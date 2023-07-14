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Schwab Municipal Money Fund™

mutual fund
SWTXX
Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Tax-Free Money Market
share class
Inv (SWTXX) Primary Other (SWOXX)
SWTXX (Mutual Fund)

Schwab Municipal Money Fund™

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Tax-Free Money Market
share class
Inv (SWTXX) Primary Other (SWOXX)
SWTXX (Mutual Fund)

Schwab Municipal Money Fund™

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Tax-Free Money Market
share class
Inv (SWTXX) Primary Other (SWOXX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Schwab Municipal Money Fund™

SWTXX | Fund

$1.00

$11.9 B

2.88%

$0.03

0.35%

Vitals

YTD Return

0.0%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$11.9 B

Holdings in Top 10

9.8%

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.35%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$0

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Money Market Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Schwab Municipal Money Fund™

SWTXX | Fund

$1.00

$11.9 B

2.88%

$0.03

0.35%

SWTXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.0%
  • 3 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio 0.01%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 2.9%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Schwab Municipal Money Fund™
  • Fund Family Name
    Schwab Funds
  • Inception Date
    Jul 07, 1995
  • Shares Outstanding
    2112115559
  • Share Class
    Inv
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Management Team

Fund Description

To pursue its goal, the fund invests in municipal money market securities from states and municipal agencies around the country and from U.S. territories and possessions. These securities may
include general obligation issues, which typically are backed by the issuer’s ability to levy taxes; revenue bonds, which typically are backed by a stream of revenue from a given source, such as a public water system or hospital; municipal commercial paper and municipal notes; and municipal leases, which may be used to finance construction or equipment purchases. The fund may invest more than 25% of its total assets in municipal securities financing similar projects such as those relating to education, health care, transportation, utilities, industrial development and housing. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in municipal money market securities the interest from which is exempt from federal income tax.
The fund may purchase certain variable-rate demand securities issued by single state or national closed-end municipal bond funds, which, in turn, invest primarily in portfolios of tax-exempt municipal bonds. It is anticipated that the interest on the variable-rate demand securities will be exempt from federal income tax. These securities are considered “municipal money market securities” for purposes of the fund’s 80% investment policy stated above.
Many of the fund’s securities will be subject to credit or liquidity enhancements from U.S. and/or non-U.S. entities, which are designed to provide incremental levels of creditworthiness or liquidity. Some municipal securities have been structured to resemble variable- and floating-rate securities so that they meet the requirements for being considered money market instruments.
In choosing securities, the fund’s manager seeks to maximize current income within the limits of the fund’s investment objective and credit, maturity and diversification policies. Some of these policies may be stricter than the federal regulations that apply to all money market funds.
The investment adviser’s credit research department analyzes and monitors the securities that the fund owns or is considering buying. The manager may adjust the fund’s holdings or its average maturity based on actual or anticipated changes in credit quality or market dynamics, such as interest rates. To preserve its investors’ capital, the fund seeks to maintain a stable $1.00 share price by operating as a “retail money market fund,” as such term is defined or interpreted under the rules governing money market funds.
During unusual market conditions, the fund may invest in cash and taxable money market securities as a temporary defensive measure. When the fund engages in such activities, it may not achieve its investment goal.
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SWTXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period SWTXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% 0.0% 0.0% 10.09%
1 Yr 0.0% 0.0% 0.0% 10.09%
3 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 8.45%
5 Yr N/A* 0.0% 0.0% 10.28%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 7.92%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period SWTXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% 0.0% 0.0% 10.09%
2021 N/A 0.0% 0.0% 45.33%
2020 0.0% 0.0% 0.0% 8.51%
2019 0.0% 0.0% 0.0% 8.76%
2018 0.0% 0.0% 0.0% 5.83%

Total Return Ranking - Trailing

Period SWTXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% 0.0% 0.0% 10.09%
1 Yr 0.0% 0.0% 0.0% 10.09%
3 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 8.45%
5 Yr N/A* 0.0% 0.0% 9.43%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 7.92%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period SWTXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% 0.0% 0.0% 10.09%
2021 N/A 0.0% 0.0% 45.33%
2020 0.0% 0.0% 0.0% 8.51%
2019 0.0% 0.0% 0.0% 8.76%
2018 0.0% 0.0% 0.0% 5.88%

NAV & Total Return History

SWTXX - Holdings

Concentration Analysis

SWTXX Category Low Category High SWTXX % Rank
Net Assets 11.9 B 23.3 M 17.3 B 2.70%
Number of Holdings 796 1 921 2.03%
Net Assets in Top 10 869 M 11.5 M 17.4 B 14.19%
Weighting of Top 10 9.81% 9.8% 100.0% 100.00%

Top 10 Holdings

  1. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 0.16% 2.95%
  2. TEXAS ST 4% 2.54%
  3. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 0.11% 2.50%
  4. PORT PORTLAND ORE INTL ARPT REV AMT IAM COML PAPER NTS 3/A2 SER B 0.11% 2.43%
  5. NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% 2.00%
  6. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 0.2% 1.81%
  7. FLORIDA DEV FIN CORP SURFACE TRANSN FAC REV 0.55% 1.74%
  8. MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV IAM COML PAPER NTS 3/A2 AMT SER A-1 0.24% 1.63%
  9. TEXAS ST 4% 1.57%
  10. NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 0.6% 1.55%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High SWTXX % Rank
Bonds 		82.46% 0.00% 99.73% 39.19%
Cash 		17.54% 0.27% 100.00% 51.35%
Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
Other 		0.00% 0.00% 16.05% 18.24%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High SWTXX % Rank
Municipal 		82.46% 0.00% 99.73% 47.30%
Cash & Equivalents 		17.54% 0.27% 100.00% 54.05%
Derivative 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
Securitized 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
Corporate 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
Government 		0.00% 0.00% 13.45% 13.51%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High SWTXX % Rank
US 		82.46% 0.00% 99.73% 39.19%
Non US 		0.00% 0.00% 0.00% 8.11%

SWTXX - Expenses

Operational Fees

SWTXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.35% 0.12% 1.39% 61.81%
Management Fee 0.19% 0.08% 0.49% 60.81%
12b-1 Fee N/A 0.00% 0.75% N/A
Administrative Fee N/A 0.03% 0.55% 63.37%

Sales Fees

SWTXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A 1.00% 1.00% N/A

Trading Fees

SWTXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

SWTXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 0.00% 1.07% N/A

SWTXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

SWTXX Category Low Category High SWTXX % Rank
Dividend Yield 2.88% 0.00% 0.72% 50.68%

Dividend Distribution Analysis

SWTXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Annually Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

SWTXX Category Low Category High SWTXX % Rank
Net Income Ratio 0.01% -0.01% 0.12% 25.00%

Capital Gain Distribution Analysis

SWTXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually

Distributions History

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SWTXX - Fund Manager Analysis

Managers

Management Team

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Apr 30, 2007

15.1

15.1%

Team Managed

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.83 27.88 15.03 15.26

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