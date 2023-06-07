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Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 07/06/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$8.61
-
-
-
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 07/06/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$8.61
-
-
-
|Period
|PMOCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|PMOCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|PMOCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|PMOCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX
|Category Low
|Category High
|PMOCX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|PMOCX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|PMOCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX
|Category Low
|Category High
|PMOCX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|PMOCX
|Category Low
|Category High
|PMOCX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|PMOCX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Mar 28, 2024
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 2024
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2024
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2023
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2023
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2023
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2023
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2023
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2023
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2023
|$0.013
|OrdinaryDividend
|May 31, 2023
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2023
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2023
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2023
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2022
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2022
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.010
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2022
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2022
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2022
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2021
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|May 28, 2021
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2021
|$0.008
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 2021
|$0.008
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 2021
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.036
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2020
|$0.008
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2020
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2020
|$0.008
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2020
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2020
|$0.009
|OrdinaryDividend
|May 29, 2020
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2020
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2020
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2020
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2020
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2019
|$0.010
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 2019
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2019
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2019
|$0.012
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2019
|$0.012
|OrdinaryDividend
|May 31, 2019
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.012
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.013
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2017
|$0.016
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2017
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2017
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.014
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2016
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2016
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2016
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2016
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2016
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2015
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2015
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2015
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2015
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2015
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2015
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|May 29, 2015
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2015
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2015
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2015
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2015
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2014
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2014
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2014
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2014
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2014
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2014
|$0.019
|DailyAccrualFund
|May 30, 2014
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2014
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2014
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2014
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2014
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2013
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2013
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2013
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2013
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2013
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2013
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2013
|$0.016
|DailyAccrualFund
|May 31, 2013
|$0.016
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2013
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2013
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2013
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2013
|$0.015
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2012
|$0.017
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2012
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2012
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2012
|$0.018
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2012
|$0.019
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2012
|$0.020
|DailyAccrualFund
|May 31, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2012
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2012
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2012
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2011
|$0.027
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2011
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2011
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2011
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2011
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2011
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2011
|$0.023
|DailyAccrualFund
|May 31, 2011
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2011
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2011
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2011
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2011
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2010
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2010
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2010
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2010
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2010
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2010
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2010
|$0.024
|DailyAccrualFund
|May 28, 2010
|$0.020
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2010
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2010
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Feb 26, 2010
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 29, 2010
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2009
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2009
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 30, 2009
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2009
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2009
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2009
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2009
|$0.024
|DailyAccrualFund
|May 29, 2009
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2009
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2009
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2009
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2009
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2008
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2008
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2008
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2008
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2008
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2008
|$0.023
|DailyAccrualFund
|May 30, 2008
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2008
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2008
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2008
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2008
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2007
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2007
|$0.025
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2007
|$0.021
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2007
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2007
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2007
|$0.022
|DailyAccrualFund
|May 31, 2007
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2007
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2007
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2007
|$0.022
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2007
|$0.023
|DailyAccrualFund
|Dec 20, 2006
|$0.024
|DailyAccrualFund
|Nov 20, 2006
|$0.022
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2006
|$0.012
|OrdinaryDividend
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