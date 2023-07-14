Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
1.4%
1 yr return
-12.0%
3 Yr Avg Return
-17.6%
5 Yr Avg Return
-5.6%
Net Assets
$3.01 B
Holdings in Top 10
36.1%
Expense Ratio 0.20%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 106.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$3,000
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VUSTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.4%
|-39.1%
|311.4%
|34.69%
|1 Yr
|-12.0%
|-16.7%
|255.7%
|73.47%
|3 Yr
|-17.6%*
|-26.0%
|23.8%
|81.63%
|5 Yr
|-5.6%*
|-12.2%
|20.4%
|82.98%
|10 Yr
|-2.7%*
|-4.1%
|8.4%
|97.14%
* Annualized
|Period
|VUSTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-31.4%
|-41.8%
|1.6%
|73.47%
|2021
|-4.6%
|-13.8%
|2.6%
|77.55%
|2020
|2.3%
|-18.1%
|7.6%
|42.55%
|2019
|2.6%
|-21.2%
|4.9%
|36.36%
|2018
|-1.0%
|-21.0%
|0.2%
|44.19%
|Period
|VUSTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.4%
|-39.1%
|311.4%
|34.69%
|1 Yr
|-12.0%
|-19.1%
|255.7%
|63.27%
|3 Yr
|-17.6%*
|-26.0%
|23.8%
|85.11%
|5 Yr
|-5.6%*
|-11.8%
|20.4%
|81.82%
|10 Yr
|-2.7%*
|-4.1%
|8.4%
|97.30%
* Annualized
|Period
|VUSTX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-31.4%
|-41.8%
|1.6%
|71.43%
|2021
|-4.6%
|-13.8%
|2.6%
|77.55%
|2020
|2.3%
|-18.1%
|7.6%
|42.55%
|2019
|2.6%
|-21.2%
|4.9%
|36.36%
|2018
|-1.0%
|-21.0%
|0.2%
|44.19%
|VUSTX
|Category Low
|Category High
|VUSTX % Rank
|Net Assets
|3.01 B
|25.2 M
|40.8 B
|44.12%
|Number of Holdings
|74
|4
|315
|41.18%
|Net Assets in Top 10
|1.22 B
|-85.5 M
|18.4 B
|32.35%
|Weighting of Top 10
|36.10%
|17.0%
|99.8%
|64.00%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VUSTX % Rank
|Bonds
|99.68%
|62.04%
|99.98%
|35.29%
|Cash
|0.32%
|0.02%
|37.96%
|67.65%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|58.82%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|58.82%
|Other
|0.00%
|0.00%
|3.06%
|55.88%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|55.88%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VUSTX % Rank
|Government
|99.68%
|25.53%
|99.98%
|29.41%
|Cash & Equivalents
|0.32%
|0.02%
|31.29%
|73.53%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|1.58%
|58.82%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|42.48%
|67.65%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|0.48%
|58.82%
|Municipal
|0.00%
|0.00%
|0.01%
|58.82%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VUSTX % Rank
|US
|99.68%
|62.04%
|99.98%
|35.29%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|7.04%
|58.82%
|VUSTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.20%
|0.03%
|1.58%
|56.25%
|Management Fee
|0.18%
|0.00%
|0.65%
|66.67%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.15%
|0.35%
|N/A
|VUSTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|1.01%
|3.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|3.34%
|N/A
|VUSTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|2.00%
|2.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VUSTX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|106.00%
|6.00%
|116.00%
|90.32%
|VUSTX
|Category Low
|Category High
|VUSTX % Rank
|Dividend Yield
|3.22%
|0.00%
|3.68%
|38.78%
|VUSTX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Annually
|Monthly
|Monthly
|VUSTX
|Category Low
|Category High
|VUSTX % Rank
|Net Income Ratio
|1.90%
|0.74%
|2.87%
|39.39%
|VUSTX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|None
|Annually
|Monthly
|Monthly
|Date
|Amount
|Type
|Dec 01, 2022
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2022
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2022
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2022
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2022
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2022
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2022
|$0.022
|DailyAccrualFund
|May 02, 2022
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2022
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2022
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2022
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2022
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2021
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2021
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2021
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 03, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2021
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2021
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2020
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2020
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2020
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2020
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2020
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2020
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|May 01, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2020
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2019
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2019
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|May 01, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2019
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2019
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2018
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 01, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2018
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2018
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2018
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2018
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2017
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2017
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2017
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2017
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|May 01, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2017
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2017
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2017
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2017
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2016
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2016
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2016
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2016
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2016
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2016
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2016
|$0.029
|DailyAccrualFund
|May 02, 2016
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2016
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2016
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2016
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2016
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2015
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2015
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2015
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2015
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2015
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2015
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2015
|$0.031
|DailyAccrualFund
|May 01, 2015
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2015
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2015
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2015
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2014
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2014
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2014
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2014
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2014
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2014
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2014
|$0.032
|DailyAccrualFund
|May 01, 2014
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2014
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2014
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2014
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2014
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2013
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2013
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2013
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2013
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2013
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2013
|$0.031
|DailyAccrualFund
|May 01, 2013
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2013
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2013
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2013
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2012
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2012
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2012
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2012
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2012
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2012
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2012
|$0.030
|DailyAccrualFund
|May 01, 2012
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2012
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2012
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2012
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2011
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2011
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2011
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2011
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2011
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2011
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2011
|$0.033
|DailyAccrualFund
|May 02, 2011
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2011
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2011
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2011
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2011
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2010
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2010
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2010
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|May 03, 2010
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2010
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2010
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2009
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2009
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2009
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2009
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2009
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2009
|$0.040
|DailyAccrualFund
|May 01, 2009
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2009
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2009
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2008
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2008
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2008
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2008
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2008
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2008
|$0.044
|DailyAccrualFund
|May 01, 2008
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2008
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2008
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2008
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2007
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2007
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2007
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2007
|$0.046
|DailyAccrualFund
|May 01, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2007
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2007
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2007
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2007
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2006
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2006
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2006
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2006
|$0.047
|DailyAccrualFund
|May 01, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2006
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2006
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2006
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2005
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2005
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2005
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2005
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2005
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2005
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2005
|$0.049
|DailyAccrualFund
|May 02, 2005
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2005
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2004
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2004
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2004
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2004
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2004
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2004
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2004
|$0.048
|DailyAccrualFund
|May 03, 2004
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2004
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2004
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2004
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2003
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2003
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2003
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2003
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2003
|$0.048
|DailyAccrualFund
|May 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2003
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2003
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2002
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2002
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2002
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2002
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2002
|$0.052
|DailyAccrualFund
|May 01, 2002
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2002
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2002
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2002
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2001
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2001
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2001
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2001
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2001
|$0.052
|DailyAccrualFund
|May 01, 2001
|$0.050
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2001
|$0.053
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2001
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2001
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2001
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2000
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2000
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2000
|$0.051
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2000
|$0.054
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2000
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2000
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2000
|$0.054
|OrdinaryDividend
|May 01, 2000
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2000
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2000
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2000
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1999
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1999
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1999
|$0.052
|OrdinaryDividend
|May 03, 1999
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1999
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1999
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1998
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1998
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1998
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1998
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 1998
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1998
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1998
|$0.055
|OrdinaryDividend
|May 01, 1998
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1998
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 02, 1998
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1998
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1997
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Nov 03, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1997
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Sep 02, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1997
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Jun 02, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|May 01, 1997
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1997
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Mar 03, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1997
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1996
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 1996
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1996
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 1996
|$0.056
|OrdinaryDividend
|May 01, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1996
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1996
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1996
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1996
|$0.281
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1995
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1995
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 1995
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1995
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1995
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 1995
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1995
|$0.058
|OrdinaryDividend
|May 01, 1995
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 1995
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1995
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1995
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1995
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1994
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1994
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Oct 03, 1994
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1994
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1994
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1994
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1994
|$0.055
|OrdinaryDividend
|May 02, 1994
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1994
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1994
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1994
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1993
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1993
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1993
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1993
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1993
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1993
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1993
|$0.059
|OrdinaryDividend
|May 03, 1993
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1993
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1993
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1993
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1993
|$0.063
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1992
|$0.061
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Nov 08, 2021
0.56
0.6%
Brian W. Quigley, CFA,Portfolio Manager at Vanguard. He has been with Vanguard since 2003; has worked in investment management since 2005; and has managed investment portfolios. Education: B.S., Lehigh University.
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Nov 08, 2021
0.56
0.6%
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.41
|25.85
|7.77
|14.84
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