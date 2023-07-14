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Vanguard Long Term Treasury Fund

mutual fund
VUSTX
Payout Change
Pending
Price as of:
$8.89 -0.05 -0.56%
primary theme
Long-Term U.S. Treasury Bond
share class
Inv (VUSTX) Primary Inst (VUSUX)
VUSTX (Mutual Fund)

Vanguard Long Term Treasury Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$8.89 -0.05 -0.56%
primary theme
Long-Term U.S. Treasury Bond
share class
Inv (VUSTX) Primary Inst (VUSUX)
VUSTX (Mutual Fund)

Vanguard Long Term Treasury Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$8.89 -0.05 -0.56%
primary theme
Long-Term U.S. Treasury Bond
share class
Inv (VUSTX) Primary Inst (VUSUX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Vanguard Long Term Treasury Fund

VUSTX | Fund

$8.89

$3.01 B

3.22%

$0.29

0.20%

Vitals

YTD Return

1.4%

1 yr return

-12.0%

3 Yr Avg Return

-17.6%

5 Yr Avg Return

-5.6%

Net Assets

$3.01 B

Holdings in Top 10

36.1%

52 WEEK LOW AND HIGH

$8.9
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.20%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 106.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$3,000

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Vanguard Long Term Treasury Fund

VUSTX | Fund

$8.89

$3.01 B

3.22%

$0.29

0.20%

VUSTX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 1.4%
  • 3 Yr Annualized Total Return -17.6%
  • 5 Yr Annualized Total Return -5.6%
  • Capital Gain Distribution Frequency None
  • Net Income Ratio 1.90%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 3.2%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Vanguard Long Term Treasury Fund
  • Fund Family Name
    Vanguard
  • Inception Date
    May 19, 1986
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    Inv
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Brian Quigley

Fund Description

The Fund invests at least 80% of its assets in U.S. Treasury securities, which include bills, bonds, and notes issued by the U.S. Treasury. The Fund is expected to maintain a dollar-weighted average maturity of 15 to 30 years.
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VUSTX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period VUSTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.4% -39.1% 311.4% 34.69%
1 Yr -12.0% -16.7% 255.7% 73.47%
3 Yr -17.6%* -26.0% 23.8% 81.63%
5 Yr -5.6%* -12.2% 20.4% 82.98%
10 Yr -2.7%* -4.1% 8.4% 97.14%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period VUSTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -31.4% -41.8% 1.6% 73.47%
2021 -4.6% -13.8% 2.6% 77.55%
2020 2.3% -18.1% 7.6% 42.55%
2019 2.6% -21.2% 4.9% 36.36%
2018 -1.0% -21.0% 0.2% 44.19%

Total Return Ranking - Trailing

Period VUSTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.4% -39.1% 311.4% 34.69%
1 Yr -12.0% -19.1% 255.7% 63.27%
3 Yr -17.6%* -26.0% 23.8% 85.11%
5 Yr -5.6%* -11.8% 20.4% 81.82%
10 Yr -2.7%* -4.1% 8.4% 97.30%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period VUSTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -31.4% -41.8% 1.6% 71.43%
2021 -4.6% -13.8% 2.6% 77.55%
2020 2.3% -18.1% 7.6% 42.55%
2019 2.6% -21.2% 4.9% 36.36%
2018 -1.0% -21.0% 0.2% 44.19%

NAV & Total Return History

VUSTX - Holdings

Concentration Analysis

VUSTX Category Low Category High VUSTX % Rank
Net Assets 3.01 B 25.2 M 40.8 B 44.12%
Number of Holdings 74 4 315 41.18%
Net Assets in Top 10 1.22 B -85.5 M 18.4 B 32.35%
Weighting of Top 10 36.10% 17.0% 99.8% 64.00%

Top 10 Holdings

  1. United States Treasury Bonds 4.29%
  2. United States Treasury Bonds 4.24%
  3. United States Treasury Bonds 4.06%
  4. United States Treasury Bonds 3.99%
  5. United States Treasury Bonds 3.91%
  6. United States Treasury Bonds 3.81%
  7. United States Treasury Bonds 3.81%
  8. United States Treasury Bonds 3.72%
  9. United States Treasury Bonds 3% 3.70%
  10. United States Treasury Bonds 3.65%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High VUSTX % Rank
Bonds 		99.68% 62.04% 99.98% 35.29%
Cash 		0.32% 0.02% 37.96% 67.65%
Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 58.82%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 58.82%
Other 		0.00% 0.00% 3.06% 55.88%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 0.00% 55.88%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High VUSTX % Rank
Government 		99.68% 25.53% 99.98% 29.41%
Cash & Equivalents 		0.32% 0.02% 31.29% 73.53%
Derivative 		0.00% 0.00% 1.58% 58.82%
Securitized 		0.00% 0.00% 42.48% 67.65%
Corporate 		0.00% 0.00% 0.48% 58.82%
Municipal 		0.00% 0.00% 0.01% 58.82%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High VUSTX % Rank
US 		99.68% 62.04% 99.98% 35.29%
Non US 		0.00% 0.00% 7.04% 58.82%

VUSTX - Expenses

Operational Fees

VUSTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.20% 0.03% 1.58% 56.25%
Management Fee 0.18% 0.00% 0.65% 66.67%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.15% 0.35% N/A

Sales Fees

VUSTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 1.01% 3.75% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 3.34% N/A

Trading Fees

VUSTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 2.00% 2.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

VUSTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 106.00% 6.00% 116.00% 90.32%

VUSTX - Distributions

Dividend Yield Analysis

VUSTX Category Low Category High VUSTX % Rank
Dividend Yield 3.22% 0.00% 3.68% 38.78%

Dividend Distribution Analysis

VUSTX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Annually Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

VUSTX Category Low Category High VUSTX % Rank
Net Income Ratio 1.90% 0.74% 2.87% 39.39%

Capital Gain Distribution Analysis

VUSTX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency None Annually Monthly Monthly

Distributions History

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VUSTX - Fund Manager Analysis

Managers

Brian Quigley

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Nov 08, 2021

0.56

0.6%

Brian W. Quigley, CFA,Portfolio Manager at Vanguard. He has been with Vanguard since 2003; has worked in investment management since 2005; and has managed investment portfolios. Education: B.S., Lehigh University.

John Madziyire

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Nov 08, 2021

0.56

0.6%

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.41 25.85 7.77 14.84

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