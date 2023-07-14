Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
DBXXF | ETF
$27.54
-
0.00%
-
YTD Return
1.7%
1 yr return
-2.2%
3 Yr Avg Return
3.5%
5 Yr Avg Return
1.4%
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
DBXXF | ETF
$27.54
-
0.00%
-
|Period
|DBXXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|1.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-2.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|3.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|1.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|0.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DBXXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|DBXXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|DBXXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF
|Category Low
|Category High
|DBXXF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|DBXXF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|DBXXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF
|Category Low
|Category High
|DBXXF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|DBXXF
|Category Low
|Category High
|DBXXF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|DBXXF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jun 07, 2023
|$0.505
|OrdinaryDividend
|Feb 24, 2023
|$0.471
|OrdinaryDividend
|Nov 25, 2022
|$0.430
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2022
|$0.446
|OrdinaryDividend
|Jun 17, 2022
|$0.426
|OrdinaryDividend
|May 03, 2022
|$2.847
|OrdinaryDividend
|May 28, 2021
|$1.740
|OrdinaryDividend
|Apr 18, 2019
|$1.466
|OrdinaryDividend
|Apr 18, 2018
|$1.553
|OrdinaryDividend
|Apr 19, 2017
|$1.158
|OrdinaryDividend
|Apr 13, 2016
|$0.991
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 2015
|$0.620
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2014
|$1.428
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2013
|$1.350
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2012
|$1.153
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2011
|$1.580
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2010
|$1.672
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2009
|$0.532
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2008
|$0.843
|OrdinaryDividend
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