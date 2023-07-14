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Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

mutual fund
FHYTX
Payout Change
Pending
Price as of:
$6.08 +0.0 +0.0%
primary theme
High Yield Bond
share class
Inst (FHYTX) Primary Inst (FHTIX) A (FHYAX) C (FHYCX) Retirement (FHYLX)
FHYTX (Mutual Fund)

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$6.08 +0.0 +0.0%
primary theme
High Yield Bond
share class
Inst (FHYTX) Primary Inst (FHTIX) A (FHYAX) C (FHYCX) Retirement (FHYLX)
FHYTX (Mutual Fund)

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$6.08 +0.0 +0.0%
primary theme
High Yield Bond
share class
Inst (FHYTX) Primary Inst (FHTIX) A (FHYAX) C (FHYCX) Retirement (FHYLX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

FHYTX | Fund

$6.08

$645 M

6.00%

$0.36

1.10%

Vitals

YTD Return

3.6%

1 yr return

1.0%

3 Yr Avg Return

-1.3%

5 Yr Avg Return

-1.9%

Net Assets

$645 M

Holdings in Top 10

11.3%

52 WEEK LOW AND HIGH

$6.1
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 1.10%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 34.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$1,000,000

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

FHYTX | Fund

$6.08

$645 M

6.00%

$0.36

1.10%

FHYTX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 3.6%
  • 3 Yr Annualized Total Return -1.3%
  • 5 Yr Annualized Total Return -1.9%
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 4.00%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 6.0%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
  • Fund Family Name
    Federated
  • Inception Date
    Aug 23, 1984
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    Inst
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Mark Durbiano

Fund Description

The Fund pursues its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of noninvestment-grade, fixed income securities of domestic and foreign corporations (also known as “junk bonds”) including loan instruments. The fixed-income securities in which the Fund will invest include but are not limited to corporate debt securities, loan instruments, commercial paper, zero coupon securities and foreign securities. The Fund is not managed to specific maturity or duration requirements. The foreign fixed-income securities in which the Fund invests are issued by foreign corporations in either emerging or developed markets. The Fund’s investment adviser (the “Adviser”) selects securities that it believes have attractive risk-return characteristics. The Adviser’s securities selection process includes an analysis of the issuer’s financial condition, business and product strength, competitive position and management expertise. In addition, when the Adviser considers the risk/return prospects of equity securities to be attractive, the Fund may also opportunistically invest up to 20% of its assets in equity securities or pooled vehicles such as exchange-traded funds (ETFs) or other investment companies. Pooled vehicles are utilized in order to gain broad exposure to the equity market. The Fund may invest in companies with market capitalizations of any size. The Fund may invest in derivative contracts to implement its investment strategies. For example, the Fund may use derivative contracts or hybrid instruments to increase or decrease the portfolio’s exposure to the investment(s) underlying the derivative or hybrid in an attempt to benefit from changes in the value of the underlying investment(s). There can be no assurance that the Fund’s use of derivative contracts or hybrid instruments will work as intended. Derivative investments made by the Fund are included within the Fund’s 80% policy (as described below) and are calculated at market value.The Fund will invest its assets so that at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) are invested in fixed-income investments rated below investment grade. The Fund will notify shareholders at least 60 days in advance of any change in its investment policy that would enable the Fund to invest, under normal circumstances, less than 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed-income investments rated below investment grade.
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FHYTX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FHYTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 3.6% -7.1% 10.3% 11.11%
1 Yr 1.0% -9.9% 18.7% 66.81%
3 Yr -1.3%* -11.5% 72.4% 24.04%
5 Yr -1.9%* -14.3% 37.5% 27.63%
10 Yr -0.8%* -9.0% 19.0% 19.96%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FHYTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -17.0% -33.4% 3.6% 75.41%
2021 1.6% -4.3% 5.4% 12.14%
2020 0.5% -8.4% 70.9% 24.01%
2019 2.3% -1.1% 5.1% 15.99%
2018 -2.2% -4.0% 0.1% 91.70%

Total Return Ranking - Trailing

Period FHYTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 3.6% -14.3% 7.8% 9.80%
1 Yr 1.0% -18.1% 22.2% 61.17%
3 Yr -1.3%* -11.5% 72.4% 23.79%
5 Yr -1.9%* -14.3% 37.5% 32.20%
10 Yr 0.2%* -9.0% 19.0% 24.51%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FHYTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -17.0% -33.4% 3.6% 75.41%
2021 1.6% -4.3% 5.4% 12.29%
2020 0.5% -8.4% 70.9% 24.01%
2019 2.3% -1.0% 5.1% 18.27%
2018 -2.2% -4.0% 0.2% 93.43%

NAV & Total Return History

FHYTX - Holdings

Concentration Analysis

FHYTX Category Low Category High FHYTX % Rank
Net Assets 645 M 1.47 M 26.2 B 42.90%
Number of Holdings 566 2 2736 24.30%
Net Assets in Top 10 79.2 M -492 M 2.55 B 43.78%
Weighting of Top 10 11.30% 3.0% 100.0% 49.34%

Top 10 Holdings

  1. Federated Hermes Inst Prime Val Obl IS 2.75%
  2. Bank Loan Core 2.16%
  3. HUB International Ltd. 7% 1.12%
  4. Clarios Global Lp 8.5% 0.90%
  5. 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5% 0.83%
  6. NFP Corp. 6.875% 0.82%
  7. ALTICE FRANCE S.A 7.38% 0.82%
  8. 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.79%
  9. Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.76%
  10. Quicken Loans Inc. 5.75% 0.75%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FHYTX % Rank
Bonds 		91.04% 0.00% 154.38% 73.03%
Stocks 		5.70% -0.60% 52.82% 3.21%
Cash 		2.81% -52.00% 100.00% 53.73%
Convertible Bonds 		0.45% 0.00% 17.89% 80.53%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 7.09% 49.78%
Other 		0.00% -63.70% 32.06% 40.41%

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FHYTX % Rank
Communication Services 		25.65% 0.00% 99.99% 14.02%
Consumer Cyclical 		20.76% 0.00% 100.00% 10.58%
Basic Materials 		13.42% 0.00% 100.00% 10.58%
Technology 		11.25% 0.00% 34.19% 8.20%
Utilities 		9.36% 0.00% 100.00% 11.11%
Industrials 		8.19% 0.00% 100.00% 12.43%
Energy 		6.34% 0.00% 100.00% 63.49%
Healthcare 		2.88% 0.00% 22.17% 11.38%
Consumer Defense 		2.16% 0.00% 100.00% 15.08%
Real Estate 		0.00% 0.00% 86.71% 25.13%
Financial Services 		0.00% 0.00% 100.00% 32.80%

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FHYTX % Rank
US 		5.12% -0.60% 47.59% 3.37%
Non US 		0.58% -0.01% 5.26% 6.00%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FHYTX % Rank
Corporate 		96.92% 0.00% 129.69% 28.45%
Cash & Equivalents 		2.98% 0.00% 99.98% 56.45%
Securitized 		0.10% 0.00% 97.24% 36.95%
Derivative 		0.00% 0.00% 45.95% 33.43%
Municipal 		0.00% 0.00% 4.66% 15.54%
Government 		0.00% 0.00% 99.07% 40.47%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FHYTX % Rank
US 		82.06% 0.00% 150.64% 42.31%
Non US 		8.98% 0.00% 118.12% 79.94%

FHYTX - Expenses

Operational Fees

FHYTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 1.10% 0.03% 18.97% 41.03%
Management Fee 0.60% 0.00% 1.84% 63.16%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee 0.10% 0.00% 0.50% 46.73%

Sales Fees

FHYTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 0.00% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 5.00% N/A

Trading Fees

FHYTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 2.00% 15.25%

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FHYTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 34.00% 1.00% 255.00% 9.43%

FHYTX - Distributions

Dividend Yield Analysis

FHYTX Category Low Category High FHYTX % Rank
Dividend Yield 6.00% 0.00% 37.22% 47.60%

Dividend Distribution Analysis

FHYTX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

FHYTX Category Low Category High FHYTX % Rank
Net Income Ratio 4.00% -2.39% 14.30% 69.85%

Capital Gain Distribution Analysis

FHYTX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Semi-Annually Annually

Distributions History

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FHYTX - Fund Manager Analysis

Managers

Mark Durbiano

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Aug 23, 1984

37.79

37.8%

Mr. Durbiano joined Federated in 1982 and has been a Senior Portfolio Manager and a Senior Vice President of Federated Investment Management Company since 1996. From 1988 through 1995, Mr. Durbiano was a Portfolio Manager and a Vice President of Federated. Mr. Durbiano has received the Chartered Financial Analyst designation and an M.B.A. in Finance from the University of Pittsburgh.

Gene Neavin

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Apr 30, 2011

11.09

11.1%

Mr. Neavin joined Federated in 2001 as an Investment Analyst and has been a Portfolio Manager since 2011. . In 2005, Mr. Neavin became an Assistant Vice President and Senior Investment Analyst and in 2010 became a Vice President of a Federated advisory subsidiary. From 1995 to 1999, Mr. Neavin worked for MBNA America Bank and was appointed a Senior Credit Analyst in 1997. Mr. Neavin has received the Chartered Financial Analyst designation and an M.B.A. from Carnegie Mellon University.

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.13 37.79 7.13 8.17

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