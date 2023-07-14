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Destra Multi-Alternative Fund

mutual fund
DMA
Payout Change
Pending
Price as of:
$10.63 -0.07 -0.65%
primary theme
N/A
share class
(DMA) Primary
DMA (Mutual Fund)

Destra Multi-Alternative Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$10.63 -0.07 -0.65%
primary theme
N/A
share class
(DMA) Primary
DMA (Mutual Fund)

Destra Multi-Alternative Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$10.63 -0.07 -0.65%
primary theme
N/A
share class
(DMA) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Destra Multi-Alternative Fund

DMA | Fund

$10.63

$98 M

5.94%

$0.63

-

Vitals

YTD Return

-2.7%

1 yr return

-5.9%

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$98 M

Holdings in Top 10

72.8%

52 WEEK LOW AND HIGH

$10.7
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Destra Multi-Alternative Fund

DMA | Fund

$10.63

$98 M

5.94%

$0.63

-

DMA - Profile

Distributions

  • YTD Total Return -2.7%
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 5.9%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    Destra Multi-Alternative Fund
  • Fund Family Name
    DESTRA
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

DMA - Performance

Return Ranking - Trailing

Period DMA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -2.7% N/A N/A N/A
1 Yr -5.9% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period DMA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period DMA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -2.7% N/A N/A N/A
1 Yr -5.9% N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period DMA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

DMA - Holdings

Concentration Analysis

DMA Category Low Category High DMA % Rank
Net Assets 98 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 69 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 71.3 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 72.75% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. CLARION LION INDUSTRIAL TRUST / 17.70%
  2. CANYON CLO FUND II LP / 9.20%
  3. Fidelity Government Portfolio 7.57%
  4. PRESERVATION REIT 1, Inc. / 7.36%
  5. TREEHOUSE REIT, INC. / 7.14%
  6. Aventine Property Group, Inc. / 5.07%
  7. CANYON CLO FUND III CAYMAN, Ltd. / 5.03%
  8. GOSITE,, Inc. / 4.78%
  9. Newlake Capital Partners Inc/M 4.50%
  10. HEALTHCARE TRUST, INC. / 4.41%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High DMA % Rank
Stocks 		23.49% N/A N/A N/A
Bonds 		7.70% N/A N/A N/A
Cash 		7.57% N/A N/A N/A
Other 		0.77% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High DMA % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High DMA % Rank
US 		23.49% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High DMA % Rank
Cash & Equivalents 		7.57% N/A N/A N/A
Derivative 		0.77% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High DMA % Rank
US 		7.70% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

DMA - Expenses

Operational Fees

DMA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

DMA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

DMA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

DMA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

DMA - Distributions

Dividend Yield Analysis

DMA Category Low Category High DMA % Rank
Dividend Yield 5.94% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

DMA Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

DMA Category Low Category High DMA % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

DMA Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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DMA - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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