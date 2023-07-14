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Fidelity® Government Income Fund

mutual fund
FGOVX
Payout Change
Pending
Price as of:
$9.18 -0.04 -0.43%
primary theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
share class
No Load (FGOVX) Primary M (FVITX) Inst (FVIIX) C (FVICX) A (FVIAX) Inst (FIKPX)
FGOVX (Mutual Fund)

Fidelity® Government Income Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$9.18 -0.04 -0.43%
primary theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
share class
No Load (FGOVX) Primary M (FVITX) Inst (FVIIX) C (FVICX) A (FVIAX) Inst (FIKPX)
FGOVX (Mutual Fund)

Fidelity® Government Income Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$9.18 -0.04 -0.43%
primary theme
Intermediate-Term U.S. Treasury Bond
share class
No Load (FGOVX) Primary M (FVITX) Inst (FVIIX) C (FVICX) A (FVIAX) Inst (FIKPX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity® Government Income Fund

FGOVX | Fund

$9.18

$3.46 B

2.43%

$0.22

0.45%

Vitals

YTD Return

0.5%

1 yr return

-4.7%

3 Yr Avg Return

-6.4%

5 Yr Avg Return

-1.7%

Net Assets

$3.46 B

Holdings in Top 10

46.4%

52 WEEK LOW AND HIGH

$9.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.45%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 223.00%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$0

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fidelity® Government Income Fund

FGOVX | Fund

$9.18

$3.46 B

2.43%

$0.22

0.45%

FGOVX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return -6.4%
  • 5 Yr Annualized Total Return -1.7%
  • Capital Gain Distribution Frequency None
  • Net Income Ratio 0.79%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 2.4%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Fidelity® Government Income Fund
  • Fund Family Name
    Fidelity Investments
  • Inception Date
    Apr 04, 1979
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    No Load
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Franco Castagliuolo

FGOVX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period FGOVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.5% -24.0% 16.8% 20.55%
1 Yr -4.7% -7.1% 17.7% 37.15%
3 Yr -6.4%* -8.6% 5.2% 73.06%
5 Yr -1.7%* -5.4% 3.1% 30.47%
10 Yr -1.1%* -8.3% 3.8% 32.12%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period FGOVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -14.0% -22.8% 1.0% 72.62%
2021 -1.4% -18.7% 8.0% 40.08%
2020 1.4% -22.8% 2.9% 31.25%
2019 1.0% -20.9% 1.9% 11.81%
2018 -0.3% -21.9% 0.4% 33.92%

Total Return Ranking - Trailing

Period FGOVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.5% -24.0% 16.8% 17.79%
1 Yr -4.7% -7.8% 17.7% 29.64%
3 Yr -6.4%* -8.6% 3.9% 72.84%
5 Yr -1.7%* -5.4% 2.4% 30.00%
10 Yr -0.9%* -8.3% 3.7% 41.80%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period FGOVX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -14.0% -22.8% 1.0% 71.03%
2021 -1.4% -18.7% 8.0% 40.08%
2020 1.4% -22.8% 2.9% 31.25%
2019 1.0% -20.9% 1.9% 14.35%
2018 -0.3% -21.9% 0.4% 48.02%

NAV & Total Return History

FGOVX - Holdings

Concentration Analysis

FGOVX Category Low Category High FGOVX % Rank
Net Assets 3.46 B 10.8 M 27.3 B 28.88%
Number of Holdings 3967 2 14187 4.26%
Net Assets in Top 10 1.62 B -37.3 M 9.54 B 25.53%
Weighting of Top 10 46.35% 5.9% 100.0% 44.74%

Top 10 Holdings

  1. United States Treasury Notes 1.25% 12.33%
  2. United States Treasury Notes 1.125% 11.45%
  3. United States Treasury Notes 1.25% 11.30%
  4. United States Treasury Notes 0.38% 8.65%
  5. United States Treasury Notes 1.25% 8.54%
  6. Fidelity Revere Str Tr 7.51%
  7. United States Treasury Notes 1.12% 6.55%
  8. United States Treasury Notes 0.375% 6.30%
  9. United States Treasury Notes 0.62% 6.08%
  10. United States Treasury Notes 0.5% 5.63%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High FGOVX % Rank
Bonds 		99.92% 0.00% 134.21% 21.70%
Cash 		0.07% -34.21% 38.56% 77.02%
Stocks 		0.00% 0.00% 100.00% 92.34%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.33% 92.34%
Other 		0.00% -2.77% 29.56% 91.91%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 3.29% 92.34%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High FGOVX % Rank
Government 		54.08% 0.00% 100.00% 30.77%
Securitized 		34.00% 0.00% 99.79% 72.65%
Cash & Equivalents 		11.71% -29.63% 35.24% 38.03%
Corporate 		0.21% 0.00% 57.23% 17.09%
Derivative 		0.00% -0.06% 16.13% 93.59%
Municipal 		0.00% 0.00% 5.24% 94.87%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High FGOVX % Rank
US 		99.19% 0.00% 134.21% 26.81%
Non US 		0.73% 0.00% 100.00% 10.64%

FGOVX - Expenses

Operational Fees

FGOVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.45% 0.03% 2.20% 70.26%
Management Fee 0.30% 0.00% 0.85% 40.95%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.01% 0.45% N/A

Sales Fees

FGOVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 1.00% 4.50% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 4.50% N/A

Trading Fees

FGOVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 1.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

FGOVX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 223.00% 3.35% 948.00% 58.50%

FGOVX - Distributions

Dividend Yield Analysis

FGOVX Category Low Category High FGOVX % Rank
Dividend Yield 2.43% 0.00% 12.72% 76.28%

Dividend Distribution Analysis

FGOVX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

FGOVX Category Low Category High FGOVX % Rank
Net Income Ratio 0.79% -0.80% 2.96% 47.62%

Capital Gain Distribution Analysis

FGOVX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency None Monthly Monthly Monthly

Distributions History

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FGOVX - Fund Manager Analysis

Managers

Franco Castagliuolo

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Dec 04, 2009

12.5

12.5%

Franco Castagliuolo joined Fidelity Investments in 1997, Mr. Castagliuolo has served as a research associate and portfolio manager.

Sean Corcoran

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Dec 08, 2017

4.48

4.5%

Since joined Fidelity Investments in 2001 and has worked as a research analyst and portfolio manager.

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.11 31.64 8.43 7.35

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