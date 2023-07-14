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Rating
Sector Rating
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Neutral
Fair
Quality
Rating Breakdown
Avg.
Relative Strength
The relative strength of a dividend stock indicates whether the stock is uptrending or not. The major determining factor in this rating is whether the stock is trading close to its 52-week-high.
Overall Yield Attractiveness
If a stock’s yield is above or near the market average then it will be rated higher within this parameter. High dividend yields (usually over 10%) should be considered extremely risky, while low dividend yields (1% or less) are simply not very beneficial to long-term investors.
Dividend Reliability
A stock’s dividend reliability is determined by a healthy payout ratio that is higher than other stocks. A company that pays out close to half its earnings as dividends and retains the other half of earnings has ample room to grow its business and pay out more dividends in the future.
Dividend Uptrend
A stock’s Dividend Uptrend rating is dependent on the company’s price-to-earnings (P/E) ratio to evaluate whether or not a stock’s dividend is likely to trend upward. If a stock is valued near, or slightly below the market average, research has shown that the market expects the stock’s dividend to increase.
Earnings Growth
A stock’s Earnings Growth rating evaluates a company’s expected EPS for the current financial year and compares it to next financial year’s expected EPS. Stocks with single-digit growth estimates will have a higher rating than others, as our research has shown that well-established dividend-paying companies have modest earnings growth estimates.
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iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

ETF
TLTW
Payout Change
Pending
Price as of:
$32.76 -0.15 -0.46%
primary theme
N/A
TLTW (ETF)

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Payout Change
Pending
Price as of:
$32.76 -0.15 -0.46%
primary theme
N/A
TLTW (ETF)

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Payout Change
Pending
Price as of:
$32.76 -0.15 -0.46%
primary theme
N/A

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

TLTW | ETF

$32.76

$405 M

19.61%

$6.46

0.50%

Vitals

YTD Return

1.6%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$405 M

Holdings in Top 10

99.5%

52 WEEK LOW AND HIGH

$32.9
$32.03
$39.86

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.50%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

TLTW | ETF

$32.76

$405 M

19.61%

$6.46

0.50%

TLTW - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 19.6%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
  • Fund Family Name
    BlackRock-advised Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Fund seeks to track the investment results of the Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index (the “Underlying Index”), which is provided by Cboe Global Indices, LLC (the “Index Provider” or “Cboe”) and is designed to measure the performance of a strategy of holding the 
Underlying Fund while writing (selling) one-month call options on the Underlying Fund to generate income. A strategy of holding a stock or basket of stocks and selling call options that reference the stock or basket of stocks is commonly known as a “covered call” or “buy-write” strategy. 
The Underlying Index utilizes “European-style” call options. Each call option in the Underlying Index has a strike price closest to 102% of the closing value of the Underlying Fund one day prior to the roll date. The roll date is the day that the Underlying Index closes out open call option positions by purchasing the offsetting call option positions and subsequently writes new call options that will expire the following month. The roll date is the business day preceding the expiration date of the options in the Underlying Index. The Fund will write options that trade on national securities exchanges. Although the Underlying Index will seek to select an option with a strike price closest to 102% of the closing value of the Underlying Fund one day prior to the roll date, if the premium that an option writer would hypothetically receive on the new 102% call option on the day prior to the roll date is below five basis points of the closing price of the Underlying Fund on the day prior to the roll date, the 
Underlying Index will instead select the call option with the strike price closest to 100% of the closing value of the Underlying Fund. The Underlying Index’s selection of an option with a strike price closest to 100% rather than 102% in these circumstances is designed to prevent the Underlying Index from “writing” an option that would cost an option writer more in potential trading costs than the option writer would receive in premium. Unlike American-style options, European-style options can only be exercised on the expiration date. 
The Fund will seek to write call options up to (but not exceeding) the full amount of shares of the Underlying Fund held in the Fund (i.e., the short position in the call option is offset, or “covered,” by the long position the Fund holds in shares of the Underlying Fund). By writing a call option, the Fund receives a premium and gives the purchaser of the option the right to purchase shares of the Underlying Fund at the strike price of the option at expiration. However, the Fund does not expect to physically settle outstanding option positions as it will generally purchase offsetting call options on the roll date as necessary to close out the open call position(s). By writing the call option(s), the Fund will not participate in market gains of the Underlying Fund above the strike price but will fully participate in any market losses if the Underlying Fund declines in value. 
As of October 31, 2022, a significant portion of the Underlying Index is indirectly represented through its holdings in the Underlying Fund by publicly-issued U.S. Treasury securities. 
BFA uses a “passive” or indexing approach to try to achieve the Fund’s investment objective. Unlike many 
investment companies, the Fund does not try to “beat” the index it tracks and does not seek temporary defensive positions when markets decline or appear overvalued. 
Indexing may eliminate the chance that the Fund will substantially outperform the Underlying Index but also may reduce some of the risks of active management, such as poor security selection. Indexing seeks to achieve lower costs and better after-tax performance by aiming to keep portfolio turnover low in comparison to actively managed investment companies. 
BFA uses a representative sampling indexing strategy to manage the Fund and the Underlying Fund. “Representative sampling” is an indexing strategy that involves investing in a representative sample of securities that collectively has an investment profile similar to that of an applicable underlying index. The securities selected are expected to have, in the aggregate, investment characteristics (based on factors such as market value and industry weightings), fundamental characteristics (such as return variability, duration (i.e., a security's price sensitivity to a change in interest rates), maturity or credit ratings and yield) and liquidity measures similar to those of an applicable underlying index. The Fund and the Underlying Fund may or may not hold all of the securities in the applicable Underlying Index. In addition, the Fund may write options on different dates than the Underlying Index’s roll date and may write different options than those included in the Underlying Index but that have investment characteristics, fundamental characteristics and liquidity measures, in the aggregate, similar to those in the Underlying Index. 
The Underlying Index is sponsored by Cboe and is independent of the Fund and BFA. The Index Provider determines the composition and relative weightings of the securities in the Underlying Index and publishes information regarding the market value of the Underlying Index. 
Industry Concentration Policy. The Fund will concentrate its investments (i.e., hold 25% or more of its total assets) in a particular industry or group of industries to approximately the same extent that the Underlying Index is concentrated. For purposes of this limitation, securities of the U.S. government (including its agencies and instrumentalities) and repurchase agreements collateralized by U.S. government securities are not considered to be issued by members of any industry. 
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TLTW - Performance

Return Ranking - Trailing

Period TLTW Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 1.6% N/A N/A N/A
1 Yr 0.0% N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr 0.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period TLTW Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period TLTW Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period TLTW Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

TLTW - Holdings

Concentration Analysis

TLTW Category Low Category High TLTW % Rank
Net Assets 405 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 3 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 21.8 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 99.50% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 101.39%
  2. BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0.43%
  3. ISHARES TLT FLEX OPTION -1.81%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High TLTW % Rank
Stocks 		99.39% N/A N/A N/A
Cash 		1.92% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		-1.31% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High TLTW % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High TLTW % Rank
US 		99.39% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

TLTW - Expenses

Operational Fees

TLTW Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.50% N/A N/A N/A
Management Fee 0.00% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

TLTW Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

TLTW Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

TLTW Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

TLTW - Distributions

Dividend Yield Analysis

TLTW Category Low Category High TLTW % Rank
Dividend Yield 19.61% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

TLTW Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly

Net Income Ratio Analysis

TLTW Category Low Category High TLTW % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

TLTW Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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TLTW - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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