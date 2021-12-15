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iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF

ETF
IBHA
Payout Change
Suspended
Price as of:
$24.14 -0.01 -0.04%
primary theme
N/A
IBHA (ETF)

iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF

Payout Change
Suspended
Price as of:
$24.14 -0.01 -0.04%
primary theme
N/A
IBHA (ETF)

iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF

Payout Change
Suspended
Price as of:
$24.14 -0.01 -0.04%
primary theme
N/A

Name

As of 12/15/2021

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF

IBHA | ETF

$24.14

$43.5 M

-

0.35%

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$43.5 M

Holdings in Top 10

61.1%

52 WEEK LOW AND HIGH

$24.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.35%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

As of 12/15/2021

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF

IBHA | ETF

$24.14

$43.5 M

-

0.35%

IBHA - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
  • Fund Family Name
    BlackRock-advised Funds
  • Inception Date
    May 07, 2019
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The Fund seeks to meet its investment objective generally by investing in component securities of the Bloomberg Barclays 2021 Term High Yield and Income Index (the “Underlying Index”). The Fund may also invest in other exchange-traded funds (“ETFs”), U.S. government securities, short-term paper, cash and cash equivalents, including shares of money market funds advised by BFA or its affiliates.
The Fund is a term fund that will terminate on or about December 15, 2021, at which time it will distribute its
remaining net assets to shareholders pursuant to a plan of liquidation. The Fund does not seek to return any predetermined amount at maturity or in periodic distributions. The Underlying Index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield (which are considered below investment-grade) and BBB or equivalently rated (as determined by Bloomberg Index Services Limited (the “Index Provider” or “Bloomberg”)) corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2021 and December 15, 2021, inclusive. Securities eligible for inclusion in the Underlying Index are selected from a universe of corporate issuers (
e.g.,
industrial, financial institutions, utilities) determined by Bloomberg. As of October 31, 2020, a significant portion of the Underlying Index is represented by securities of companies in the financials industry or sector. The components of the Underlying Index are likely to change over time.
The bonds in the Underlying Index have $250 million or more of outstanding face value at the time of inclusion. The non-U.S. corporate issuers included in the Underlying Index consist primarily of corporate bonds issued by companies
domiciled in developed countries. The Fund will invest in non-U.S. issuers to the extent necessary for it to track the Underlying Index. Each bond included in the Underlying Index must be registered with the SEC, have been exempt from registration at issuance, or have been offered pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “1933 Act”). Subject to the methodology of the Underlying Index discussed below, the securities in the Underlying Index may carry a coupon that steps-up according to a predetermined schedule (
i.e.,
the interest rate paid on such securities will increase over time). The Underlying Index will be subject to issuer limits of 3%, with any excess redistributed among the remaining constituents on a pro-rata basis.
The securities in the Underlying Index are updated on the last calendar day of each month until six months before maturity, with the last rebalance date on June 30, 2021.
The Underlying Index consists of bonds chosen from two sub-indices, the Bloomberg Barclays U.S. High Yield Index (the “High Yield Index”) and the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index (the “Corporate Index”), both of which are stripped of securities maturing outside of the maturity range defined above. BBB-rated bonds from the Corporate Index will be introduced to the Underlying Index under the following conditions: (1) in the last 2.5 years but before the last 6 months of the Underlying Index’s term, the Underlying Index will introduce BBB-rated bonds (which are considered investment-grade) as constituent high yield bonds (which are considered
below
investment-grade) are called, no longer qualify for inclusion (due to, among
other factors, sector reclassifications of issuers, changes in the credit rating of bonds included in the Underlying Index or rebalances to maintain issuer limits), or decline in value compared to a reference point set at 2.5 years from the Underlying Index’s term or (2) if, prior to the last 2.5 years remaining in the Underlying Index’s term, the market value of the high yield bonds in the Underlying Index declines below $30 billion, the Underlying Index will add BBB-rated bonds to maintain a $30 billion minimum market value for the Underlying Index. In the final year of the Underlying Index’s term, any principal and interest paid by index constituents is treated as follows: (1) during the first six months of the final year, the Underlying Index reinvests proceeds pro-rata into the remaining bonds in the Underlying Index, and (2) during the last six months of the final year, proceeds are not reinvested and are presumed to be held in cash while earning no interest.
Bonds with a clean price (
i.e
., the price does not include accrued interest between coupon payments) below $60 at rebalance on or after April 1, 2021 are permanently excluded from the Underlying Index.
In addition, to be included in the Underlying Index, securities that are rated by all three of the rating agencies named below must be rated “high yield” to be selected from the High Yield Index and “BBB” to be selected from the Corporate Index. The bonds from the High Yield Index must have a rating equal to or below “Ba1”/”BB+”/”BB+” and above “CC”. The bonds from the Corporate Index must have a rating of “BBB” (or equivalent). The Index Provider will use the middle rating of Moody’s Investors Service, Inc.
(“Moody’s”), Standard & Poor's
®
Global Ratings, a subsidiary of S&P Global (“S&P Global Ratings”) and Fitch Ratings, Inc. (“Fitch”); when a rating from only two agencies is available, the lower is used; when only one agency rates a bond, that rating is used.
The Fund is a series of the iShares iBonds fixed maturity series of bond ETFs sponsored by BlackRock, Inc. (“BlackRock”). The iShares iBonds fixed maturity series do not invest in U.S. savings bonds or other U.S. government bonds (except to the extent the funds hold cash equivalent instruments consistent with their investment objectives) and are not designed to provide protection against inflation.
BFA uses a “passive” or indexing approach to try to achieve the Fund’s investment objective. Unlike many investment companies, the Fund does not try to “beat” the index it tracks and does not seek temporary defensive positions when markets decline or appear overvalued.
Indexing may eliminate the chance that the Fund will substantially outperform the Underlying Index but also may reduce some of the risks of active management, such as poor security selection. Indexing seeks to achieve lower costs and better after-tax performance by aiming to keep portfolio turnover low in comparison to actively managed investment companies.
BFA uses a representative sampling indexing strategy to manage the Fund. “Representative sampling” is an indexing strategy that involves investing in a representative sample of securities that collectively has an investment profile similar to that of an applicable underlying index. The securities selected are expected to have, in the
aggregate, investment characteristics (based on factors such as market value and industry weightings), fundamental characteristics (such as return variability, duration, maturity, credit ratings and yield) and liquidity measures similar to those of an applicable underlying index. The Fund may or may not hold all of the securities in the Underlying Index.
The Fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index, except during the last months of the Fund’s operations, as described below, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, including shares of money market funds advised by BFA or its affiliates (“BlackRock Cash Funds”), as well as in securities not included in the Underlying Index, but which BFA believes will help the Fund track the Underlying Index. From time to time when conditions warrant, however, the Fund may invest at least 80% of its assets in the component securities of the Underlying Index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents, including shares of BlackRock Cash Funds, as well as in securities not included in the Underlying Index, but which BFA believes will help the Fund track the Underlying Index.
The Fund seeks to track the investment results of the Underlying Index before fees and expenses of the Fund. In the last six months of operation, as the bonds held by the Fund mature, the proceeds will not be reinvested by the Fund in bonds but instead will be held in cash and cash equivalents. To the extent that the Fund invests in money market or similar funds, it will incur the
fees and expenses of such funds. By December 15, 2021, the Underlying Index is expected to consist almost entirely of cash acquired in this manner. On or around this date, the Fund will wind up and terminate, and its net assets will be distributed to then-current shareholders pursuant to a plan of liquidation. The Fund should not be confused with a target date fund, which has assets that are managed according to a particular investment strategy that convert fund assets to conservative investments over time.
The Fund may lend securities representing up to one-third of the value of the Fund's total assets (including the value of any collateral received).
The Underlying Index is sponsored by Bloomberg, which is independent of the Fund and BFA. The Index Provider determines the composition and relative weightings of the securities in the Underlying Index and publishes information regarding the market value of the Underlying Index.
Industry Concentration Policy.
The Fund will concentrate its investments (
i.e.
, hold 25% or more of its total assets) in a particular industry or group of industries to approximately the same extent that the Underlying Index is concentrated. For purposes of this limitation, securities of the U.S. government (including its agencies and instrumentalities), repurchase agreements collateralized by U.S. government securities, and securities of state or municipal governments and their political subdivisions are not considered to be issued by members of any industry.
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IBHA - Performance

Return Ranking - Trailing

Period IBHA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period IBHA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2023 N/A N/A N/A N/A
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period IBHA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period IBHA Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2023 N/A N/A N/A N/A
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A

IBHA - Holdings

Concentration Analysis

IBHA Category Low Category High IBHA % Rank
Net Assets 43.5 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 65 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 26.5 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 61.05% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 33.34%
  2. BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 4.04%
  3. CSC Holdings LLC 4.03%
  4. Qwest Corp 3.81%
  5. Elanco Animal Health Inc 3.48%
  6. Deutsche Bank AG/New York NY 2.96%
  7. Sprint Corp 2.44%
  8. Ford Motor Credit Co LLC 2.37%
  9. Oracle Corp 2.36%
  10. Starwood Property Trust Inc 2.22%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High IBHA % Rank
Bonds 		65.82% N/A N/A N/A
Cash 		37.38% N/A N/A N/A
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High IBHA % Rank
Cash & Equivalents 		37.38% N/A N/A N/A
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High IBHA % Rank
US 		65.82% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

IBHA - Expenses

Operational Fees

IBHA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.35% N/A N/A N/A
Management Fee 0.35% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

IBHA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

IBHA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

IBHA Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

IBHA - Distributions

Dividend Yield Analysis

IBHA Category Low Category High IBHA % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

IBHA Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly

Net Income Ratio Analysis

IBHA Category Low Category High IBHA % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

IBHA Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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IBHA - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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