Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
-2.7%
1 yr return
-5.9%
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$98 M
Holdings in Top 10
72.8%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|DMA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-2.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-5.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DMA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|DMA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-2.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-5.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DMA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA
|Category Low
|Category High
|DMA % Rank
|Net Assets
|98 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|69
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|71.3 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|72.75%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DMA % Rank
|Stocks
|23.49%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|7.70%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|7.57%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.77%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DMA % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DMA % Rank
|US
|23.49%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DMA % Rank
|Cash & Equivalents
|7.57%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|0.77%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DMA % Rank
|US
|7.70%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|DMA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA
|Category Low
|Category High
|DMA % Rank
|Dividend Yield
|5.94%
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|DMA
|Category Low
|Category High
|DMA % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DMA
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 30, 2023
|$0.053
|OrdinaryDividend
|May 31, 2023
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2023
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2023
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2023
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2022
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2022
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.059
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2022
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2022
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 2022
|$0.060
|OrdinaryDividend
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