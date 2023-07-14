Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
3.6%
1 yr return
1.0%
3 Yr Avg Return
-1.3%
5 Yr Avg Return
-1.9%
Net Assets
$645 M
Holdings in Top 10
11.3%
Expense Ratio 1.10%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 34.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$1,000,000
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|FHYTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|3.6%
|-7.1%
|10.3%
|11.11%
|1 Yr
|1.0%
|-9.9%
|18.7%
|66.81%
|3 Yr
|-1.3%*
|-11.5%
|72.4%
|24.04%
|5 Yr
|-1.9%*
|-14.3%
|37.5%
|27.63%
|10 Yr
|-0.8%*
|-9.0%
|19.0%
|19.96%
* Annualized
|Period
|FHYTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-17.0%
|-33.4%
|3.6%
|75.41%
|2021
|1.6%
|-4.3%
|5.4%
|12.14%
|2020
|0.5%
|-8.4%
|70.9%
|24.01%
|2019
|2.3%
|-1.1%
|5.1%
|15.99%
|2018
|-2.2%
|-4.0%
|0.1%
|91.70%
|Period
|FHYTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|3.6%
|-14.3%
|7.8%
|9.80%
|1 Yr
|1.0%
|-18.1%
|22.2%
|61.17%
|3 Yr
|-1.3%*
|-11.5%
|72.4%
|23.79%
|5 Yr
|-1.9%*
|-14.3%
|37.5%
|32.20%
|10 Yr
|0.2%*
|-9.0%
|19.0%
|24.51%
* Annualized
|Period
|FHYTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-17.0%
|-33.4%
|3.6%
|75.41%
|2021
|1.6%
|-4.3%
|5.4%
|12.29%
|2020
|0.5%
|-8.4%
|70.9%
|24.01%
|2019
|2.3%
|-1.0%
|5.1%
|18.27%
|2018
|-2.2%
|-4.0%
|0.2%
|93.43%
|FHYTX
|Category Low
|Category High
|FHYTX % Rank
|Net Assets
|645 M
|1.47 M
|26.2 B
|42.90%
|Number of Holdings
|566
|2
|2736
|24.30%
|Net Assets in Top 10
|79.2 M
|-492 M
|2.55 B
|43.78%
|Weighting of Top 10
|11.30%
|3.0%
|100.0%
|49.34%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FHYTX % Rank
|Bonds
|91.04%
|0.00%
|154.38%
|73.03%
|Stocks
|5.70%
|-0.60%
|52.82%
|3.21%
|Cash
|2.81%
|-52.00%
|100.00%
|53.73%
|Convertible Bonds
|0.45%
|0.00%
|17.89%
|80.53%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|7.09%
|49.78%
|Other
|0.00%
|-63.70%
|32.06%
|40.41%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FHYTX % Rank
|Communication Services
|25.65%
|0.00%
|99.99%
|14.02%
|Consumer Cyclical
|20.76%
|0.00%
|100.00%
|10.58%
|Basic Materials
|13.42%
|0.00%
|100.00%
|10.58%
|Technology
|11.25%
|0.00%
|34.19%
|8.20%
|Utilities
|9.36%
|0.00%
|100.00%
|11.11%
|Industrials
|8.19%
|0.00%
|100.00%
|12.43%
|Energy
|6.34%
|0.00%
|100.00%
|63.49%
|Healthcare
|2.88%
|0.00%
|22.17%
|11.38%
|Consumer Defense
|2.16%
|0.00%
|100.00%
|15.08%
|Real Estate
|0.00%
|0.00%
|86.71%
|25.13%
|Financial Services
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|32.80%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FHYTX % Rank
|US
|5.12%
|-0.60%
|47.59%
|3.37%
|Non US
|0.58%
|-0.01%
|5.26%
|6.00%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FHYTX % Rank
|Corporate
|96.92%
|0.00%
|129.69%
|28.45%
|Cash & Equivalents
|2.98%
|0.00%
|99.98%
|56.45%
|Securitized
|0.10%
|0.00%
|97.24%
|36.95%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|45.95%
|33.43%
|Municipal
|0.00%
|0.00%
|4.66%
|15.54%
|Government
|0.00%
|0.00%
|99.07%
|40.47%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FHYTX % Rank
|US
|82.06%
|0.00%
|150.64%
|42.31%
|Non US
|8.98%
|0.00%
|118.12%
|79.94%
|FHYTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|1.10%
|0.03%
|18.97%
|41.03%
|Management Fee
|0.60%
|0.00%
|1.84%
|63.16%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|0.10%
|0.00%
|0.50%
|46.73%
|FHYTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|0.00%
|5.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|5.00%
|N/A
|FHYTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|2.00%
|15.25%
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|FHYTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|34.00%
|1.00%
|255.00%
|9.43%
|FHYTX
|Category Low
|Category High
|FHYTX % Rank
|Dividend Yield
|6.00%
|0.00%
|37.22%
|47.60%
|FHYTX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|FHYTX
|Category Low
|Category High
|FHYTX % Rank
|Net Income Ratio
|4.00%
|-2.39%
|14.30%
|69.85%
|FHYTX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Semi-Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Nov 30, 2022
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2022
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2022
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2022
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2022
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2022
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 31, 2022
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2022
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2022
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2022
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2021
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2021
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2021
|$0.023
|DailyAccrualFund
|May 31, 2021
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2021
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2021
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2021
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2020
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2020
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2020
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2020
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 29, 2020
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2019
|$0.026
|DailyAccrualFund
|May 31, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2018
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2017
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2017
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2017
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2016
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2016
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2016
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|May 29, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2015
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2014
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2014
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2014
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2014
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2014
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2014
|$0.027
|DailyAccrualFund
|May 31, 2014
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2014
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2014
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2014
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2014
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2013
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 31, 2013
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2013
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2013
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2012
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2012
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2012
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2012
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2012
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2012
|$0.032
|DailyAccrualFund
|May 31, 2012
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2012
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2012
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2012
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2012
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2011
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2011
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2011
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2011
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2011
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2011
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2011
|$0.032
|DailyAccrualFund
|May 31, 2011
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2011
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2011
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2011
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2011
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2010
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2010
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2010
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2010
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2010
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2010
|$0.033
|DailyAccrualFund
|May 28, 2010
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2010
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2010
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Feb 26, 2010
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2010
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2009
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2009
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2009
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2009
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2009
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2009
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2009
|$0.033
|DailyAccrualFund
|May 29, 2009
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2009
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2009
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2009
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2009
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2008
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2008
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2008
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2008
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2008
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2008
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 30, 2008
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2008
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2008
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2008
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2008
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2007
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 31, 2007
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2007
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2007
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2007
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 31, 2006
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2006
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2006
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2006
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2006
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2005
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2005
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2005
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2005
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2005
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2005
|$0.038
|DailyAccrualFund
|May 31, 2005
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2005
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2005
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2005
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2005
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2004
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2004
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2004
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2004
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2004
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2004
|$0.040
|DailyAccrualFund
|May 28, 2004
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2004
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2004
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2004
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2004
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2003
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2003
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2003
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2003
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2003
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2003
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2003
|$0.039
|DailyAccrualFund
|May 30, 2003
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2003
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2003
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2002
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2002
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2002
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2002
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2002
|$0.045
|DailyAccrualFund
|May 31, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2002
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2002
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2001
|$0.056
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2001
|$0.056
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2001
|$0.055
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2001
|$0.058
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2001
|$0.059
|DailyAccrualFund
|May 31, 2001
|$0.059
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2001
|$0.063
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2001
|$0.064
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2001
|$0.062
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2001
|$0.064
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2000
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2000
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2000
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2000
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2000
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2000
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2000
|$0.069
|OrdinaryDividend
|May 31, 2000
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2000
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2000
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 2000
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2000
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1999
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1999
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1999
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1999
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1999
|$0.066
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1999
|$0.066
|OrdinaryDividend
|May 28, 1999
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1999
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1999
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 1999
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1999
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1998
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1998
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1998
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1998
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1998
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1998
|$0.072
|OrdinaryDividend
|May 29, 1998
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1998
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1998
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Feb 27, 1998
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jan 30, 1998
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 1997
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1997
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1997
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 1997
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1997
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1997
|$0.066
|OrdinaryDividend
|May 30, 1997
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1997
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1997
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1997
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1997
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1996
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1996
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1996
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1996
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1996
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1996
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1996
|$0.070
|OrdinaryDividend
|May 31, 1996
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1996
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1996
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 1996
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1996
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 1995
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1995
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1995
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 1995
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1995
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1995
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1995
|$0.067
|OrdinaryDividend
|May 31, 1995
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 1995
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1995
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1995
|$0.067
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1995
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1994
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1994
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1994
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1994
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1994
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 1994
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1994
|$0.069
|OrdinaryDividend
|May 31, 1994
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 1994
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1994
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1994
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1994
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1993
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1993
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1993
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1993
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1993
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1993
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1993
|$0.073
|OrdinaryDividend
|May 28, 1993
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1993
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1993
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1993
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1993
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1992
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1992
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1992
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1992
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1992
|$0.078
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1992
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1992
|$0.080
|OrdinaryDividend
|May 29, 1992
|$0.080
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Aug 23, 1984
37.79
37.8%
Mr. Durbiano joined Federated in 1982 and has been a Senior Portfolio Manager and a Senior Vice President of Federated Investment Management Company since 1996. From 1988 through 1995, Mr. Durbiano was a Portfolio Manager and a Vice President of Federated. Mr. Durbiano has received the Chartered Financial Analyst designation and an M.B.A. in Finance from the University of Pittsburgh.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Apr 30, 2011
11.09
11.1%
Mr. Neavin joined Federated in 2001 as an Investment Analyst and has been a Portfolio Manager since 2011. . In 2005, Mr. Neavin became an Assistant Vice President and Senior Investment Analyst and in 2010 became a Vice President of a Federated advisory subsidiary. From 1995 to 1999, Mr. Neavin worked for MBNA America Bank and was appointed a Senior Credit Analyst in 1997. Mr. Neavin has received the Chartered Financial Analyst designation and an M.B.A. from Carnegie Mellon University.
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.13
|37.79
|7.13
|8.17
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...