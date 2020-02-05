Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$6.9 M
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|AGGE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AGGE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|AGGE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|AGGE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE
|Category Low
|Category High
|AGGE % Rank
|Net Assets
|6.9 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|AGGE % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|AGGE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE
|Category Low
|Category High
|AGGE % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|AGGE
|Category Low
|Category High
|AGGE % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|AGGE
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jan 06, 2020
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Dec 13, 2019
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Nov 14, 2019
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2019
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 2019
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Aug 14, 2019
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2019
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Jun 14, 2019
|$0.041
|OrdinaryDividend
|May 14, 2019
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Apr 12, 2019
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Mar 14, 2019
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Feb 14, 2019
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2019
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Dec 14, 2018
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Nov 15, 2018
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2018
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Sep 17, 2018
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Aug 14, 2018
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jul 16, 2018
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Jun 14, 2018
|$0.047
|OrdinaryDividend
|May 14, 2018
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Apr 13, 2018
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Mar 14, 2018
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Feb 14, 2018
|$0.046
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2018
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Dec 14, 2017
|$0.045
|OrdinaryDividend
|Nov 13, 2017
|$0.032
|OrdinaryDividend
|Oct 16, 2017
|$0.033
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2017
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Aug 14, 2017
|$0.032
|OrdinaryDividend
|Jul 17, 2017
|$0.035
|OrdinaryDividend
|Jun 14, 2017
|$0.032
|OrdinaryDividend
|May 12, 2017
|$0.032
|OrdinaryDividend
|Apr 17, 2017
|$0.031
|OrdinaryDividend
|Mar 13, 2017
|$0.043
|OrdinaryDividend
|Feb 13, 2017
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2017
|$0.032
|OrdinaryDividend
|Dec 14, 2016
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Nov 15, 2016
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Oct 17, 2016
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2016
|$0.038
|OrdinaryDividend
|Aug 12, 2016
|$0.033
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2016
|$0.034
|OrdinaryDividend
|Jun 13, 2016
|$0.040
|OrdinaryDividend
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