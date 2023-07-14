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Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

mutual fund
QQQX
Payout Change
Pending
Price as of:
$24.64 -0.01 -0.04%
primary theme
N/A
share class
(QQQX) Primary
QQQX (Mutual Fund)

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$24.64 -0.01 -0.04%
primary theme
N/A
share class
(QQQX) Primary
QQQX (Mutual Fund)

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$24.64 -0.01 -0.04%
primary theme
N/A
share class
(QQQX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

QQQX | Fund

$24.64

$950 M

6.82%

$1.68

-

Vitals

YTD Return

25.7%

1 yr return

8.1%

3 Yr Avg Return

0.6%

5 Yr Avg Return

0.5%

Net Assets

$950 M

Holdings in Top 10

54.8%

52 WEEK LOW AND HIGH

$24.7
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

QQQX | Fund

$24.64

$950 M

6.82%

$1.68

-

QQQX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 25.7%
  • 3 Yr Annualized Total Return 0.6%
  • 5 Yr Annualized Total Return 1.9%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 6.8%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
  • Fund Family Name
    Nuveen Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

QQQX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period QQQX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 25.7% N/A N/A N/A
1 Yr 8.1% N/A N/A N/A
3 Yr 0.6%* N/A N/A N/A
5 Yr 0.5%* N/A N/A N/A
10 Yr 4.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period QQQX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -33.8% N/A N/A N/A
2021 6.1% N/A N/A N/A
2020 3.0% N/A N/A N/A
2019 4.4% N/A N/A N/A
2018 -2.4% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period QQQX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 25.7% N/A N/A N/A
1 Yr 8.1% N/A N/A N/A
3 Yr 0.6%* N/A N/A N/A
5 Yr 1.9%* N/A N/A N/A
10 Yr 8.5%* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period QQQX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -33.8% N/A N/A N/A
2021 6.1% N/A N/A N/A
2020 3.0% N/A N/A N/A
2019 5.4% N/A N/A N/A
2018 -1.0% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

QQQX - Holdings

Concentration Analysis

QQQX Category Low Category High QQQX % Rank
Net Assets 950 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 176 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 520 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 54.75% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Microsoft Corp 13.35%
  2. Apple Inc 12.76%
  3. Amazon.com Inc 6.21%
  4. Alphabet Inc 4.55%
  5. NVIDIA Corp 3.73%
  6. Alphabet Inc 3.46%
  7. Cisco Systems Inc 2.94%
  8. Tesla Inc 2.85%
  9. Meta Platforms Inc 2.55%
  10. Comcast Corp 2.36%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High QQQX % Rank
Stocks 		100.52% N/A N/A N/A
Cash 		0.07% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		-0.49% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High QQQX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High QQQX % Rank
US 		100.52% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

QQQX - Expenses

Operational Fees

QQQX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

QQQX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

QQQX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

QQQX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

QQQX - Distributions

Dividend Yield Analysis

QQQX Category Low Category High QQQX % Rank
Dividend Yield 6.82% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

QQQX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

QQQX Category Low Category High QQQX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

QQQX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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QQQX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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