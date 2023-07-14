Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
1.5%
1 yr return
-0.4%
3 Yr Avg Return
-3.7%
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VNGCF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-0.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-3.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNGCF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|VNGCF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNGCF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF
|Category Low
|Category High
|VNGCF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VNGCF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VNGCF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF
|Category Low
|Category High
|VNGCF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|VNGCF
|Category Low
|Category High
|VNGCF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNGCF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 26, 2023
|$0.167
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2023
|$0.154
|OrdinaryDividend
|May 31, 2023
|$0.203
|OrdinaryDividend
|Apr 26, 2023
|$0.143
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2023
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2023
|$0.145
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2023
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2022
|$0.144
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Oct 26, 2022
|$0.141
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2022
|$0.130
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.162
|OrdinaryDividend
|Jul 27, 2022
|$0.134
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2022
|$0.155
|OrdinaryDividend
|Apr 27, 2022
|$0.111
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.127
|OrdinaryDividend
|Mar 02, 2022
|$0.104
|OrdinaryDividend
|Feb 02, 2022
|$0.128
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2021
|$0.123
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 2021
|$0.127
|OrdinaryDividend
|Oct 27, 2021
|$0.114
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2021
|$0.110
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 2021
|$0.128
|OrdinaryDividend
|Jul 28, 2021
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.110
|OrdinaryDividend
|Jun 02, 2021
|$0.146
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2021
|$0.103
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.138
|OrdinaryDividend
|Mar 03, 2021
|$0.110
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 2021
|$0.141
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2020
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Dec 04, 2020
|$0.109
|OrdinaryDividend
|Nov 04, 2020
|$0.128
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2020
|$0.147
|OrdinaryDividend
|Sep 02, 2020
|$0.114
|OrdinaryDividend
|Aug 05, 2020
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$0.098
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 2020
|$0.133
|OrdinaryDividend
|May 04, 2020
|$0.123
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2020
|$0.179
|OrdinaryDividend
|Mar 04, 2020
|$0.127
|OrdinaryDividend
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