 $0.08666666666666667 2008-07-30 $0.08666666666666667 2008-04-29 $0.08666666666666667 2008-01-30 $0.08 2007-10-30 $0.08 2007-07-30 $0.08 2007-04-27 $0.12 2007-01-30 $0.07111111111111111 2006-10-30 $0.07111111111111111 2006-07-28 $0.07111111111111111 2006-05-03 $0.07111111111111111 2006-01-30 $0.044444444444444446 2005-10-28 $0.044444444444444446 2005-07-28 $0.044444444444444446 2005-04-27 $0.044444444444444446 2005-01-28 $0.04148148148148148 2004-10-28 $0.04148148148148148 2004-07-28 $0.04148148148148148 2004-04-28 $0.011140740740740741 2004-01-28 $0.0073876543209876544 2003-10-29 $0.007367901234567901 2003-07-30 $0.0069728395061728395 2003-04-29 $0.006419753086419753 2003-01-29 $0.0060641975308641976 2002-10-30 $0.005945679012345679 2002-07-30 $0.005906172839506173 2002-04-29 $0.005945679012345679 2002-01-30 $0.00582716049382716 2001-10-30 $0.00588641975308642 2001-07-30 $0.0060641975308641976 2001-04-27 $0.006004938271604939 2001-01-30 $0.006182716049382716 2000-10-30 $0.0060641975308641976 2000-07-28 $0.006182716049382716 2000-04-27 $0.04839506172839506 (CAD) 2000-01-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1999-10-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1999-07-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1999-04-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1999-01-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1998-10-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1998-07-29 $0.04839506172839506 (CAD) 1998-04-29 $0.04839506172839506 (CAD) 1998-01-28 $0.04839506172839506 (CAD) 1997-10-29 $0.04839506172839506 (CAD)