Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
25.7%
1 yr return
8.1%
3 Yr Avg Return
0.6%
5 Yr Avg Return
0.5%
Net Assets
$950 M
Holdings in Top 10
54.8%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|QQQX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|25.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|8.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|0.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|0.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|4.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|QQQX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-33.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|6.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|3.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|4.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-2.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|QQQX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|25.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|8.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|0.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|1.9%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|8.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|QQQX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-33.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|6.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|3.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|5.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-1.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX
|Category Low
|Category High
|QQQX % Rank
|Net Assets
|950 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|176
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|520 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|54.75%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|QQQX % Rank
|Stocks
|100.52%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.07%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|-0.49%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|QQQX % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|QQQX % Rank
|US
|100.52%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|QQQX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX
|Category Low
|Category High
|QQQX % Rank
|Dividend Yield
|6.82%
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|QQQX
|Category Low
|Category High
|QQQX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|QQQX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 03, 2023
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2023
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2020
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2020
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2020
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2019
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2019
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2019
|$0.390
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2019
|$0.390
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2018
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2018
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2018
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Apr 02, 2018
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2017
|$0.370
|OrdinaryDividend
|Oct 02, 2017
|$0.370
|OrdinaryDividend
|Jul 03, 2017
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2017
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Oct 03, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2015
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2014
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2014
|$0.337
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2014
|$0.337
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2014
|$0.337
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2013
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2013
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2013
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2013
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2012
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2012
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Jul 02, 2012
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Apr 02, 2012
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2011
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Oct 03, 2011
|$0.302
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2011
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2011
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2010
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2010
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2010
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2010
|$0.316
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2009
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2009
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2009
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2009
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2008
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2008
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2008
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2008
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2007
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2007
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2007
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2007
|$0.304
|OrdinaryDividend
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