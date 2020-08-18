Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IFEU | ETF
-
$22.8 M
0.00%
-
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$22.8 M
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
IFEU | ETF
-
$22.8 M
0.00%
-
|Period
|IFEU Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IFEU Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IFEU Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IFEU Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU
|Category Low
|Category High
|IFEU % Rank
|Net Assets
|22.8 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IFEU % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IFEU Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU
|Category Low
|Category High
|IFEU % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Quarterly
|IFEU
|Category Low
|Category High
|IFEU % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IFEU
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 19, 2020
|$0.198
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2020
|$0.294
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2019
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2019
|$0.205
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2019
|$0.654
|OrdinaryDividend
|Mar 26, 2019
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Dec 24, 2018
|$0.417
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 2018
|$0.178
|OrdinaryDividend
|Jun 25, 2018
|$0.831
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2018
|$0.241
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2017
|$0.442
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$0.161
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2017
|$0.614
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2017
|$0.211
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$0.138
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2016
|$0.554
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2016
|$0.204
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2015
|$0.459
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2015
|$0.154
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2015
|$0.480
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2015
|$0.201
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2014
|$0.031
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2014
|$0.066
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2014
|$0.725
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2014
|$0.151
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2013
|$0.183
|OrdinaryDividend
|Oct 04, 2013
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2013
|$0.724
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2013
|$0.125
|OrdinaryDividend
|Dec 26, 2012
|$0.199
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2012
|$0.102
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2012
|$0.881
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2012
|$0.159
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2011
|$0.264
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2011
|$0.075
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2011
|$0.774
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2011
|$0.127
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2010
|$1.009
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2010
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Jun 25, 2010
|$0.655
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2010
|$0.131
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2009
|$0.303
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2009
|$0.139
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2009
|$0.272
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2009
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2008
|$0.914
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2008
|$0.224
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2008
|$0.763
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2008
|$0.087
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2008
|$0.084
|OrdinaryDividend
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