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Vanguard California Long Term Tax Exempt Fund

mutual fund
VCITX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$11.3 +0.01 +0.09%
primary theme
Municipal Bond
share class
Inv (VCITX) Primary Inst (VCLAX)
VCITX (Mutual Fund)

Vanguard California Long Term Tax Exempt Fund

Payout Change
Suspended
Price as of:
$11.3 +0.01 +0.09%
primary theme
Municipal Bond
share class
Inv (VCITX) Primary Inst (VCLAX)
VCITX (Mutual Fund)

Vanguard California Long Term Tax Exempt Fund

Payout Change
Suspended
Price as of:
$11.3 +0.01 +0.09%
primary theme
Municipal Bond
share class
Inv (VCITX) Primary Inst (VCLAX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Vanguard California Long Term Tax Exempt Fund

VCITX | Fund

$11.30

$4.69 B

3.04%

$0.34

0.17%

Vitals

YTD Return

1.7%

1 yr return

-0.2%

3 Yr Avg Return

-4.0%

5 Yr Avg Return

-1.2%

Net Assets

$4.69 B

Holdings in Top 10

4.7%

52 WEEK LOW AND HIGH

$11.3
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.17%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 42.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$3,000

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Vanguard California Long Term Tax Exempt Fund

VCITX | Fund

$11.30

$4.69 B

3.04%

$0.34

0.17%

VCITX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 1.7%
  • 3 Yr Annualized Total Return -4.0%
  • 5 Yr Annualized Total Return -1.2%
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 2.32%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 3.0%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Vanguard California Long Term Tax Exempt Fund
  • Fund Family Name
    Vanguard
  • Inception Date
    Apr 07, 1986
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    Inv
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Stephen McFee

Fund Description

The Fund invests primarily in high-quality municipal bonds issued by California state and local governments, as well as by regional governmental and public financing authorities. Under normal circumstances, at least 80% of the Fund’s assets will be invested in securities whose income is exempt from federal and California state taxes. Although the Fund has no limitations on the maturities of individual securities, its dollar-weighted average maturity is expected to be between 10 and 25 years.
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VCITX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period VCITX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.7% -60.4% 31.9% 16.44%
1 Yr -0.2% -45.4% 15.3% 12.92%
3 Yr -4.0%* -20.5% 51.6% 80.92%
5 Yr -1.2%* -11.5% 29.2% 49.93%
10 Yr 0.0%* -5.4% 14.1% 12.31%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period VCITX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -12.4% -76.8% 4.7% 62.69%
2021 -0.5% -69.5% 12.4% 77.48%
2020 0.7% -66.1% 60.0% 24.63%
2019 1.3% -57.4% 18.9% 14.44%
2018 -0.5% -30.0% 2.1% 70.08%

Total Return Ranking - Trailing

Period VCITX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.7% -60.4% 31.9% 16.38%
1 Yr -0.2% -45.4% 15.1% 7.11%
3 Yr -4.0%* -20.5% 51.6% 81.24%
5 Yr -1.2%* -11.5% 29.3% 51.90%
10 Yr 0.0%* -5.4% 14.1% 14.67%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period VCITX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -12.4% -76.8% 4.7% 62.69%
2021 -0.5% -69.5% 12.4% 77.48%
2020 0.7% -66.1% 60.0% 24.69%
2019 1.3% -57.4% 18.9% 14.44%
2018 -0.5% -30.0% 2.1% 71.65%

NAV & Total Return History

VCITX - Holdings

Concentration Analysis

VCITX Category Low Category High VCITX % Rank
Net Assets 4.69 B 1.16 M 73.9 B 7.28%
Number of Holdings 1518 1 14000 6.19%
Net Assets in Top 10 240 M -317 M 8.64 B 15.34%
Weighting of Top 10 4.72% 2.4% 101.7% 98.03%

Top 10 Holdings

  1. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  2. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  3. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  4. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  5. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  6. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  7. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  8. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  9. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%
  10. Us 5yr Note (Cbt) Mar21 3.06%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High VCITX % Rank
Bonds 		99.63% 65.51% 150.86% 36.76%
Cash 		0.38% -50.86% 33.96% 62.33%
Stocks 		0.00% -0.03% 4.63% 47.63%
Preferred Stocks 		0.00% -1.79% 0.04% 45.78%
Other 		0.00% -13.03% 30.01% 45.83%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 0.93% 45.95%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High VCITX % Rank
Municipal 		99.62% 44.39% 100.00% 32.70%
Cash & Equivalents 		0.38% 0.00% 33.95% 66.20%
Derivative 		0.00% 0.00% 3.41% 45.72%
Securitized 		0.00% 0.00% 5.93% 46.70%
Corporate 		0.00% 0.00% 9.99% 55.21%
Government 		0.00% 0.00% 52.02% 49.07%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High VCITX % Rank
US 		99.01% 37.86% 142.23% 23.38%
Non US 		0.62% 0.00% 62.14% 57.58%

VCITX - Expenses

Operational Fees

VCITX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.17% 0.02% 6.50% 97.95%
Management Fee 0.16% 0.00% 1.10% 3.94%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.01% 0.44% N/A

Sales Fees

VCITX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 0.00% 4.75% N/A
Deferred Load N/A 0.25% 5.00% N/A

Trading Fees

VCITX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 1.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

VCITX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 42.00% 0.00% 283.00% 89.28%

VCITX - Distributions

Dividend Yield Analysis

VCITX Category Low Category High VCITX % Rank
Dividend Yield 3.04% 0.00% 4.45% 33.58%

Dividend Distribution Analysis

VCITX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Annually Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

VCITX Category Low Category High VCITX % Rank
Net Income Ratio 2.32% -0.53% 5.33% 29.44%

Capital Gain Distribution Analysis

VCITX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Monthly Monthly

Distributions History

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VCITX - Fund Manager Analysis

Managers

Stephen McFee

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Nov 19, 2020

1.53

1.5%

Stephen M. McFee, CFA, Portfolio Manager and co-lead of the municipal revenue team in Vanguard's Fixed Income Group. He has been with Vanguard since 2005, has worked in investment management since 2007. Education: B.A./B.S., East Stroudsburg University; M.S., St. Joseph's University.

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.08 35.05 7.21 1.58

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