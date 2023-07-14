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T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

mutual fund
PRWBX
Payout Change
Pending
Price as of:
$4.49 -0.01 -0.22%
primary theme
U.S. Short-Term Bond Duration
share class
No Load (PRWBX) Primary Adv (PASHX) Inst (TBSIX) Inst (TRZOX)
PRWBX (Mutual Fund)

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$4.49 -0.01 -0.22%
primary theme
U.S. Short-Term Bond Duration
share class
No Load (PRWBX) Primary Adv (PASHX) Inst (TBSIX) Inst (TRZOX)
PRWBX (Mutual Fund)

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$4.49 -0.01 -0.22%
primary theme
U.S. Short-Term Bond Duration
share class
No Load (PRWBX) Primary Adv (PASHX) Inst (TBSIX) Inst (TRZOX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

PRWBX | Fund

$4.49

$5.25 B

3.24%

$0.15

0.44%

Vitals

YTD Return

0.2%

1 yr return

-1.5%

3 Yr Avg Return

-2.3%

5 Yr Avg Return

-0.7%

Net Assets

$5.25 B

Holdings in Top 10

32.4%

52 WEEK LOW AND HIGH

$4.5
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.44%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover 49.40%

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$2,500

IRA

$1,000

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

T. Rowe Price Short-Term Bond Fund

PRWBX | Fund

$4.49

$5.25 B

3.24%

$0.15

0.44%

PRWBX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.2%
  • 3 Yr Annualized Total Return -2.3%
  • 5 Yr Annualized Total Return -0.7%
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 1.56%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 3.2%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
  • Fund Family Name
    T. Rowe Price
  • Inception Date
    Mar 02, 1984
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    No Load
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Michael Reinartz

PRWBX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period PRWBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.2% -6.3% 3.8% 59.97%
1 Yr -1.5% -11.5% 2.9% 65.98%
3 Yr -2.3%* -6.1% 1.3% 35.66%
5 Yr -0.7%* -10.7% 3.2% 30.22%
10 Yr -0.6%* -11.7% 2.1% 47.24%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period PRWBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -6.3% -17.7% -2.5% 34.15%
2021 -0.7% -2.0% 2.2% 40.51%
2020 0.8% -2.8% 4.6% 31.47%
2019 0.4% -28.6% 3.0% 63.79%
2018 -0.2% -3.7% 0.4% 34.30%

Total Return Ranking - Trailing

Period PRWBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.2% -6.3% 3.8% 56.67%
1 Yr -1.5% -11.5% 1.9% 61.66%
3 Yr -2.3%* -6.1% 4.5% 35.86%
5 Yr -0.7%* -8.3% 1.7% 36.18%
10 Yr -0.6%* -10.3% 2.1% 58.06%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period PRWBX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -6.3% -17.7% -2.5% 33.27%
2021 -0.7% -2.0% 2.2% 40.33%
2020 0.8% -2.8% 4.6% 31.47%
2019 0.4% -28.6% 3.0% 65.90%
2018 -0.2% -1.0% 1.3% 44.07%

NAV & Total Return History

PRWBX - Holdings

Concentration Analysis

PRWBX Category Low Category High PRWBX % Rank
Net Assets 5.25 B 5.81 M 70.5 B 21.55%
Number of Holdings 928 4 4919 18.13%
Net Assets in Top 10 1.31 B -23.9 M 9.45 B 22.63%
Weighting of Top 10 32.42% 1.7% 100.0% 27.11%

Top 10 Holdings

  1. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  2. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  3. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  4. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  5. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  6. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  7. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  8. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  9. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%
  10. 2 Year Treasury Note Future Mar 22 17.15%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High PRWBX % Rank
Bonds 		107.50% 49.71% 194.71% 7.94%
Convertible Bonds 		1.88% 0.00% 27.71% 57.17%
Stocks 		0.00% -0.66% 11.31% 62.52%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 25.64% 65.28%
Other 		0.00% -2.59% 10.19% 56.82%
Cash 		-9.39% -102.46% 39.20% 92.06%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High PRWBX % Rank
Corporate 		40.82% 0.00% 100.00% 45.77%
Securitized 		29.68% 0.00% 97.27% 36.10%
Government 		25.57% 0.00% 73.63% 35.58%
Cash & Equivalents 		3.58% 0.00% 44.09% 57.17%
Municipal 		0.35% 0.00% 17.46% 20.73%
Derivative 		0.00% 0.00% 45.97% 64.25%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High PRWBX % Rank
US 		90.27% 0.00% 165.96% 16.06%
Non US 		17.23% 0.00% 72.71% 21.42%

PRWBX - Expenses

Operational Fees

PRWBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.44% 0.01% 19.98% 75.36%
Management Fee 0.29% 0.00% 1.19% 36.38%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% 20.05%
Administrative Fee 0.15% 0.01% 0.50% 76.69%

Sales Fees

PRWBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 0.50% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 0.50% 4.00% N/A

Trading Fees

PRWBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 1.00% 2.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

PRWBX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover 49.40% 2.00% 500.00% 29.70%

PRWBX - Distributions

Dividend Yield Analysis

PRWBX Category Low Category High PRWBX % Rank
Dividend Yield 3.24% 0.00% 11.01% 55.96%

Dividend Distribution Analysis

PRWBX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Annually Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

PRWBX Category Low Category High PRWBX % Rank
Net Income Ratio 1.56% -1.27% 4.98% 25.80%

Capital Gain Distribution Analysis

PRWBX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually Annually

Distributions History

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PRWBX - Fund Manager Analysis

Managers

Michael Reinartz

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Jan 22, 2015

7.36

7.4%

Michael Reinartz is a portfolio manager in the Fixed Income Division at T. Rowe Price. He is a member of the U.S. Taxable Low Duration team and co-portfolio manager of the Short-Term Bond Fund and the Limited-Term Bond Portfolio. Mr. Reinartz is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price Associates, Inc. Mr. Reinartz has started to engage in investment since 2001, all of which have been at T. Rowe Price. He joined the firm in 1996. Prior to his current position, Mr. Reinartz was a member of the Short-Term Bond, Strategic Income, and Quantitative Research teams and provided portfolio modeling and analysis support to portfolio managers. He also worked as a senior mutual fund accountant and investment liaison in the Fixed Income Division. Mr. Reinartz earned a B.S. in accounting from Towson University, and he also has earned the Chartered Financial Analyst designation

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.07 28.77 6.13 2.41

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