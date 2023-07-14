Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.2%
1 yr return
-1.5%
3 Yr Avg Return
-2.3%
5 Yr Avg Return
-0.7%
Net Assets
$5.25 B
Holdings in Top 10
32.4%
Expense Ratio 0.44%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover 49.40%
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$2,500
IRA
$1,000
Fund Type
Open End Mutual Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|PRWBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.2%
|-6.3%
|3.8%
|59.97%
|1 Yr
|-1.5%
|-11.5%
|2.9%
|65.98%
|3 Yr
|-2.3%*
|-6.1%
|1.3%
|35.66%
|5 Yr
|-0.7%*
|-10.7%
|3.2%
|30.22%
|10 Yr
|-0.6%*
|-11.7%
|2.1%
|47.24%
* Annualized
|Period
|PRWBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-6.3%
|-17.7%
|-2.5%
|34.15%
|2021
|-0.7%
|-2.0%
|2.2%
|40.51%
|2020
|0.8%
|-2.8%
|4.6%
|31.47%
|2019
|0.4%
|-28.6%
|3.0%
|63.79%
|2018
|-0.2%
|-3.7%
|0.4%
|34.30%
|Period
|PRWBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.2%
|-6.3%
|3.8%
|56.67%
|1 Yr
|-1.5%
|-11.5%
|1.9%
|61.66%
|3 Yr
|-2.3%*
|-6.1%
|4.5%
|35.86%
|5 Yr
|-0.7%*
|-8.3%
|1.7%
|36.18%
|10 Yr
|-0.6%*
|-10.3%
|2.1%
|58.06%
* Annualized
|Period
|PRWBX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-6.3%
|-17.7%
|-2.5%
|33.27%
|2021
|-0.7%
|-2.0%
|2.2%
|40.33%
|2020
|0.8%
|-2.8%
|4.6%
|31.47%
|2019
|0.4%
|-28.6%
|3.0%
|65.90%
|2018
|-0.2%
|-1.0%
|1.3%
|44.07%
|PRWBX
|Category Low
|Category High
|PRWBX % Rank
|Net Assets
|5.25 B
|5.81 M
|70.5 B
|21.55%
|Number of Holdings
|928
|4
|4919
|18.13%
|Net Assets in Top 10
|1.31 B
|-23.9 M
|9.45 B
|22.63%
|Weighting of Top 10
|32.42%
|1.7%
|100.0%
|27.11%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|PRWBX % Rank
|Bonds
|107.50%
|49.71%
|194.71%
|7.94%
|Convertible Bonds
|1.88%
|0.00%
|27.71%
|57.17%
|Stocks
|0.00%
|-0.66%
|11.31%
|62.52%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|25.64%
|65.28%
|Other
|0.00%
|-2.59%
|10.19%
|56.82%
|Cash
|-9.39%
|-102.46%
|39.20%
|92.06%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|PRWBX % Rank
|Corporate
|40.82%
|0.00%
|100.00%
|45.77%
|Securitized
|29.68%
|0.00%
|97.27%
|36.10%
|Government
|25.57%
|0.00%
|73.63%
|35.58%
|Cash & Equivalents
|3.58%
|0.00%
|44.09%
|57.17%
|Municipal
|0.35%
|0.00%
|17.46%
|20.73%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|45.97%
|64.25%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|PRWBX % Rank
|US
|90.27%
|0.00%
|165.96%
|16.06%
|Non US
|17.23%
|0.00%
|72.71%
|21.42%
|PRWBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.44%
|0.01%
|19.98%
|75.36%
|Management Fee
|0.29%
|0.00%
|1.19%
|36.38%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|20.05%
|Administrative Fee
|0.15%
|0.01%
|0.50%
|76.69%
|PRWBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|0.50%
|5.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|0.50%
|4.00%
|N/A
|PRWBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|1.00%
|2.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|PRWBX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|49.40%
|2.00%
|500.00%
|29.70%
|PRWBX
|Category Low
|Category High
|PRWBX % Rank
|Dividend Yield
|3.24%
|0.00%
|11.01%
|55.96%
|PRWBX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Annually
|Monthly
|Monthly
|PRWBX
|Category Low
|Category High
|PRWBX % Rank
|Net Income Ratio
|1.56%
|-1.27%
|4.98%
|25.80%
|PRWBX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Nov 30, 2022
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2022
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2022
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2022
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2022
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2022
|$0.007
|DailyAccrualFund
|May 31, 2022
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2022
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2022
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2022
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2022
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2021
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2021
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2021
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|May 28, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Feb 26, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2021
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2020
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2020
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2020
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2020
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2020
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2020
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2020
|$0.008
|DailyAccrualFund
|May 29, 2020
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2020
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2020
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2020
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2020
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2019
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2019
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2019
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2019
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2019
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2019
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2019
|$0.009
|DailyAccrualFund
|May 31, 2019
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.009
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2018
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2017
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2016
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2016
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2016
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|May 29, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2015
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2015
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2015
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2015
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2014
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2014
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2014
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|May 30, 2014
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2014
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2013
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|May 31, 2013
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2013
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2013
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2013
|$0.006
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2012
|$0.007
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2012
|$0.009
|DailyAccrualFund
|May 31, 2012
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2012
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2012
|$0.008
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2011
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2011
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|May 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2011
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2011
|$0.009
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2010
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|May 28, 2010
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2010
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2010
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Feb 26, 2010
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2010
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2009
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2009
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2009
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2009
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2009
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2009
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2009
|$0.015
|DailyAccrualFund
|May 29, 2009
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2009
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2009
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2009
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2009
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2008
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2008
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2008
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2008
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2008
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2008
|$0.016
|DailyAccrualFund
|May 30, 2008
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2008
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2008
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2008
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2008
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2007
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2007
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2007
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2007
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2007
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2007
|$0.018
|DailyAccrualFund
|May 31, 2007
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2007
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2007
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2007
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2007
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2006
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2006
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2006
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2006
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2006
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2006
|$0.017
|DailyAccrualFund
|May 31, 2006
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2006
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2006
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2006
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2006
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2005
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2005
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2005
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2005
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2005
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2005
|$0.014
|DailyAccrualFund
|May 31, 2005
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2005
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2005
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2005
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2005
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2004
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2004
|$0.010
|DailyAccrualFund
|May 28, 2004
|$0.010
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2004
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2004
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2003
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2003
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2003
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2003
|$0.011
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2003
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2003
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2003
|$0.013
|DailyAccrualFund
|May 30, 2003
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2003
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2003
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2003
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2003
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2002
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2002
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2002
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2002
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2002
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2002
|$0.017
|DailyAccrualFund
|May 31, 2002
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2002
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2002
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2002
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2002
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2001
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2001
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2001
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2001
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2001
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2001
|$0.023
|DailyAccrualFund
|May 31, 2001
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2001
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2001
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2001
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2001
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2000
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2000
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2000
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2000
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2000
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2000
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2000
|$0.024
|OrdinaryDividend
|May 31, 2000
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2000
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2000
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 2000
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2000
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1999
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1999
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1999
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1999
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1999
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1999
|$0.021
|OrdinaryDividend
|May 28, 1999
|$0.020
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1999
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1999
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 1999
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1999
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1998
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1998
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1998
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1998
|$0.020
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1998
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1998
|$0.022
|OrdinaryDividend
|May 29, 1998
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1998
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1998
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Feb 27, 1998
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Jan 30, 1998
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 1997
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1997
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1997
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 1997
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1997
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1997
|$0.022
|OrdinaryDividend
|May 30, 1997
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1997
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1997
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1997
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1997
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1996
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 1996
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1996
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1996
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 1996
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1996
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 1996
|$0.022
|OrdinaryDividend
|May 31, 1996
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1996
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 1996
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 1996
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1996
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 1995
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1995
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1995
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 1995
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1995
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1995
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1995
|$0.027
|OrdinaryDividend
|May 31, 1995
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 1995
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1995
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1995
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1995
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 1994
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1994
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1994
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1994
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1994
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 1994
|$0.224
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1994
|$0.022
|OrdinaryDividend
|May 31, 1994
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 1994
|$0.021
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1994
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 1994
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1994
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1993
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1993
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1993
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1993
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1993
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1993
|$0.027
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1993
|$0.027
|OrdinaryDividend
|May 28, 1993
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1993
|$0.031
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 1993
|$0.029
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1993
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1992
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1992
|$0.025
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1992
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1992
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1992
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1992
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1992
|$0.028
|OrdinaryDividend
|May 29, 1992
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1992
|$0.028
|OrdinaryDividend
Start Date
Tenure
Tenure Rank
Jan 22, 2015
7.36
7.4%
Michael Reinartz is a portfolio manager in the Fixed Income Division at T. Rowe Price. He is a member of the U.S. Taxable Low Duration team and co-portfolio manager of the Short-Term Bond Fund and the Limited-Term Bond Portfolio. Mr. Reinartz is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price Associates, Inc. Mr. Reinartz has started to engage in investment since 2001, all of which have been at T. Rowe Price. He joined the firm in 1996. Prior to his current position, Mr. Reinartz was a member of the Short-Term Bond, Strategic Income, and Quantitative Research teams and provided portfolio modeling and analysis support to portfolio managers. He also worked as a senior mutual fund accountant and investment liaison in the Fixed Income Division. Mr. Reinartz earned a B.S. in accounting from Towson University, and he also has earned the Chartered Financial Analyst designation
|Category Low
|Category High
|Category Average
|Category Mode
|0.07
|28.77
|6.13
|2.41
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