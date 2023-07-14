Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.5%
1 yr return
-3.8%
3 Yr Avg Return
-6.4%
5 Yr Avg Return
-2.0%
Net Assets
$44.5 M
Holdings in Top 10
19.4%
Expense Ratio 1.23%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 71.00%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VAGIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.5%
|-4.3%
|4.5%
|68.39%
|1 Yr
|-3.8%
|-16.1%
|162.7%
|34.77%
|3 Yr
|-6.4%*
|-12.4%
|47.6%
|34.40%
|5 Yr
|-2.0%*
|-10.0%
|55.5%
|41.07%
|10 Yr
|-1.2%*
|-7.4%
|12.7%
|33.13%
* Annualized
|Period
|VAGIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-14.1%
|-34.7%
|131.9%
|12.79%
|2021
|-2.3%
|-6.0%
|15.7%
|89.78%
|2020
|1.3%
|-9.6%
|118.7%
|55.49%
|2019
|1.5%
|-0.4%
|5.8%
|39.11%
|2018
|-0.7%
|-2.2%
|3.3%
|63.82%
|Period
|VAGIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.5%
|-15.5%
|4.5%
|67.05%
|1 Yr
|-3.8%
|-16.1%
|162.7%
|31.04%
|3 Yr
|-6.4%*
|-12.4%
|47.6%
|34.09%
|5 Yr
|-2.0%*
|-10.0%
|55.5%
|43.16%
|10 Yr
|-1.2%*
|-7.4%
|13.4%
|51.79%
* Annualized
|Period
|VAGIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-14.1%
|-34.7%
|131.9%
|12.89%
|2021
|-2.3%
|-6.0%
|15.7%
|89.68%
|2020
|1.3%
|-9.6%
|118.7%
|55.49%
|2019
|1.5%
|-0.4%
|5.8%
|40.63%
|2018
|-0.7%
|-2.2%
|3.3%
|68.74%
|VAGIX
|Category Low
|Category High
|VAGIX % Rank
|Net Assets
|44.5 M
|2.88 M
|287 B
|94.68%
|Number of Holdings
|229
|1
|17234
|82.00%
|Net Assets in Top 10
|9.04 M
|-106 M
|27.6 B
|95.14%
|Weighting of Top 10
|19.42%
|3.7%
|123.9%
|66.76%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VAGIX % Rank
|Bonds
|92.59%
|3.97%
|268.18%
|73.24%
|Cash
|6.54%
|-181.13%
|95.99%
|23.05%
|Convertible Bonds
|0.87%
|0.00%
|7.93%
|71.33%
|Stocks
|0.00%
|-0.55%
|24.74%
|57.40%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|77.13%
|61.33%
|Other
|0.00%
|-13.23%
|4.55%
|43.24%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VAGIX % Rank
|Corporate
|38.36%
|0.00%
|100.00%
|26.57%
|Securitized
|26.94%
|0.00%
|98.40%
|58.38%
|Government
|25.39%
|0.00%
|86.23%
|47.24%
|Cash & Equivalents
|6.54%
|0.00%
|95.99%
|35.62%
|Municipal
|2.77%
|0.00%
|100.00%
|11.24%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|25.16%
|60.76%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VAGIX % Rank
|US
|87.43%
|3.63%
|210.09%
|46.57%
|Non US
|5.16%
|-6.54%
|58.09%
|78.38%
|VAGIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|1.23%
|0.01%
|20.64%
|15.63%
|Management Fee
|0.35%
|0.00%
|1.76%
|44.35%
|12b-1 Fee
|0.25%
|0.00%
|1.00%
|36.49%
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.50%
|N/A
|VAGIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|2.00%
|5.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|5.00%
|N/A
|VAGIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|2.00%
|12.69%
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VAGIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|71.00%
|2.00%
|493.39%
|29.05%
|VAGIX
|Category Low
|Category High
|VAGIX % Rank
|Dividend Yield
|3.30%
|0.00%
|10.82%
|88.27%
|VAGIX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|VAGIX
|Category Low
|Category High
|VAGIX % Rank
|Net Income Ratio
|1.25%
|-1.28%
|8.97%
|77.57%
|VAGIX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Nov 30, 2022
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2022
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2022
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2022
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2022
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2022
|$0.019
|DailyAccrualFund
|May 31, 2022
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2022
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2022
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2022
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2022
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2021
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2021
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2021
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2021
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2021
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2021
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2021
|$0.021
|DailyAccrualFund
|May 28, 2021
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2021
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2021
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 26, 2021
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2021
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2020
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2020
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2020
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2020
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2020
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2020
|$0.024
|DailyAccrualFund
|May 29, 2020
|$0.026
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2020
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2020
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2020
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2020
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2019
|$0.029
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2019
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2019
|$0.031
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2019
|$0.028
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2019
|$0.030
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2019
|$0.033
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2019
|$0.087
|DailyAccrualFund
|May 31, 2019
|$0.103
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.085
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.095
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.081
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.088
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.097
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.091
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.087
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.072
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.089
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.091
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2018
|$0.097
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.085
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.155
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.121
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.077
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.083
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.072
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2017
|$0.069
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2017
|$0.077
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2017
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.052
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.097
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.057
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2016
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.060
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2016
|$0.068
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.073
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.058
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2016
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2016
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2016
|$0.053
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2016
|$0.064
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2015
|$0.064
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2015
|$0.060
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2015
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2015
|$0.063
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2015
|$0.065
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2015
|$0.071
|DailyAccrualFund
|May 29, 2015
|$0.066
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2015
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2015
|$0.060
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2015
|$0.065
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2015
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2014
|$0.066
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2014
|$0.068
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2014
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2014
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2014
|$0.026
|DailyAccrualFund
|May 30, 2014
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2014
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2014
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2013
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2013
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2013
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2013
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2013
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2013
|$0.015
|DailyAccrualFund
|May 31, 2013
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2013
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2013
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2013
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2013
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.048
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2012
|$0.065
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2012
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2012
|$0.064
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2012
|$0.066
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2012
|$0.073
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2012
|$0.070
|DailyAccrualFund
|May 31, 2012
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2012
|$0.074
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2012
|$0.072
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2012
|$0.073
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2012
|$0.074
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2011
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2011
|$0.072
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2011
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2011
|$0.073
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2011
|$0.077
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2011
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2011
|$0.074
|DailyAccrualFund
|May 31, 2011
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2011
|$0.068
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2011
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2011
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2011
|$0.074
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2010
|$0.072
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2010
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2010
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2010
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2010
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2010
|$0.085
|DailyAccrualFund
|May 28, 2010
|$0.072
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2010
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2010
|$0.081
|DailyAccrualFund
|Feb 26, 2010
|$0.067
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2010
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2009
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2009
|$0.073
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2009
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2009
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2009
|$0.070
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2009
|$0.073
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2009
|$0.074
|DailyAccrualFund
|May 29, 2009
|$0.065
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2009
|$0.066
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2009
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2009
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2009
|$0.079
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.073
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2008
|$0.074
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2008
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2008
|$0.083
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2008
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2008
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2008
|$0.084
|DailyAccrualFund
|May 30, 2008
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2008
|$0.079
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2008
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2008
|$0.079
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2008
|$0.083
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.089
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2007
|$0.082
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2007
|$0.090
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2007
|$0.081
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2007
|$0.083
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2007
|$0.085
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2007
|$0.088
|DailyAccrualFund
|May 31, 2007
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2007
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2007
|$0.085
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2007
|$0.083
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2007
|$0.092
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2006
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2006
|$0.081
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2006
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2006
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2006
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2006
|$0.082
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2006
|$0.086
|DailyAccrualFund
|May 31, 2006
|$0.082
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2006
|$0.069
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2006
|$0.087
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2006
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2006
|$0.086
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2005
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2005
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2005
|$0.079
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2005
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2005
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2005
|$0.076
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2005
|$0.081
|DailyAccrualFund
|May 31, 2005
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2005
|$0.079
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2005
|$0.077
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2005
|$0.085
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2005
|$0.079
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2004
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2004
|$0.071
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2004
|$0.075
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2004
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2004
|$0.083
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2004
|$0.087
|DailyAccrualFund
|May 28, 2004
|$0.064
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2004
|$0.086
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2004
|$0.092
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2004
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2004
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2003
|$0.086
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2003
|$0.080
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2003
|$0.085
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2003
|$0.091
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2003
|$0.084
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2003
|$0.081
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2003
|$0.082
|DailyAccrualFund
|May 30, 2003
|$0.081
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2003
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2003
|$0.078
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2003
|$0.093
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2003
|$0.089
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.088
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2002
|$0.092
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2002
|$0.097
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2002
|$0.105
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2002
|$0.109
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2002
|$0.113
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2002
|$0.095
|DailyAccrualFund
|May 31, 2002
|$0.115
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2002
|$0.119
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2002
|$0.099
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2002
|$0.099
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2002
|$0.094
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.088
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2001
|$0.096
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2001
|$0.121
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2001
|$0.118
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2001
|$0.128
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2001
|$0.143
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2001
|$0.108
|DailyAccrualFund
|May 31, 2001
|$0.121
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2001
|$0.153
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2001
|$0.152
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2001
|$0.153
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2001
|$0.129
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2000
|$0.123
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2000
|$0.148
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2000
|$0.164
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2000
|$0.170
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2000
|$0.191
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2000
|$0.178
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2000
|$0.172
|OrdinaryDividend
|May 31, 2000
|$0.189
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2000
|$0.158
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2000
|$0.184
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2000
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.183
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1999
|$0.173
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1999
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1999
|$0.176
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1999
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1999
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1999
|$0.207
|OrdinaryDividend
|May 28, 1999
|$0.173
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1999
|$0.186
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1999
|$0.210
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 1999
|$0.188
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1999
|$0.188
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.202
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1998
|$0.196
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1998
|$0.193
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1998
|$0.201
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1998
|$0.199
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1998
|$0.192
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1998
|$0.202
|OrdinaryDividend
|May 29, 1998
|$0.183
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1998
|$0.200
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1998
|$0.202
|OrdinaryDividend
|Feb 27, 1998
|$0.194
|OrdinaryDividend
|Jan 30, 1998
|$0.173
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.194
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 1997
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1997
|$0.165
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1997
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 1997
|$0.164
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1997
|$0.178
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1997
|$0.186
|OrdinaryDividend
|May 30, 1997
|$0.177
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1997
|$0.199
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1997
|$0.194
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1997
|$0.174
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1997
|$0.199
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1996
|$0.192
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 1996
|$0.190
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1996
|$0.193
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1996
|$0.186
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 1996
|$0.184
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1996
|$0.201
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 1996
|$0.168
|OrdinaryDividend
|May 31, 1996
|$0.188
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1996
|$0.206
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 1996
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 1996
|$0.168
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1996
|$0.186
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 1995
|$0.186
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1995
|$0.176
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1995
|$0.179
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 1995
|$0.165
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1995
|$0.175
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1995
|$0.177
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1995
|$0.177
|OrdinaryDividend
|May 31, 1995
|$0.189
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 1995
|$0.155
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1995
|$0.168
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1995
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1995
|$0.176
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1994
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1994
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1994
|$0.182
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1994
|$0.164
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1994
|$0.182
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 1994
|$0.157
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1994
|$0.163
|OrdinaryDividend
|May 31, 1994
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 1994
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1994
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1994
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1994
|$0.182
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1993
|$0.164
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1993
|$0.173
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1993
|$0.155
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1993
|$0.168
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1993
|$0.176
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1993
|$0.164
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1993
|$0.189
|OrdinaryDividend
|May 28, 1993
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1993
|$0.151
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1993
|$0.172
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 1993
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1993
|$0.159
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1992
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1992
|$0.177
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1992
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1992
|$0.165
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1992
|$0.161
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1992
|$0.165
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1992
|$0.182
|OrdinaryDividend
|May 29, 1992
|$0.159
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1992
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1992
|$0.179
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1992
|$0.172
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1992
|$0.180
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Dec 10, 2012
9.48
9.5%
Ms. Rosenberg has been a portfolio manager with EULAV Asset Management since November 2009. From May 2008 until December 2008 she was a client portfolio manager with MEAG New York, formerly Munich Re Capital Management. From August 2004 until April 2008, she was Director of Portfolio Management at XL Capital Ltd.
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.07
|33.43
|6.77
|1.16
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...