Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
1.7%
1 yr return
-0.2%
3 Yr Avg Return
-4.0%
5 Yr Avg Return
-1.2%
Net Assets
$4.69 B
Holdings in Top 10
4.7%
Expense Ratio 0.17%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 42.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$3,000
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VCITX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.7%
|-60.4%
|31.9%
|16.44%
|1 Yr
|-0.2%
|-45.4%
|15.3%
|12.92%
|3 Yr
|-4.0%*
|-20.5%
|51.6%
|80.92%
|5 Yr
|-1.2%*
|-11.5%
|29.2%
|49.93%
|10 Yr
|0.0%*
|-5.4%
|14.1%
|12.31%
* Annualized
|Period
|VCITX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-12.4%
|-76.8%
|4.7%
|62.69%
|2021
|-0.5%
|-69.5%
|12.4%
|77.48%
|2020
|0.7%
|-66.1%
|60.0%
|24.63%
|2019
|1.3%
|-57.4%
|18.9%
|14.44%
|2018
|-0.5%
|-30.0%
|2.1%
|70.08%
|Period
|VCITX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.7%
|-60.4%
|31.9%
|16.38%
|1 Yr
|-0.2%
|-45.4%
|15.1%
|7.11%
|3 Yr
|-4.0%*
|-20.5%
|51.6%
|81.24%
|5 Yr
|-1.2%*
|-11.5%
|29.3%
|51.90%
|10 Yr
|0.0%*
|-5.4%
|14.1%
|14.67%
* Annualized
|Period
|VCITX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-12.4%
|-76.8%
|4.7%
|62.69%
|2021
|-0.5%
|-69.5%
|12.4%
|77.48%
|2020
|0.7%
|-66.1%
|60.0%
|24.69%
|2019
|1.3%
|-57.4%
|18.9%
|14.44%
|2018
|-0.5%
|-30.0%
|2.1%
|71.65%
|VCITX
|Category Low
|Category High
|VCITX % Rank
|Net Assets
|4.69 B
|1.16 M
|73.9 B
|7.28%
|Number of Holdings
|1518
|1
|14000
|6.19%
|Net Assets in Top 10
|240 M
|-317 M
|8.64 B
|15.34%
|Weighting of Top 10
|4.72%
|2.4%
|101.7%
|98.03%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VCITX % Rank
|Bonds
|99.63%
|65.51%
|150.86%
|36.76%
|Cash
|0.38%
|-50.86%
|33.96%
|62.33%
|Stocks
|0.00%
|-0.03%
|4.63%
|47.63%
|Preferred Stocks
|0.00%
|-1.79%
|0.04%
|45.78%
|Other
|0.00%
|-13.03%
|30.01%
|45.83%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|0.93%
|45.95%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VCITX % Rank
|Municipal
|99.62%
|44.39%
|100.00%
|32.70%
|Cash & Equivalents
|0.38%
|0.00%
|33.95%
|66.20%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|3.41%
|45.72%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|5.93%
|46.70%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|9.99%
|55.21%
|Government
|0.00%
|0.00%
|52.02%
|49.07%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VCITX % Rank
|US
|99.01%
|37.86%
|142.23%
|23.38%
|Non US
|0.62%
|0.00%
|62.14%
|57.58%
|VCITX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.17%
|0.02%
|6.50%
|97.95%
|Management Fee
|0.16%
|0.00%
|1.10%
|3.94%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.44%
|N/A
|VCITX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|0.00%
|4.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|0.25%
|5.00%
|N/A
|VCITX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|1.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VCITX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|42.00%
|0.00%
|283.00%
|89.28%
|VCITX
|Category Low
|Category High
|VCITX % Rank
|Dividend Yield
|3.04%
|0.00%
|4.45%
|33.58%
|VCITX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Annually
|Monthly
|Monthly
|VCITX
|Category Low
|Category High
|VCITX % Rank
|Net Income Ratio
|2.32%
|-0.53%
|5.33%
|29.44%
|VCITX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Monthly
|Monthly
|Date
|Amount
|Type
|Dec 01, 2022
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2022
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|May 02, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2022
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2022
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2021
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|May 03, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2021
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2020
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2020
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|May 01, 2020
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2020
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2020
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 2020
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2020
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2019
|$0.032
|DailyAccrualFund
|May 01, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2019
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2019
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2019
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2018
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2018
|$0.034
|DailyAccrualFund
|May 01, 2018
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2018
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2018
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2017
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2017
|$0.032
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2017
|$0.034
|DailyAccrualFund
|May 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2017
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2017
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2017
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2017
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2016
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2016
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|May 02, 2016
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2016
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2016
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2016
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2015
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2015
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|May 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2015
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2015
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2015
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2014
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2014
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2014
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2014
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2014
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2014
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2014
|$0.038
|DailyAccrualFund
|May 01, 2014
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2014
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2014
|$0.034
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2014
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2014
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2013
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2013
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2013
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|May 01, 2013
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2013
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2013
|$0.035
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2013
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2013
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2012
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2012
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2012
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|May 01, 2012
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2012
|$0.036
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2012
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2012
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2011
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2011
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2011
|$0.038
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2011
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2011
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2011
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2011
|$0.040
|DailyAccrualFund
|May 02, 2011
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2011
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2011
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2011
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2011
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2010
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2010
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2010
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|May 03, 2010
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2010
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jan 04, 2010
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2009
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Nov 02, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2009
|$0.039
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2009
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Aug 03, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2009
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|May 01, 2009
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Mar 02, 2009
|$0.037
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2009
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2008
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2008
|$0.042
|DailyAccrualFund
|May 01, 2008
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2008
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2008
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2008
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2008
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2007
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2007
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2007
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2007
|$0.047
|DailyAccrualFund
|May 01, 2007
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2007
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jan 03, 2007
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2006
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2006
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|May 01, 2006
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Apr 03, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2006
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2006
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2005
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Oct 03, 2005
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2005
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2005
|$0.045
|DailyAccrualFund
|May 02, 2005
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2005
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2005
|$0.040
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2005
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2004
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2004
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 02, 2004
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2004
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2004
|$0.046
|DailyAccrualFund
|May 03, 2004
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2004
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2004
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Feb 02, 2004
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Nov 03, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Sep 02, 2003
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2003
|$0.045
|DailyAccrualFund
|Jun 02, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|May 01, 2003
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Mar 03, 2003
|$0.041
|DailyAccrualFund
|Feb 03, 2003
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Dec 02, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2002
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Sep 03, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2002
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Jul 01, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Jun 03, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|May 01, 2002
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Apr 01, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2002
|$0.043
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2002
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Dec 03, 2001
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2001
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Oct 01, 2001
|$0.046
|DailyAccrualFund
|Sep 04, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2001
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jul 02, 2001
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Jun 01, 2001
|$0.048
|DailyAccrualFund
|May 01, 2001
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Apr 02, 2001
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Mar 01, 2001
|$0.044
|DailyAccrualFund
|Feb 01, 2001
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jan 02, 2001
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Dec 01, 2000
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Nov 01, 2000
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Oct 02, 2000
|$0.047
|DailyAccrualFund
|Sep 01, 2000
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Aug 01, 2000
|$0.049
|DailyAccrualFund
|Jul 03, 2000
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2000
|$0.050
|OrdinaryDividend
|May 01, 2000
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2000
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2000
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2000
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2000
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1999
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1999
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1999
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1999
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|May 03, 1999
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1999
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1999
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1998
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1998
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1998
|$0.050
|OrdinaryDividend
|May 01, 1998
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1998
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 1998
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Feb 02, 1998
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Nov 03, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1997
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Sep 02, 1997
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1997
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jun 02, 1997
|$0.051
|OrdinaryDividend
|May 01, 1997
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1997
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 03, 1997
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 1997
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Dec 02, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1996
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 1996
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1996
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 1996
|$0.051
|OrdinaryDividend
|May 01, 1996
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1996
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1996
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1996
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 1996
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 1995
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 1995
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|May 01, 1995
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1995
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1995
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1995
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1994
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1994
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Oct 03, 1994
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1994
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|May 02, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Apr 04, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1994
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 1994
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Nov 01, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1993
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|May 03, 1993
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 1993
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1993
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 1993
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 1993
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 1992
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Nov 02, 1992
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 1992
|$0.053
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Nov 19, 2020
1.53
1.5%
Stephen M. McFee, CFA, Portfolio Manager and co-lead of the municipal revenue team in Vanguard's Fixed Income Group. He has been with Vanguard since 2005, has worked in investment management since 2007. Education: B.A./B.S., East Stroudsburg University; M.S., St. Joseph's University.
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.08
|35.05
|7.21
|1.58
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