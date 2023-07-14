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Fund Overview Key Facts About TempCash

mutual fund
TCDXX
Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(TPCXX) Primary (TCDXX)
TCDXX (Mutual Fund)

Fund Overview Key Facts About TempCash

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(TPCXX) Primary (TCDXX)
TCDXX (Mutual Fund)

Fund Overview Key Facts About TempCash

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
(TPCXX) Primary (TCDXX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fund Overview Key Facts About TempCash

TCDXX | Fund

$1.00

-

5.13%

$0.05

0.01%

Vitals

YTD Return

0.0%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$N/A

Holdings in Top 10

N/A

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.01%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Fund Overview Key Facts About TempCash

TCDXX | Fund

$1.00

-

5.13%

$0.05

0.01%

TCDXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.0%
  • 3 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 5.1%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Fund Overview Key Facts About TempCash
  • Fund Family Name
    BlackRock-advised Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

TempCash invests in a broad range of U.S. dollar-denominated money market instruments, including government, U.S. and foreign bank, and commercial obligations and repurchase agreements. Under normal market conditions, at least 25% and normally a substantial portion of the Fund’s total assets will be invested in obligations of issuers in the financial services industry and repurchase agreements secured by such obligations. The Fund invests in securities maturing in 397 days or less (with certain exceptions) and the portfolio will have a dollar-weighted average maturity of 60 days or less and a dollar-weighted average life of 120 days or less.
In addition, the Fund may invest in mortgage- and asset-backed securities, short-term obligations issued by or on behalf of states, territories and possessions of the United States, the District of Columbia, and their respective authorities, agencies, instrumentalities and political subdivisions and derivative securities such as beneficial interests in municipal trust certificates and partnership trusts. The Fund may also invest in variable and floating rate instruments, and transact in securities on a when-issued, delayed delivery or forward commitment basis. 
The securities purchased by the Fund are subject to the quality, diversification, and other requirements of Rule 2a‑7 under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), and other rules of the Securities and Exchange Commission. The Fund will only purchase securities that present minimal credit risk as determined by BlackRock, the Fund’s investment manager, pursuant to guidelines approved by the Trust’s Board of Trustees (the “Board”). 
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TCDXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period TCDXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% N/A N/A N/A
1 Yr 0.0% N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr 0.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period TCDXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% N/A N/A N/A
2021 0.0% N/A N/A N/A
2020 0.0% N/A N/A N/A
2019 0.0% N/A N/A N/A
2018 0.0% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period TCDXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% N/A N/A N/A
1 Yr 0.0% N/A N/A N/A
3 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.0%* N/A N/A N/A
10 Yr 0.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period TCDXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% N/A N/A N/A
2021 0.0% N/A N/A N/A
2020 0.0% N/A N/A N/A
2019 0.0% N/A N/A N/A
2018 0.0% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

TCDXX - Holdings

Concentration Analysis

TCDXX Category Low Category High TCDXX % Rank
Net Assets N/A N/A N/A N/A
Number of Holdings N/A N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 N/A N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 N/A N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High TCDXX % Rank
Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Cash 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

TCDXX - Expenses

Operational Fees

TCDXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.01% N/A N/A N/A
Management Fee 0.00% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

TCDXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

TCDXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

TCDXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

TCDXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

TCDXX Category Low Category High TCDXX % Rank
Dividend Yield 5.13% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

TCDXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

TCDXX Category Low Category High TCDXX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

TCDXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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TCDXX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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