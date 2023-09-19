Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
9.5%
1 yr return
22.2%
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|IOEIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|9.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|22.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IOEIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-15.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|11.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IOEIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|9.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|22.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IOEIX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-15.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|11.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX
|Category Low
|Category High
|IOEIX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IOEIX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IOEIX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX
|Category Low
|Category High
|IOEIX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|IOEIX
|Category Low
|Category High
|IOEIX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IOEIX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 30, 2011
|$0.064
|OrdinaryDividend
|Oct 03, 2011
|$0.105
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2011
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2011
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2010
|$0.135
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2010
|$0.017
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2009
|$0.292
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2009
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2009
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2009
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2008
|$0.177
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2008
|$0.086
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2008
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 2008
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2007
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2007
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2007
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2006
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2006
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2006
|$0.066
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2006
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2005
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2005
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2005
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2005
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2004
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2004
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2004
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2004
|$0.018
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2003
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2003
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2003
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2003
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2002
|$0.063
|OrdinaryDividend
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