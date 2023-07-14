Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
-0.6%
1 yr return
-4.2%
3 Yr Avg Return
-4.4%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$321 M
Holdings in Top 10
64.9%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|RMM Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-0.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-4.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-4.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|RMM Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-19.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|1.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-1.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|RMM Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-0.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-4.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|-4.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|RMM Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-19.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|1.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-1.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM
|Category Low
|Category High
|RMM % Rank
|Net Assets
|321 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|121
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|208 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|64.93%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|RMM % Rank
|Cash
|88.83%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|48.63%
|N/A
|N/A
|N/A
|Stocks
|46.49%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|-83.95%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|RMM % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|RMM % Rank
|US
|46.49%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|RMM % Rank
|Cash & Equivalents
|17.08%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|-83.95%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|RMM % Rank
|US
|48.63%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|RMM Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM
|Category Low
|Category High
|RMM % Rank
|Dividend Yield
|6.76%
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|RMM
|Category Low
|Category High
|RMM % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|RMM
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 31, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|May 31, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2023
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2022
|$0.093
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2021
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 2021
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2021
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2021
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2021
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2020
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2019
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 2019
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2019
|$0.092
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2019
|$0.092
|OrdinaryDividend
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