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Tortoise Midstream Energy Fund Inc

mutual fund
NTG
Payout Change
Pending
Price as of:
$41.25 -0.96 -2.27%
primary theme
N/A
share class
(NTG) Primary
NTG (Mutual Fund)

Tortoise Midstream Energy Fund Inc

Payout Change
Pending
Price as of:
$41.25 -0.96 -2.27%
primary theme
N/A
share class
(NTG) Primary
NTG (Mutual Fund)

Tortoise Midstream Energy Fund Inc

Payout Change
Pending
Price as of:
$41.25 -0.96 -2.27%
primary theme
N/A
share class
(NTG) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Tortoise Midstream Energy Fund Inc

NTG | Fund

$41.25

$248 M

7.47%

$3.08

-

Vitals

YTD Return

-3.9%

1 yr return

5.5%

3 Yr Avg Return

21.5%

5 Yr Avg Return

-23.7%

Net Assets

$248 M

Holdings in Top 10

87.4%

52 WEEK LOW AND HIGH

$42.2
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Tortoise Midstream Energy Fund Inc

NTG | Fund

$41.25

$248 M

7.47%

$3.08

-

NTG - Profile

Distributions

  • YTD Total Return -3.9%
  • 3 Yr Annualized Total Return 21.5%
  • 5 Yr Annualized Total Return -22.4%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 7.5%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Tortoise Midstream Energy Fund Inc
  • Fund Family Name
    Tortoiseen
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

NTG - Performance

Return Ranking - Trailing

Period NTG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -3.9% N/A N/A N/A
1 Yr 5.5% N/A N/A N/A
3 Yr 21.5%* N/A N/A N/A
5 Yr -23.7%* N/A N/A N/A
10 Yr -17.2%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period NTG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 14.5% N/A N/A N/A
2021 18.0% N/A N/A N/A
2020 -38.9% N/A N/A N/A
2019 -2.2% N/A N/A N/A
2018 -6.2% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period NTG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -3.9% N/A N/A N/A
1 Yr 5.5% N/A N/A N/A
3 Yr 21.5%* N/A N/A N/A
5 Yr -22.4%* N/A N/A N/A
10 Yr -13.0%* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period NTG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 14.5% N/A N/A N/A
2021 18.0% N/A N/A N/A
2020 -38.9% N/A N/A N/A
2019 -0.9% N/A N/A N/A
2018 -4.2% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

NTG - Holdings

Concentration Analysis

NTG Category Low Category High NTG % Rank
Net Assets 248 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 28 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 216 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 87.35% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Targa Resources Corp 14.14%
  2. Williams Cos Inc/The 13.99%
  3. Kinder Morgan Inc 11.97%
  4. ONEOK Inc 11.15%
  5. Cheniere Energy Inc 8.13%
  6. Pembina Pipeline Corp 5.93%
  7. DT Midstream Inc 5.66%
  8. Enbridge Inc 5.53%
  9. Energy Transfer LP 5.43%
  10. Enterprise Products Partners L 5.41%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High NTG % Rank
Stocks 		123.23% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		1.93% N/A N/A N/A
Cash 		0.08% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High NTG % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High NTG % Rank
US 		123.23% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

NTG - Expenses

Operational Fees

NTG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

NTG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

NTG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

NTG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

NTG - Distributions

Dividend Yield Analysis

NTG Category Low Category High NTG % Rank
Dividend Yield 7.47% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

NTG Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

NTG Category Low Category High NTG % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

NTG Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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NTG - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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