Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$22.9 M
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|AXJL Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AXJL Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|AXJL Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AXJL Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL
|Category Low
|Category High
|AXJL % Rank
|Net Assets
|22.9 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|AXJL % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|AXJL Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL
|Category Low
|Category High
|AXJL % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|AXJL
|Category Low
|Category High
|AXJL % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AXJL
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Mar 27, 2020
|$0.240
|OrdinaryDividend
|Dec 27, 2019
|$0.365
|OrdinaryDividend
|Sep 27, 2019
|$1.115
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2019
|$0.590
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2019
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2018
|$0.366
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2018
|$1.445
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2018
|$0.646
|OrdinaryDividend
|Mar 23, 2018
|$0.254
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$0.253
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$1.245
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.455
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$0.220
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.308
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$0.940
|OrdinaryDividend
|Jun 24, 2016
|$0.460
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2016
|$0.190
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2015
|$0.179
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2015
|$1.078
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2015
|$0.609
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2015
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Dec 26, 2014
|$0.296
|OrdinaryDividend
|Sep 26, 2014
|$1.014
|OrdinaryDividend
|Jun 27, 2014
|$0.723
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2014
|$0.311
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2013
|$0.263
|OrdinaryDividend
|Sep 27, 2013
|$0.750
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2013
|$0.899
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2013
|$0.169
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2012
|$0.392
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2012
|$0.881
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2012
|$0.831
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2012
|$0.220
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2011
|$0.383
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2011
|$0.732
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2011
|$0.894
|OrdinaryDividend
|Mar 25, 2011
|$0.506
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2010
|$0.571
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2010
|$0.785
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2010
|$0.649
|OrdinaryDividend
|Apr 05, 2010
|$0.352
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2009
|$0.359
|OrdinaryDividend
|Sep 25, 2009
|$0.296
|OrdinaryDividend
|Jun 26, 2009
|$0.704
|OrdinaryDividend
|Mar 27, 2009
|$0.326
|OrdinaryDividend
|Dec 26, 2008
|$4.369
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2007
|$1.872
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2006
|$0.392
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...