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Transamerica High Yield Muni

mutual fund
THCUX
Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
Inst (THYIX) Primary A (THAYX) C (THCYX) Inst (THYTX) (THCUX)
THCUX (Mutual Fund)

Transamerica High Yield Muni

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
Inst (THYIX) Primary A (THAYX) C (THCYX) Inst (THYTX) (THCUX)
THCUX (Mutual Fund)

Transamerica High Yield Muni

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
Inst (THYIX) Primary A (THAYX) C (THCYX) Inst (THYTX) (THCUX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Transamerica High Yield Muni

THCUX | Fund

-

$119 M

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$119 M

Holdings in Top 10

19.8%

52 WEEK LOW AND HIGH

$0.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Transamerica High Yield Muni

THCUX | Fund

-

$119 M

0.00%

-

THCUX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Transamerica High Yield Muni
  • Fund Family Name
    Transamerica
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

Under normal circumstances, the fund’s sub-adviser, Belle Haven Investments, L.P. (the “sub-adviser”), invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in municipal fixed-income securities the interest from which is exempt from federal income tax and the federal alternative minimum tax (“AMT”) applicable to individuals. Interest income from some of the municipal obligations in which the fund may invest may be subject to the AMT. The fund primarily invests in “high yield” municipal bonds under normal market conditions. For this purpose, “high yield” municipal bonds are those rated medium to lower grade. The fund normally invests primarily in general obligation and revenue bonds issued by U.S. municipal issuers, as well as issuers in U.S. territories and possessions. The fund may invest 25% or more of its total net assets in any sector or sub-sector of the municipal bond market.The fund pursues an actively managed, total return strategy that seeks to identify inefficiencies in the municipal bond market. The sub-adviser’s investment process is engineered to seek to exploit mispricing that the sub-adviser aims to identify at the issuer, credit, industry, security and/or maturity level based on macro-economic and fundamental analysis. Analysis is also used to determine the fund’s yield curve positioning. Investment decisions are made by the sub-adviser in an effort to maximize total return while balancing portfolio risk.Medium grade municipal bonds are those rated “A” to “BBB” by Standard & Poor’s Rating Services (“S&P”). Lower-grade municipal bonds (commonly known as “junk bonds”) are those rated below “Baa” by Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) or lower than “BBB” by S&P or Fitch, Inc. (“Fitch”) or comparable ratings by other nationally recognized rating organizations (or, in the case of unrated securities, determined by the sub-adviser to be of comparable quality). The fund has the flexibility to invest the remainder of its assets in a broad array of issuers across the credit spectrum.The fund may also invest up to 15% of its net assets in municipal bonds that are distressed securities. Distressed securities are securities that are the subject of bankruptcy proceedings or are rated in the lowest rating categories by at least one independent rating agency (“CC” or lower by S&P or Fitch or “Ca” or lower by Moody’s), or if unrated, judged to be of comparable quality by the sub-adviser. The fund may also invest in higher quality debt securities.Under normal conditions, the duration of the fund will generally vary between three and 20 years. Duration is a measure used to determine the sensitivity of a security’s price to changes in interest rates. The longer a security’s duration, the more sensitive it will be to changes in interest rates. The fund does not limit the maturity of the securities in which it invests. The maturity of a fixed-income security is the measure of time remaining until the final payment on the security is due. However, under normal circumstances, the fund may focus on longer-term maturities in an effort to capture the higher yields generally associated with such maturities.The fund may invest more than 25% of its net assets in securities relating to one political subdivision, such as any state or U.S. territory. The fund may invest in derivative instruments such as options and futures contracts for speculative, hedging, or duration management purposes. The fund may also invest in exchange-traded funds (“ETFs”) as well as municipal bond closed-end funds.The fund may invest in privately issued securities, including those that are normally purchased pursuant to Rule 144A or Regulation S promulgated under the Securities Act of 1933, as amended.The fund is non-diversified.
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THCUX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period THCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period THCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period THCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period THCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

THCUX - Holdings

Concentration Analysis

THCUX Category Low Category High THCUX % Rank
Net Assets 119 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 215 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 23.6 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 19.81% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Development Authority of Lagrange 2.77%
  2. Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 2.72%
  3. Ohio Higher Educational Facility Commission 2.34%
  4. Pennsylvania Economic Development Financing Authority 1.96%
  5. Ridgeline Vista Metropolitan District 1.85%
  6. Fixed Income Clearing Corp 1.69%
  7. County of Washington OH 1.68%
  8. Rampart Range Metropolitan District No 5 1.62%
  9. George L Smith II Congress Center Authority 1.60%
  10. Florida Development Finance Corp 1.58%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High THCUX % Rank
Bonds 		96.33% N/A N/A N/A
Cash 		1.98% N/A N/A N/A
Other 		1.69% N/A N/A N/A
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High THCUX % Rank
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A
Cash & Equivalents 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High THCUX % Rank
US 		96.33% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

THCUX - Expenses

Operational Fees

THCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

THCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

THCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

THCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

THCUX - Distributions

Dividend Yield Analysis

THCUX Category Low Category High THCUX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

THCUX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

THCUX Category Low Category High THCUX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

THCUX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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THCUX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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