Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
14.2%
1 yr return
15.4%
3 Yr Avg Return
12.3%
5 Yr Avg Return
11.2%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VNGDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|14.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|15.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|12.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|11.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNGDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|VNGDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNGDF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF
|Category Low
|Category High
|VNGDF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VNGDF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VNGDF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF
|Category Low
|Category High
|VNGDF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|VNGDF
|Category Low
|Category High
|VNGDF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGDF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 28, 2023
|$0.275
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2023
|$0.286
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2022
|$0.260
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2022
|$0.264
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$0.256
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.258
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2021
|$0.238
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2021
|$0.255
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.226
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.240
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2020
|$0.214
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2020
|$0.251
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$0.195
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2020
|$0.289
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$0.203
|OrdinaryDividend
|Oct 09, 2019
|$0.229
|OrdinaryDividend
|Jul 10, 2019
|$0.223
|OrdinaryDividend
|Apr 10, 2019
|$0.235
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 2019
|$0.215
|OrdinaryDividend
|Oct 10, 2018
|$0.223
|OrdinaryDividend
|Jul 05, 2018
|$0.203
|OrdinaryDividend
|Apr 04, 2018
|$0.208
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2018
|$0.207
|OrdinaryDividend
|Oct 04, 2017
|$0.182
|OrdinaryDividend
|Jul 05, 2017
|$0.194
|OrdinaryDividend
|Apr 05, 2017
|$0.208
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.184
|OrdinaryDividend
|Oct 05, 2016
|$0.193
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2016
|$0.168
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2016
|$0.193
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2015
|$0.178
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2015
|$0.178
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2015
|$0.173
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2015
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2014
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2014
|$0.149
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2014
|$0.141
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2014
|$0.160
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2013
|$0.140
|OrdinaryDividend
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