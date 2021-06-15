Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
-
$21.5 M
0.00%
-
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$21.5 M
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
-
$21.5 M
0.00%
-
|Period
|PAF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|PAF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|PAF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|PAF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF
|Category Low
|Category High
|PAF % Rank
|Net Assets
|21.5 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|PAF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|PAF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF
|Category Low
|Category High
|PAF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|PAF
|Category Low
|Category High
|PAF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PAF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 31, 2018
|$0.890
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2018
|$0.584
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2018
|$0.387
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2018
|$0.253
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$1.333
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$0.443
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.476
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$0.128
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.920
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$0.303
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2016
|$0.341
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2016
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2015
|$1.001
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2015
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2015
|$0.462
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2014
|$1.207
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2014
|$0.446
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2014
|$0.469
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2014
|$0.239
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2013
|$0.648
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2013
|$0.397
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2013
|$0.372
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2013
|$0.325
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2012
|$0.894
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2012
|$0.084
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2012
|$0.326
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2012
|$0.201
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2011
|$0.863
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2011
|$0.132
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2011
|$0.336
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2011
|$0.178
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2010
|$0.706
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2010
|$0.133
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2010
|$0.171
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2010
|$0.142
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2009
|$1.419
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2009
|$0.311
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2009
|$0.224
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2009
|$0.152
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2008
|$0.373
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2008
|$0.488
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2008
|$0.630
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2008
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2007
|$0.361
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2007
|$0.262
|OrdinaryDividend
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