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RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc

mutual fund
RMM
Payout Change
Special
Price as of:
$16.17 +0.02 +0.12%
primary theme
N/A
share class
(RMM) Primary
RMM (Mutual Fund)

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc

Payout Change
Special
Price as of:
$16.17 +0.02 +0.12%
primary theme
N/A
share class
(RMM) Primary
RMM (Mutual Fund)

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc

Payout Change
Special
Price as of:
$16.17 +0.02 +0.12%
primary theme
N/A
share class
(RMM) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc

RMM | Fund

$16.17

$321 M

6.76%

$1.09

-

Vitals

YTD Return

-0.6%

1 yr return

-4.2%

3 Yr Avg Return

-4.4%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$321 M

Holdings in Top 10

64.9%

52 WEEK LOW AND HIGH

$16.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc

RMM | Fund

$16.17

$321 M

6.76%

$1.09

-

RMM - Profile

Distributions

  • YTD Total Return -0.6%
  • 3 Yr Annualized Total Return -4.4%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 6.8%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

RMM - Performance

Return Ranking - Trailing

Period RMM Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -0.6% N/A N/A N/A
1 Yr -4.2% N/A N/A N/A
3 Yr -4.4%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period RMM Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -19.7% N/A N/A N/A
2021 1.7% N/A N/A N/A
2020 -1.3% N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period RMM Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -0.6% N/A N/A N/A
1 Yr -4.2% N/A N/A N/A
3 Yr -4.4%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period RMM Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -19.7% N/A N/A N/A
2021 1.7% N/A N/A N/A
2020 -1.3% N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

RMM - Holdings

Concentration Analysis

RMM Category Low Category High RMM % Rank
Net Assets 321 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 121 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 208 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 64.93% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Blackrock Liquidity Funds Municash 17.08%
  2. Nuveen Amt-free Quality Municipal Income Fund 7.18%
  3. Sweetwater Ca Union High Sch Dist 6.74%
  4. ILLINOIS ST 5.75%
  5. Nuveen Quality Municipal Income Fund 5.37%
  6. Texas St Priv Activity Bond Surface Transprtn Corp Revenue 4.78%
  7. Los Angeles Ca Dept Of Arpts Arpt Revenue 4.72%
  8. Dallas Tx Area Rapid Transit Sales Tax Revenue 4.52%
  9. Pennsylvania St Turnpike Commission Turnpike Revenue 4.51%
  10. Nuveen Municipal Credit Income Fund 4.29%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High RMM % Rank
Cash 		88.83% N/A N/A N/A
Bonds 		48.63% N/A N/A N/A
Stocks 		46.49% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		-83.95% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High RMM % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High RMM % Rank
US 		46.49% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High RMM % Rank
Cash & Equivalents 		17.08% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A
Derivative 		-83.95% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High RMM % Rank
US 		48.63% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

RMM - Expenses

Operational Fees

RMM Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

RMM Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

RMM Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

RMM Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

RMM - Distributions

Dividend Yield Analysis

RMM Category Low Category High RMM % Rank
Dividend Yield 6.76% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

RMM Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

RMM Category Low Category High RMM % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

RMM Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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RMM - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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