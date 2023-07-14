Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.0%
1 yr return
0.0%
3 Yr Avg Return
0.0%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$11.9 B
Holdings in Top 10
9.8%
Expense Ratio 0.35%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$0
IRA
N/A
Fund Type
Money Market Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|SWTXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|10.09%
|1 Yr
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|10.09%
|3 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|8.45%
|5 Yr
|N/A*
|0.0%
|0.0%
|10.28%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|7.92%
* Annualized
|Period
|SWTXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|10.09%
|2021
|N/A
|0.0%
|0.0%
|45.33%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|8.51%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|8.76%
|2018
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|5.83%
|Period
|SWTXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|10.09%
|1 Yr
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|10.09%
|3 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|8.45%
|5 Yr
|N/A*
|0.0%
|0.0%
|9.43%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|7.92%
* Annualized
|Period
|SWTXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|10.09%
|2021
|N/A
|0.0%
|0.0%
|45.33%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|8.51%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|8.76%
|2018
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|5.88%
|SWTXX
|Category Low
|Category High
|SWTXX % Rank
|Net Assets
|11.9 B
|23.3 M
|17.3 B
|2.70%
|Number of Holdings
|796
|1
|921
|2.03%
|Net Assets in Top 10
|869 M
|11.5 M
|17.4 B
|14.19%
|Weighting of Top 10
|9.81%
|9.8%
|100.0%
|100.00%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|SWTXX % Rank
|Bonds
|82.46%
|0.00%
|99.73%
|39.19%
|Cash
|17.54%
|0.27%
|100.00%
|51.35%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|Other
|0.00%
|0.00%
|16.05%
|18.24%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|SWTXX % Rank
|Municipal
|82.46%
|0.00%
|99.73%
|47.30%
|Cash & Equivalents
|17.54%
|0.27%
|100.00%
|54.05%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|Government
|0.00%
|0.00%
|13.45%
|13.51%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|SWTXX % Rank
|US
|82.46%
|0.00%
|99.73%
|39.19%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|8.11%
|SWTXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.35%
|0.12%
|1.39%
|61.81%
|Management Fee
|0.19%
|0.08%
|0.49%
|60.81%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|0.75%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.03%
|0.55%
|63.37%
|SWTXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|1.00%
|N/A
|SWTXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|SWTXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|0.00%
|1.07%
|N/A
|SWTXX
|Category Low
|Category High
|SWTXX % Rank
|Dividend Yield
|2.88%
|0.00%
|0.72%
|50.68%
|SWTXX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Annually
|Monthly
|Monthly
|SWTXX
|Category Low
|Category High
|SWTXX % Rank
|Net Income Ratio
|0.01%
|-0.01%
|0.12%
|25.00%
|SWTXX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Nov 15, 2022
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Oct 17, 2022
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2022
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Aug 15, 2022
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2022
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2022
|$0.000
|OrdinaryDividend
|May 16, 2022
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Apr 18, 2022
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 2022
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jan 18, 2022
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Nov 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Aug 16, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|May 17, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Feb 16, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 2021
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Nov 16, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Aug 17, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|May 15, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 2020
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Feb 18, 2020
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 2020
|$0.000
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Nov 15, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Aug 15, 2019
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 17, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 16, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 16, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 16, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 15, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 16, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 17, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 17, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 18, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 17, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 17, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 15, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2009
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 16, 2009
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 17, 2009
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 17, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2008
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 16, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 15, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 17, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 17, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 16, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 15, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 16, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2007
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 16, 2007
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 16, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 17, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 15, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 17, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2006
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 17, 2006
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 17, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 16, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 18, 2005
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 16, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 16, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 17, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 17, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 17, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 16, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 15, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 17, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 18, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 16, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 17, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 15, 2002
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2001
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 15, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 17, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 16, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 15, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Apr 16, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 15, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 16, 2001
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Nov 15, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 16, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 15, 2000
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 17, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 15, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 17, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 2000
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Feb 15, 2000
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jan 18, 2000
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Nov 15, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 16, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|May 17, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 15, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 16, 1999
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 1999
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Nov 16, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 1998
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Aug 17, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|May 15, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 1998
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Feb 17, 1998
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 1998
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Nov 17, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Oct 15, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Sep 15, 1997
|$0.003
|OrdinaryDividend
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