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Invesco U.S. Government Money Portfolio

mutual fund
OMBXX
Payout Change
Suspended
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Taxable Money Market
share class
Inst (OMBXX) Primary Retirement (GMQXX) Retirement (GMLXX) C (GMCXX) Retirement (GMRXX)
OMBXX (Mutual Fund)

Invesco U.S. Government Money Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Taxable Money Market
share class
Inst (OMBXX) Primary Retirement (GMQXX) Retirement (GMLXX) C (GMCXX) Retirement (GMRXX)
OMBXX (Mutual Fund)

Invesco U.S. Government Money Portfolio

Payout Change
Suspended
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Taxable Money Market
share class
Inst (OMBXX) Primary Retirement (GMQXX) Retirement (GMLXX) C (GMCXX) Retirement (GMRXX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Invesco U.S. Government Money Portfolio

OMBXX | Fund

$1.00

$1.34 B

0.00%

0.68%

Vitals

YTD Return

0.0%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$1.34 B

Holdings in Top 10

55.3%

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.68%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$1,000

IRA

$250

Fund Classification

Fund Type

Money Market Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Invesco U.S. Government Money Portfolio

OMBXX | Fund

$1.00

$1.34 B

0.00%

0.68%

OMBXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.0%
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 0.00%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Invesco U.S. Government Money Portfolio
  • Fund Family Name
    OppenheimerFunds
  • Inception Date
    Apr 17, 1974
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    Inst
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Management Team

Fund Description

OMBXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period OMBXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% 0.0% 2.5% 86.84%
1 Yr 0.0% 0.0% 3.6% 86.81%
3 Yr N/A* 0.0% 1.2% 82.63%
5 Yr 0.0%* 0.0% 1.4% 85.16%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 85.14%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period OMBXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% 0.0% 1.2% 86.34%
2021 0.0% 0.0% 0.0% 85.93%
2020 0.0% 0.0% 0.1% 85.69%
2019 0.0% 0.0% 0.5% 85.42%
2018 0.0% 0.0% 0.3% 84.85%

Total Return Ranking - Trailing

Period OMBXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% 0.0% 2.5% 86.84%
1 Yr 0.0% 0.0% 3.6% 86.81%
3 Yr N/A* 0.0% 1.2% 82.63%
5 Yr 0.0%* 0.0% 1.4% 85.11%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 85.14%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period OMBXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% 0.0% 1.2% 86.59%
2021 0.0% 0.0% 0.0% 86.19%
2020 0.0% 0.0% 0.1% 85.89%
2019 0.0% 0.0% 0.5% 85.42%
2018 0.0% 0.0% 0.3% 84.79%

NAV & Total Return History

OMBXX - Holdings

Concentration Analysis

OMBXX Category Low Category High OMBXX % Rank
Net Assets 1.34 B 136 K 281 B 78.75%
Number of Holdings 72 1 346 42.86%
Net Assets in Top 10 740 M -343 K 163 B 81.07%
Weighting of Top 10 55.30% 22.7% 100.0% 66.06%

Top 10 Holdings

  1. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  2. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  3. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  4. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  5. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  6. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  7. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  8. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  9. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%
  10. Tri-Party Rbc Dominion Securities 21.96%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High OMBXX % Rank
Cash 		72.09% 25.56% 100.00% 73.62%
Bonds 		27.91% 0.00% 74.44% 24.60%
Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 86.10%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 85.56%
Other 		0.00% -1.67% 0.04% 85.56%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 21.22% 88.06%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High OMBXX % Rank
Cash & Equivalents 		72.52% 0.00% 100.00% 71.12%
Government 		27.48% 0.00% 44.01% 23.89%
Derivative 		0.00% 0.00% 0.00% 84.85%
Securitized 		0.00% 0.00% 1.75% 85.38%
Corporate 		0.00% 0.00% 100.00% 88.95%
Municipal 		0.00% 0.00% 22.71% 85.92%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High OMBXX % Rank
US 		27.91% 0.00% 72.86% 24.60%
Non US 		0.00% 0.00% 3.45% 86.27%

OMBXX - Expenses

Operational Fees

OMBXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.68% 0.06% 1.68% 19.27%
Management Fee 0.41% 0.00% 0.50% 97.68%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.01% 0.55% N/A

Sales Fees

OMBXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 5.75% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 4.00% N/A

Trading Fees

OMBXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 5.00% 5.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

OMBXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 0.00% 485.00% N/A

OMBXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

OMBXX Category Low Category High OMBXX % Rank
Dividend Yield 0.00% 0.00% 2.28% 93.21%

Dividend Distribution Analysis

OMBXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

OMBXX Category Low Category High OMBXX % Rank
Net Income Ratio 0.00% -1.09% 1.67% 93.93%

Capital Gain Distribution Analysis

OMBXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually Annually

Distributions History

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OMBXX - Fund Manager Analysis

Managers

Management Team

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Jun 28, 2021

0.92

0.9%

Team Managed

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.08 46.68 15.07 13.09

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