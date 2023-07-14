Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
12.0%
1 yr return
12.8%
3 Yr Avg Return
9.2%
5 Yr Avg Return
7.2%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|VFPEF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|12.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|12.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|9.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|7.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VFPEF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|VFPEF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|VFPEF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF
|Category Low
|Category High
|VFPEF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|VFPEF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|VFPEF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF
|Category Low
|Category High
|VFPEF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|VFPEF
|Category Low
|Category High
|VFPEF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|VFPEF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 28, 2023
|$0.727
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2023
|$0.409
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2022
|$0.378
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2022
|$0.496
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$0.838
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.327
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2021
|$0.462
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2021
|$0.452
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.581
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.338
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2020
|$0.313
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2020
|$0.455
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$0.381
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2020
|$0.408
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$0.297
|OrdinaryDividend
|Oct 09, 2019
|$0.416
|OrdinaryDividend
|Jul 10, 2019
|$0.647
|OrdinaryDividend
|Apr 10, 2019
|$0.392
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 2019
|$0.333
|OrdinaryDividend
|Oct 10, 2018
|$0.456
|OrdinaryDividend
|Jul 05, 2018
|$0.607
|OrdinaryDividend
|Apr 04, 2018
|$0.338
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2018
|$0.311
|OrdinaryDividend
|Oct 04, 2017
|$0.364
|OrdinaryDividend
|Jul 05, 2017
|$0.557
|OrdinaryDividend
|Apr 05, 2017
|$0.327
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.281
|OrdinaryDividend
|Oct 05, 2016
|$0.356
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2016
|$0.509
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2016
|$0.284
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2015
|$0.275
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2015
|$0.323
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2015
|$0.506
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2015
|$0.269
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2014
|$0.267
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2014
|$0.314
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2014
|$0.545
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2014
|$0.441
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2013
|$0.244
|OrdinaryDividend
|Oct 05, 2012
|$0.262
|OrdinaryDividend
|Jul 06, 2012
|$0.114
|OrdinaryDividend
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