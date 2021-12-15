Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 12/15/2021
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$24.14
$43.5 M
-
0.35%
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$43.5 M
Holdings in Top 10
61.1%
Expense Ratio 0.35%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
NameAs of 12/15/2021
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$24.14
$43.5 M
-
0.35%
|Period
|IBHA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IBHA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|IBHA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|IBHA Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA
|Category Low
|Category High
|IBHA % Rank
|Net Assets
|43.5 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|65
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|26.5 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|61.05%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IBHA % Rank
|Bonds
|65.82%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|37.38%
|N/A
|N/A
|N/A
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IBHA % Rank
|Cash & Equivalents
|37.38%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|IBHA % Rank
|US
|65.82%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.35%
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|0.35%
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|IBHA Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA
|Category Low
|Category High
|IBHA % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|IBHA
|Category Low
|Category High
|IBHA % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|IBHA
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Oct 07, 2021
|$0.016
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2021
|$0.018
|OrdinaryDividend
|Aug 06, 2021
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Jul 08, 2021
|$0.031
|OrdinaryDividend
|Jun 07, 2021
|$0.031
|OrdinaryDividend
|May 07, 2021
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Apr 08, 2021
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Mar 05, 2021
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Feb 05, 2021
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2020
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2020
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Nov 06, 2020
|$0.064
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2020
|$0.061
|OrdinaryDividend
|Sep 08, 2020
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Aug 07, 2020
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Jul 08, 2020
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Jun 05, 2020
|$0.071
|OrdinaryDividend
|May 07, 2020
|$0.075
|OrdinaryDividend
|Apr 07, 2020
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Mar 06, 2020
|$0.087
|OrdinaryDividend
|Feb 07, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Dec 26, 2019
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Dec 06, 2019
|$0.101
|OrdinaryDividend
|Nov 07, 2019
|$0.101
|OrdinaryDividend
|Oct 07, 2019
|$0.100
|OrdinaryDividend
|Sep 09, 2019
|$0.101
|OrdinaryDividend
|Aug 07, 2019
|$0.103
|OrdinaryDividend
|Jul 08, 2019
|$0.168
|OrdinaryDividend
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