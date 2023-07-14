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Value Line Core Bond Fund

mutual fund
VAGIX
Payout Change
Pending
Price as of:
$13.05 -0.06 -0.46%
primary theme
U.S. Intermediate-Term Bond Duration
share class
No Load (VAGIX) Primary
VAGIX (Mutual Fund)

Value Line Core Bond Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$13.05 -0.06 -0.46%
primary theme
U.S. Intermediate-Term Bond Duration
share class
No Load (VAGIX) Primary
VAGIX (Mutual Fund)

Value Line Core Bond Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$13.05 -0.06 -0.46%
primary theme
U.S. Intermediate-Term Bond Duration
share class
No Load (VAGIX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Value Line Core Bond Fund

VAGIX | Fund

$13.05

$44.5 M

3.30%

$0.43

1.23%

Vitals

YTD Return

0.5%

1 yr return

-3.8%

3 Yr Avg Return

-6.4%

5 Yr Avg Return

-2.0%

Net Assets

$44.5 M

Holdings in Top 10

19.4%

52 WEEK LOW AND HIGH

$13.1
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 1.23%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 71.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$1,000

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Value Line Core Bond Fund

VAGIX | Fund

$13.05

$44.5 M

3.30%

$0.43

1.23%

VAGIX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return -6.4%
  • 5 Yr Annualized Total Return -2.0%
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 1.25%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 3.3%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Value Line Core Bond Fund
  • Fund Family Name
    Value Line
  • Inception Date
    Feb 18, 1986
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    No Load
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Liane Rosenberg

Fund Description

Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of its assets (including borrowings for investment purposes) in bonds and other debt instruments (“80% Policy”). The Fund’s 80% Policy may be changed without shareholder approval. However, shareholders will be given notice at least 60 days prior to any such change. The Fund may invest in bonds and debt instruments of any type, including corporate bonds, securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities (U.S. government securities), securities issued or guaranteed by non-U.S. governments or their agencies or instrumentalities (sovereign debt), securities issued by supranational agencies, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and other fixed income securities.
The Fund invests principally in debt obligations issued or guaranteed by the U.S. government and by U.S. corporations. The U.S. government securities in which the Fund may invest include a variety of securities that are issued or guaranteed as to the payment of principal and interest by the U.S. government, and by various agencies or instrumentalities that have been established or sponsored by the U.S. government. The corporate debt obligations in which the Fund may invest include, but are not limited to, bonds, notes, debentures, and commercial paper of U.S. companies and fixed income securities of non-U.S. companies issuing dollar-denominated debt.
The Fund’s assets may also be invested in mortgage-backed securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, or by government-sponsored corporations. Other mortgage-backed securities in which the Fund may invest are issued by certain private, non-government entities. The Fund may also invest in securities that are backed by assets such as receivables on home equity and credit card loans, automobile, mobile home, recreational vehicle and other loans and leases.
The Adviser invests at least 80% of the Fund’s assets (including borrowings for investment purposes) in debt securities. Investment grade debt securities are rated within the four highest grades by at least one major rating agency, such as Standard & Poor’s (at least BBB-), Moody’s (at least Baa3) or Fitch (at least BBB-), or are determined by the Adviser to be of comparable credit quality. The Adviser estimates that the average credit quality rating of Fund assets will be investment grade.
The Fund invests in debt securities of any maturity, and there is no limit on the Fund’s maximum average portfolio maturity. The Fund estimates that the weighted average maturity of its portfolio will range between three to fifteen years.
In deciding which securities to buy, hold or sell, the Adviser considers a number of factors, including the issuer’s creditworthiness, economic prospects and interest rate trends as well as the security’s credit rating.
Incidental to its primary investment strategy, the Adviser may seek to hedge the Fund’s interest rate exposure, or to profit from anticipated movements in interest rates, by investing in futures contracts on U.S. government securities and sovereign debt (such as interest rate futures on government bonds issued by the U.S., the U.K., Japan and Germany). The Adviser is not registered with the Commodity Futures Trading Commission as a commodity trading advisor or commodity pool operator and limits the aggregate amount of the Fund’s investments in commodity interests (such as futures contracts) to comply with an exemption from such registration. The Adviser does not intend to hedge the Fund’s foreign currency exposure associated with futures contracts on sovereign debt. Accordingly, changes in foreign currency exchange rates will affect the value of such futures contracts.
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VAGIX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period VAGIX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.5% -4.3% 4.5% 68.39%
1 Yr -3.8% -16.1% 162.7% 34.77%
3 Yr -6.4%* -12.4% 47.6% 34.40%
5 Yr -2.0%* -10.0% 55.5% 41.07%
10 Yr -1.2%* -7.4% 12.7% 33.13%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period VAGIX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -14.1% -34.7% 131.9% 12.79%
2021 -2.3% -6.0% 15.7% 89.78%
2020 1.3% -9.6% 118.7% 55.49%
2019 1.5% -0.4% 5.8% 39.11%
2018 -0.7% -2.2% 3.3% 63.82%

Total Return Ranking - Trailing

Period VAGIX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.5% -15.5% 4.5% 67.05%
1 Yr -3.8% -16.1% 162.7% 31.04%
3 Yr -6.4%* -12.4% 47.6% 34.09%
5 Yr -2.0%* -10.0% 55.5% 43.16%
10 Yr -1.2%* -7.4% 13.4% 51.79%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period VAGIX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -14.1% -34.7% 131.9% 12.89%
2021 -2.3% -6.0% 15.7% 89.68%
2020 1.3% -9.6% 118.7% 55.49%
2019 1.5% -0.4% 5.8% 40.63%
2018 -0.7% -2.2% 3.3% 68.74%

NAV & Total Return History

VAGIX - Holdings

Concentration Analysis

VAGIX Category Low Category High VAGIX % Rank
Net Assets 44.5 M 2.88 M 287 B 94.68%
Number of Holdings 229 1 17234 82.00%
Net Assets in Top 10 9.04 M -106 M 27.6 B 95.14%
Weighting of Top 10 19.42% 3.7% 123.9% 66.76%

Top 10 Holdings

  1. United States Treasury Bonds 2.25% 3.59%
  2. Fnma Pass-Thru I 3.5% 2.96%
  3. United States Treasury Notes 2.25% 2.53%
  4. United States Treasury Notes 2.75% 1.73%
  5. Fnma Pass-Thru I 3% 1.69%
  6. United States Treasury Notes 1.38% 1.68%
  7. United States Treasury Notes 0.125% 1.67%
  8. United States Treasury Bonds 3% 1.53%
  9. United States Treasury Notes 1.5% 1.28%
  10. United States Treasury Notes 0.25% 1.23%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High VAGIX % Rank
Bonds 		92.59% 3.97% 268.18% 73.24%
Cash 		6.54% -181.13% 95.99% 23.05%
Convertible Bonds 		0.87% 0.00% 7.93% 71.33%
Stocks 		0.00% -0.55% 24.74% 57.40%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 77.13% 61.33%
Other 		0.00% -13.23% 4.55% 43.24%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High VAGIX % Rank
Corporate 		38.36% 0.00% 100.00% 26.57%
Securitized 		26.94% 0.00% 98.40% 58.38%
Government 		25.39% 0.00% 86.23% 47.24%
Cash & Equivalents 		6.54% 0.00% 95.99% 35.62%
Municipal 		2.77% 0.00% 100.00% 11.24%
Derivative 		0.00% 0.00% 25.16% 60.76%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High VAGIX % Rank
US 		87.43% 3.63% 210.09% 46.57%
Non US 		5.16% -6.54% 58.09% 78.38%

VAGIX - Expenses

Operational Fees

VAGIX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 1.23% 0.01% 20.64% 15.63%
Management Fee 0.35% 0.00% 1.76% 44.35%
12b-1 Fee 0.25% 0.00% 1.00% 36.49%
Administrative Fee N/A 0.01% 0.50% N/A

Sales Fees

VAGIX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 2.00% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 5.00% N/A

Trading Fees

VAGIX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 2.00% 12.69%

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

VAGIX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 71.00% 2.00% 493.39% 29.05%

VAGIX - Distributions

Dividend Yield Analysis

VAGIX Category Low Category High VAGIX % Rank
Dividend Yield 3.30% 0.00% 10.82% 88.27%

Dividend Distribution Analysis

VAGIX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

VAGIX Category Low Category High VAGIX % Rank
Net Income Ratio 1.25% -1.28% 8.97% 77.57%

Capital Gain Distribution Analysis

VAGIX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually Annually

Distributions History

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VAGIX - Fund Manager Analysis

Managers

Liane Rosenberg

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Dec 10, 2012

9.48

9.5%

Ms. Rosenberg has been a portfolio manager with EULAV Asset Management since November 2009. From May 2008 until December 2008 she was a client portfolio manager with MEAG New York, formerly Munich Re Capital Management. From August 2004 until April 2008, she was Director of Portfolio Management at XL Capital Ltd.

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.07 33.43 6.77 1.16

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