Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
JPUHF | ETF
$100.74
-
0.00%
-
YTD Return
0.6%
1 yr return
2.6%
3 Yr Avg Return
1.1%
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
JPUHF | ETF
$100.74
-
0.00%
-
|Period
|JPUHF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|2.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|1.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|JPUHF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|0.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|JPUHF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|JPUHF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|0.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF
|Category Low
|Category High
|JPUHF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JPUHF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|JPUHF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF
|Category Low
|Category High
|JPUHF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|JPUHF
|Category Low
|Category High
|JPUHF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JPUHF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Aug 07, 2023
|$0.506
|OrdinaryDividend
|Jul 10, 2023
|$0.390
|OrdinaryDividend
|Jun 07, 2023
|$0.225
|OrdinaryDividend
|May 05, 2023
|$0.364
|OrdinaryDividend
|Apr 12, 2023
|$0.273
|OrdinaryDividend
|Mar 07, 2023
|$0.253
|OrdinaryDividend
|Feb 07, 2023
|$0.319
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 2023
|$0.199
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2022
|$0.186
|OrdinaryDividend
|Nov 07, 2022
|$0.151
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2022
|$0.132
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2022
|$0.088
|OrdinaryDividend
|Aug 05, 2022
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Jul 08, 2022
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Jun 07, 2022
|$0.054
|OrdinaryDividend
|May 06, 2022
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Apr 07, 2022
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Mar 07, 2022
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Feb 07, 2022
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 10, 2022
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2021
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Nov 05, 2021
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2021
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2021
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Aug 06, 2021
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Jul 08, 2021
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Jun 07, 2021
|$0.066
|OrdinaryDividend
|May 07, 2021
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Apr 07, 2021
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Mar 05, 2021
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Feb 05, 2021
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Jan 08, 2021
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2020
|$0.119
|OrdinaryDividend
|Nov 06, 2020
|$0.112
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2020
|$0.137
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2020
|$0.149
|OrdinaryDividend
|Aug 07, 2020
|$0.148
|OrdinaryDividend
|Jul 08, 2020
|$0.166
|OrdinaryDividend
|Jun 05, 2020
|$0.187
|OrdinaryDividend
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