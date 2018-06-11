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Transamerica Bond

mutual fund
TFXUX
Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (IDITX) Primary C (IFLLX) Inst (TFXIX) Retirement (TAFLX) (TAADX) (TFXUX)
TFXUX (Mutual Fund)

Transamerica Bond

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (IDITX) Primary C (IFLLX) Inst (TFXIX) Retirement (TAFLX) (TAADX) (TFXUX)
TFXUX (Mutual Fund)

Transamerica Bond

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (IDITX) Primary C (IFLLX) Inst (TFXIX) Retirement (TAFLX) (TAADX) (TFXUX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Transamerica Bond

TFXUX | Fund

-

$1.21 B

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$1.21 B

Holdings in Top 10

18.2%

52 WEEK LOW AND HIGH

$0.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Transamerica Bond

TFXUX | Fund

-

$1.21 B

0.00%

-

TFXUX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Transamerica Bond
  • Fund Family Name
    Transamerica
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The fund’s sub-adviser, Aegon USA Investment Management, LLC (the “sub-adviser”), invests, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in fixed-income securities, which may include dollar rolls, U.S. government and foreign government bonds and notes (including emerging markets), mortgage-backed, commercial mortgage-backed, and asset-backed securities (including collateralized mortgage obligations), corporate bonds of issuers in the U.S. and foreign countries (including emerging markets), convertible bonds and other convertible securities, bank loans and loan participations, structured notes, and preferred securities. The sub-adviser considers emerging market countries as countries that major international financial institutions, such as the World Bank, generally consider to be less economically mature than developed nations.Under normal circumstances, at least 50% of the fund’s net assets will be invested in (a) debt securities rated investment grade or higher (rated at least BBB by Standard & Poor’s or Fitch or Baa by Moody’s) by at least two rating agencies or, if unrated, are determined to be of comparable quality by the sub-adviser; (b) securities issued or guaranteed by the U.S. government or its agencies or instrumentalities; (c) commercial paper rated Prime, Prime-1 or Prime-2 by NCO/Moody’s Commercial Paper Division, or A-1 or A-2 by Standard & Poor’s; and/or (d) cash or cash equivalents. Up to 50% of the fund’s net assets may be invested in debt securities that do not meet the investment grade criteria referred to above (commonly known as “junk bonds”). Junk bonds are high-risk debt securities rated below investment grade (that is, securities rated below BBB by Standard & Poor’s or Fitch or below Baa by Moody’s or, if unrated, determined to be of comparable quality by the fund’s sub-adviser). The fund may invest up to 20% of its net assets in equity securities, such as common stocks, rights, warrants or preferred stock. The fund may invest in securities of any maturity and does not have a target average duration.The sub-adviser uses a combination of a global “top-down” analysis of the macroeconomic and interest rate environments and global asset classes and proprietary “bottom-up” research of sectors, industries, issuers and individual securities. In the sub-adviser’s “top-down” approach, the sub-adviser analyzes various fundamental, technical, sentiment and valuation factors that affect the movement and relative value of markets and securities prices worldwide. In its proprietary “bottom-up” research of corporate and sovereign debt and other fixed-income securities, the sub-adviser considers various fundamental and other factors, such as creditworthiness, capital structure, covenants, cash flows and, as applicable, collateral. The sub-adviser uses this combined “top-down” and “bottom-up” approach to determine asset class, sector, security, yield curve and duration positions for the fund. The sub-adviser’s research analysts also generally integrate environmental, social and governance (“ESG”) matters within their analytical process for foreign government bonds and notes (including emerging markets), private residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities, certain asset-backed securities (including collateralized mortgage obligations), corporate bonds of issuers in the U.S. and foreign countries (including emerging markets), structured notes, certain preferred securities, certain cash equivalents (including corporate commercial paper) and privately issued debt securities issued pursuant to Rule 144A or Regulation S alongside traditional credit metrics as a risk management tool and as a method to identify financially material ESG factors and arrive at an independent, comprehensive view of the investment. The sub-adviser’s research analysts typically do not consider ESG factors when analyzing other investments, including, but not limited to, investments in dollar rolls, U.S. government bonds and notes, U.S. agency securities, convertible bonds, other convertible securities, certain bank loans and loan participations, asset-backed commercial paper, cash, certain cash equivalent securities, equity securities, common stocks, rights, warrants, derivatives, repurchase agreements and money market instruments. Consideration of ESG matters is subjective and not determinative in the sub-adviser’s investment process. The sub-adviser may conclude that other attributes of an investment outweigh ESG considerations when making investment decisions. The sub-adviser’s research analysts donottakeESGfactors into consideration with respect to every investment inthe fund.The fund may, but is not required to, engage in certain investment strategies involving derivatives, such as options, futures, forward currency contracts and swaps, including, but not limited to, interest rate, total return and credit default swaps. These investment strategies may be employed as a hedging technique, as a means of altering investment characteristics of the fund’s portfolio (such as shortening or lengthening duration), in an attempt to enhance returns or for other purposes.The fund may purchase securities on a when-issued, delayed delivery, to be announced or forward commitment basis.The fund may invest in privately issued securities, including those that are normally purchased pursuant to Rule 144A or Regulation S promulgated under the Securities Act of 1933, as amended.
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TFXUX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period TFXUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period TFXUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period TFXUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period TFXUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

TFXUX - Holdings

Concentration Analysis

TFXUX Category Low Category High TFXUX % Rank
Net Assets 1.21 B N/A N/A N/A
Number of Holdings 477 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 221 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 18.23% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. UMBS, TBA 3.82%
  2. United States Treasury 2.19%
  3. United States Treasury 1.94%
  4. United States Treasury 1.79%
  5. United States Treasury 1.65%
  6. United States Treasury 1.65%
  7. New Residential Advance Receivables Trust Advance 1.64%
  8. United States Treasury 1.21%
  9. State Street Global Advisors 1.20%
  10. United States Treasury 1.13%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High TFXUX % Rank
Bonds 		87.95% N/A N/A N/A
Other 		11.60% N/A N/A N/A
Cash 		6.10% N/A N/A N/A
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High TFXUX % Rank
Cash & Equivalents 		6.10% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High TFXUX % Rank
US 		87.95% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

TFXUX - Expenses

Operational Fees

TFXUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

TFXUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

TFXUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

TFXUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

TFXUX - Distributions

Dividend Yield Analysis

TFXUX Category Low Category High TFXUX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

TFXUX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

TFXUX Category Low Category High TFXUX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

TFXUX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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TFXUX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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