Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
11.9%
1 yr return
16.6%
3 Yr Avg Return
4.4%
5 Yr Avg Return
1.3%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VNFGF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|11.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|16.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|4.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|1.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNFGF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|VNFGF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VNFGF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF
|Category Low
|Category High
|VNFGF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VNFGF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VNFGF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF
|Category Low
|Category High
|VNFGF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|VNFGF
|Category Low
|Category High
|VNFGF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VNFGF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 28, 2023
|$0.304
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2023
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2022
|$0.232
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2022
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2021
|$0.246
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2021
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.278
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2020
|$0.226
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2020
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$0.261
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2020
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$0.238
|OrdinaryDividend
|Oct 09, 2019
|$0.033
|OrdinaryDividend
|Apr 10, 2019
|$0.034
|OrdinaryDividend
|Oct 10, 2018
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Jul 05, 2018
|$0.256
|OrdinaryDividend
|Apr 04, 2018
|$0.029
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2018
|$0.188
|OrdinaryDividend
|Oct 04, 2017
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Jul 05, 2017
|$0.211
|OrdinaryDividend
|Apr 05, 2017
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.182
|OrdinaryDividend
|Oct 05, 2016
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2016
|$0.187
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2016
|$0.029
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2015
|$0.148
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2015
|$0.017
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2015
|$0.174
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2015
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2014
|$0.145
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2014
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2014
|$0.178
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2014
|$0.014
|OrdinaryDividend
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