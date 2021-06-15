Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
NameAs of
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|ABFXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|ABFXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-100.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|ABFXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|ABFXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-100.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF
|Category Low
|Category High
|ABFXF % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|ABFXF % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|ABFXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF
|Category Low
|Category High
|ABFXF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|ABFXF
|Category Low
|Category High
|ABFXF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|ABFXF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Aug 03, 2023
|$1.710
|OrdinaryDividend
|Feb 08, 2023
|$1.610
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 2022
|$1.670
|OrdinaryDividend
|Feb 08, 2022
|$1.480
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 2021
|$1.370
|OrdinaryDividend
|Feb 03, 2021
|$1.270
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 2020
|$1.230
|OrdinaryDividend
|Feb 05, 2020
|$1.420
|OrdinaryDividend
|Aug 01, 2019
|$1.640
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2019
|$1.760
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 2018
|$1.840
|OrdinaryDividend
|Feb 01, 2018
|$1.740
|OrdinaryDividend
|Aug 03, 2017
|$1.650
|OrdinaryDividend
|Feb 07, 2017
|$1.520
|OrdinaryDividend
|Aug 04, 2016
|$1.250
|OrdinaryDividend
|Feb 04, 2016
|$1.640
|OrdinaryDividend
|Aug 04, 2015
|$1.670
|OrdinaryDividend
|Feb 04, 2015
|$1.890
|OrdinaryDividend
|Aug 05, 2014
|$2.090
|OrdinaryDividend
|Feb 06, 2014
|$2.040
|OrdinaryDividend
|Aug 05, 2013
|$1.770
|OrdinaryDividend
|Feb 04, 2013
|$1.670
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 2012
|$1.800
|OrdinaryDividend
|Feb 08, 2012
|$1.880
|OrdinaryDividend
|Aug 04, 2011
|$2.130
|OrdinaryDividend
|Feb 08, 2011
|$1.880
|OrdinaryDividend
|Aug 04, 2010
|$1.950
|OrdinaryDividend
|Feb 04, 2010
|$1.950
|OrdinaryDividend
|Aug 04, 2009
|$1.670
|OrdinaryDividend
|Feb 09, 2009
|$2.140
|OrdinaryDividend
|Aug 05, 2008
|$2.090
|OrdinaryDividend
|Feb 05, 2008
|$2.160
|OrdinaryDividend
|Aug 06, 2007
|$2.050
|OrdinaryDividend
|Feb 05, 2007
|$2.160
|OrdinaryDividend
|Aug 02, 2006
|$2.170
|OrdinaryDividend
|Feb 07, 2006
|$2.060
|OrdinaryDividend
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