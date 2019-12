This table allows you to know how fast DON’s price was able to recover after paying out dividends in the past. As an Investor you can benefit from stocks that recover quickly by capturing the dividend payment without suffering stock price depreciation.

Ex-Dividend Date Payout Amount Days Taken For Stock Price To Recover 2019-11-25 $0.09 2019-10-22 $0.05 2019-09-24 $0.095 2019-08-27 $0.095 2019-07-23 $0.05 2019-06-24 $0.115 2019-05-28 $0.085 2019-04-23 $0.06 2019-03-26 $0.065 2019-02-19 $0.035 2019-01-22 $0.01 2018-12-24 $0.10698 2018-11-20 $0.07 2018-10-23 $0.06 2018-09-25 $0.11918 2018-08-21 $0.065 2018-07-24 $0.085 2018-06-25 $0.105 2018-05-22 $0.045 2018-04-24 $0.015 2018-03-20 $0.0897 2018-02-20 $0.03 2018-01-23 $0.015 2017-12-26 $0.13094 2017-11-21 $0.035 2017-10-24 $0.018333333333333333 2017-09-26 $0.03666666666666667 2017-08-21 $0.015555555555555555 2017-07-24 $0.022222222222222223 2017-06-26 $0.035 2017-05-22 $0.014444444444444444 2017-04-24 $0.005 2017-03-27 $0.03666666666666667 2017-02-17 $0.016666666666666666 2017-01-23 $0.008333333333333333 2016-12-23 $0.03631555555555555 2016-11-21 $0.021111111111111112 2016-10-24 $0.018333333333333333 2016-09-26 $0.03333333333333333 2016-08-22 $0.023333333333333334 2016-07-25 $0.02666666666666667 2016-06-20 $0.021666666666666667 2016-05-23 $0.021666666666666667 2016-04-25 $0.023151111111111112 2016-03-21 $0.01219 2016-02-22 $0.010585555555555556 2016-01-25 $0.011293333333333334 2015-12-21 $0.032684444444444447 2015-12-21 $0.03990666666666667 2015-11-23 $0.01928777777777778 2015-10-26 $0.013333333333333334 2015-09-21 $0.02666666666666667 2015-08-24 $0.01888888888888889 2015-07-27 $0.012913333333333334 2015-06-22 $0.027777777777777776 2015-05-22 $0.02 2015-04-20 $0.01492111111111111 2015-03-23 $0.015514444444444445 2015-02-23 $0.013222222222222222 2015-01-26 $0.0032455555555555553 2014-12-19 $0.03611333333333333 2014-11-21 $0.023333333333333334 2014-10-27 $0.02317111111111111 2014-09-22 $0.023253333333333334 2014-08-25 $0.018333333333333333 2014-07-21 $0.016666666666666666 2014-06-23 $0.018333333333333333 2014-05-23 $0.013184444444444445 2014-04-21 $0.013888888888888888 2014-03-24 $0.017222222222222222 2014-02-24 $0.017222222222222222 2014-01-27 $0.017222222222222222 2013-12-24 $0.021826666666666668 2013-11-22 $0.017222222222222222 2013-10-21 $0.017222222222222222 2013-09-23 $0.017222222222222222 2013-08-26 $0.015555555555555555 2013-07-22 $0.015555555555555555 2013-06-24 $0.015 2013-05-24 $0.015 2013-04-22 $0.015 2013-03-22 $0.007222222222222222 2013-02-19 $0.01588888888888889 2013-01-22 $0.01588888888888889 2012-12-24 $0.042486666666666666 2012-11-26 $0.041855555555555556 2012-09-24 $0.05233444444444445 2012-06-25 $0.04685888888888889 2012-03-26 $0.047495555555555555 2011-12-21 $0.02652222222222222 2011-09-26 $0.04475333333333333 2011-06-22 $0.03688444444444444 2011-03-21 $0.03253888888888889 2010-12-22 $0.05255 2010-09-20 $0.034452222222222224 2010-06-28 $0.03457444444444444 2010-03-29 $0.03789555555555556 2009-12-21 $0.03782222222222222 2009-09-21 $0.0295 2009-06-22 $0.03125555555555556 2009-03-23 $0.031462222222222225 2008-12-22 $0.05678222222222222 2008-09-22 $0.04681 2008-06-23 $0.050722222222222224 2008-03-24 $0.055785555555555554 2007-12-17 $0.054413333333333334 2007-09-24 $0.03913666666666667 2007-06-25 $0.048134444444444445 2007-03-26 $0.03362777777777778