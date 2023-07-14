Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
5.9%
1 yr return
4.7%
3 Yr Avg Return
0.0%
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$27.1 M
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|FXED Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|5.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|4.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|FXED Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|FXED Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|FXED Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED
|Category Low
|Category High
|FXED % Rank
|Net Assets
|27.1 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|FXED % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|FXED Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED
|Category Low
|Category High
|FXED % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|FXED
|Category Low
|Category High
|FXED % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|FXED
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 17, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 31, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 16, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 14, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 17, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 27, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 13, 2023
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2022
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Dec 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 09, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 28, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 14, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|May 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 18, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Feb 16, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 28, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jan 14, 2022
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Dec 17, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Dec 03, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Nov 19, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 17, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Aug 20, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jul 16, 2021
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 18, 2021
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Jun 04, 2021
|$0.160
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2021
|$0.204
|OrdinaryDividend
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