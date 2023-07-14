Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
5.9%
1 yr return
-10.7%
3 Yr Avg Return
24.7%
5 Yr Avg Return
8.2%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VNRDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|5.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-10.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|24.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|8.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNRDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|VNRDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNRDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF
|Category Low
|Category High
|VNRDF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VNRDF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VNRDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF
|Category Low
|Category High
|VNRDF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|VNRDF
|Category Low
|Category High
|VNRDF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNRDF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 11, 2023
|$0.286
|OrdinaryDividend
|Apr 10, 2023
|$0.273
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 2023
|$0.265
|OrdinaryDividend
|Oct 11, 2022
|$0.270
|OrdinaryDividend
|Jul 11, 2022
|$0.248
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2022
|$0.272
|OrdinaryDividend
|Jan 10, 2022
|$0.218
|OrdinaryDividend
|Oct 08, 2021
|$0.241
|OrdinaryDividend
|Jul 09, 2021
|$0.233
|OrdinaryDividend
|Apr 09, 2021
|$0.285
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2021
|$0.219
|OrdinaryDividend
|Oct 08, 2020
|$0.240
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2020
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2020
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2020
|$0.200
|OrdinaryDividend
|Oct 08, 2019
|$0.216
|OrdinaryDividend
|Jul 09, 2019
|$0.238
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2019
|$0.200
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2019
|$0.179
|OrdinaryDividend
|Oct 04, 2018
|$0.212
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 2018
|$0.183
|OrdinaryDividend
|Apr 04, 2018
|$0.190
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2018
|$0.188
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2017
|$0.189
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.173
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$0.153
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 2017
|$0.163
|OrdinaryDividend
|Sep 22, 2016
|$0.171
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2016
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2016
|$0.158
|OrdinaryDividend
|Jan 05, 2016
|$0.155
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2015
|$0.151
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 2015
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2015
|$0.177
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2014
|$0.181
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2014
|$0.201
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2014
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Jan 06, 2014
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2013
|$0.175
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2013
|$0.164
|OrdinaryDividend
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