Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IHPXF | ETF
$32.09
-
0.00%
-
YTD Return
0.0%
1 yr return
-19.5%
3 Yr Avg Return
-3.0%
5 Yr Avg Return
-1.3%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IHPXF | ETF
$32.09
-
0.00%
-
|Period
|IHPXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-19.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-3.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-1.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|2.9%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IHPXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IHPXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IHPXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF
|Category Low
|Category High
|IHPXF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IHPXF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IHPXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF
|Category Low
|Category High
|IHPXF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|IHPXF
|Category Low
|Category High
|IHPXF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IHPXF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 28, 2023
|$0.841
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2023
|$0.076
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2022
|$0.066
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2022
|$0.767
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.116
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2021
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.575
|OrdinaryDividend
|Mar 24, 2021
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2020
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.142
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2020
|$0.342
|OrdinaryDividend
|Mar 25, 2020
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2019
|$0.076
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2019
|$0.721
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2019
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2018
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2018
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2018
|$0.703
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2018
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$0.079
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.652
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.032
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$0.089
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2016
|$0.561
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2016
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2015
|$0.020
|OrdinaryDividend
|Sep 17, 2015
|$0.222
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 2015
|$0.424
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 2015
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Dec 18, 2014
|$0.017
|OrdinaryDividend
|Sep 10, 2014
|$0.370
|OrdinaryDividend
|Jun 11, 2014
|$0.331
|OrdinaryDividend
|Mar 19, 2014
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2011
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2006
|$0.069
|OrdinaryDividend
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