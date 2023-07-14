Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.0%
1 yr return
0.0%
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$1.34 B
Holdings in Top 10
55.3%
Expense Ratio 0.68%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$1,000
IRA
$250
Fund Type
Money Market Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|OMBXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|0.0%
|2.5%
|86.84%
|1 Yr
|0.0%
|0.0%
|3.6%
|86.81%
|3 Yr
|N/A*
|0.0%
|1.2%
|82.63%
|5 Yr
|0.0%*
|0.0%
|1.4%
|85.16%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|85.14%
* Annualized
|Period
|OMBXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.0%
|0.0%
|1.2%
|86.34%
|2021
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|85.93%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.1%
|85.69%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.5%
|85.42%
|2018
|0.0%
|0.0%
|0.3%
|84.85%
|Period
|OMBXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|0.0%
|2.5%
|86.84%
|1 Yr
|0.0%
|0.0%
|3.6%
|86.81%
|3 Yr
|N/A*
|0.0%
|1.2%
|82.63%
|5 Yr
|0.0%*
|0.0%
|1.4%
|85.11%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|85.14%
* Annualized
|Period
|OMBXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.0%
|0.0%
|1.2%
|86.59%
|2021
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|86.19%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.1%
|85.89%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.5%
|85.42%
|2018
|0.0%
|0.0%
|0.3%
|84.79%
|OMBXX
|Category Low
|Category High
|OMBXX % Rank
|Net Assets
|1.34 B
|136 K
|281 B
|78.75%
|Number of Holdings
|72
|1
|346
|42.86%
|Net Assets in Top 10
|740 M
|-343 K
|163 B
|81.07%
|Weighting of Top 10
|55.30%
|22.7%
|100.0%
|66.06%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|OMBXX % Rank
|Cash
|72.09%
|25.56%
|100.00%
|73.62%
|Bonds
|27.91%
|0.00%
|74.44%
|24.60%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|86.10%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|85.56%
|Other
|0.00%
|-1.67%
|0.04%
|85.56%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|21.22%
|88.06%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|OMBXX % Rank
|Cash & Equivalents
|72.52%
|0.00%
|100.00%
|71.12%
|Government
|27.48%
|0.00%
|44.01%
|23.89%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|84.85%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|1.75%
|85.38%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|88.95%
|Municipal
|0.00%
|0.00%
|22.71%
|85.92%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|OMBXX % Rank
|US
|27.91%
|0.00%
|72.86%
|24.60%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|3.45%
|86.27%
|OMBXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.68%
|0.06%
|1.68%
|19.27%
|Management Fee
|0.41%
|0.00%
|0.50%
|97.68%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.55%
|N/A
|OMBXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|5.75%
|5.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|4.00%
|N/A
|OMBXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|5.00%
|5.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|OMBXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|0.00%
|485.00%
|N/A
|OMBXX
|Category Low
|Category High
|OMBXX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|0.00%
|2.28%
|93.21%
|OMBXX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|OMBXX
|Category Low
|Category High
|OMBXX % Rank
|Net Income Ratio
|0.00%
|-1.09%
|1.67%
|93.93%
|OMBXX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Dec 31, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|May 28, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|May 29, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Aug 16, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 19, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 21, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 17, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 18, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 18, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 14, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 16, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 19, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 17, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 18, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 16, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 16, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 19, 2018
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 17, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 18, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 21, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 16, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 19, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 21, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 17, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 17, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 18, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 16, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 19, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 17, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 20, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 18, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 19, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 16, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 18, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 21, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 17, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 19, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 15, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 16, 2015
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 17, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 23, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 17, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 17, 2014
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 21, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 17, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 19, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 18, 2013
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 21, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 16, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 19, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 17, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 18, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 16, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 17, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2012
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 16, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 18, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 16, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 19, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 17, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 20, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 18, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 18, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 21, 2011
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 17, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 19, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 17, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 16, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 18, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 21, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 16, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 19, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 19, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2010
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 17, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 19, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 15, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 17, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2009
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 16, 2009
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 17, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 19, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 18, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 16, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 18, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 20, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 18, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 21, 2007
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Nov 16, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Oct 19, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2007
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Aug 17, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2007
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|May 18, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2007
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Mar 16, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Feb 16, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jan 19, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 15, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Nov 17, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Oct 20, 2006
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Aug 18, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jul 21, 2006
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jun 16, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|May 19, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 21, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Feb 17, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 20, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 16, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Nov 18, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 21, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 16, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 19, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 17, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 20, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 18, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 18, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 21, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 17, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 19, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 17, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 20, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 16, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 18, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 21, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 16, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 19, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 20, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 16, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 19, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 21, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 17, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 19, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 18, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 20, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 16, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 17, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 21, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 17, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 18, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 20, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 16, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 19, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 21, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 17, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 19, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 18, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 21, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Nov 16, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 19, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 21, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 17, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 20, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 18, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 20, 2001
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Mar 16, 2001
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Feb 16, 2001
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jan 19, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2000
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 21, 2000
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Nov 16, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Oct 19, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Aug 18, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jul 21, 2000
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2000
|$0.004
|OrdinaryDividend
|May 19, 2000
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 20, 2000
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Mar 17, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Feb 18, 2000
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jan 21, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1999
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Nov 19, 1999
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 16, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 21, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 16, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Feb 19, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 22, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1998
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Oct 16, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 18, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Aug 21, 1998
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jul 17, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 19, 1998
|$0.005
|OrdinaryDividend
|May 15, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 17, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Mar 20, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Feb 20, 1998
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jan 16, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Nov 21, 1997
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Oct 17, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 19, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Aug 22, 1997
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jul 18, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 20, 1997
|$0.005
|OrdinaryDividend
|May 16, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 18, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Feb 21, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jan 17, 1997
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1996
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Nov 15, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Oct 18, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 20, 1996
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Aug 16, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 19, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 19, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Feb 16, 1996
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jan 19, 1996
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 1995
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Nov 17, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 1995
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Aug 16, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 21, 1995
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|May 19, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 21, 1995
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Mar 17, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1995
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jan 20, 1995
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1994
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Nov 18, 1994
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 21, 1994
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 1994
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Aug 19, 1994
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 1994
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 17, 1994
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 20, 1994
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 18, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 18, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jan 21, 1994
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1993
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Nov 19, 1993
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Sep 17, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 1993
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jul 16, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|May 21, 1993
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 16, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 1993
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 19, 1993
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 1993
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Nov 20, 1992
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 16, 1992
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Sep 18, 1992
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 21, 1992
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jul 17, 1992
|$0.003
|OrdinaryDividend
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