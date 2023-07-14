Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
-3.9%
1 yr return
5.5%
3 Yr Avg Return
21.5%
5 Yr Avg Return
-23.7%
Net Assets
$248 M
Holdings in Top 10
87.4%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|NTG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-3.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|5.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|21.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-23.7%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-17.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|NTG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|14.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|18.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-38.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|-2.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-6.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|NTG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-3.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|5.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|21.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-22.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-13.0%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|NTG Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|14.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|18.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-38.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|-0.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-4.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG
|Category Low
|Category High
|NTG % Rank
|Net Assets
|248 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|28
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|216 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|87.35%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NTG % Rank
|Stocks
|123.23%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|1.93%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.08%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NTG % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NTG % Rank
|US
|123.23%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|NTG Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG
|Category Low
|Category High
|NTG % Rank
|Dividend Yield
|7.47%
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|NTG
|Category Low
|Category High
|NTG % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NTG
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|May 31, 2023
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2023
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.770
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2021
|$0.570
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2021
|$0.385
|OrdinaryDividend
|May 28, 2021
|$0.360
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 2021
|$0.330
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 2019
|$4.200
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2019
|$4.200
|OrdinaryDividend
|May 31, 2019
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2019
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2018
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2018
|$4.225
|OrdinaryDividend
|May 31, 2018
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2018
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2017
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2017
|$4.225
|OrdinaryDividend
|May 31, 2017
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2017
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2016
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2016
|$4.225
|OrdinaryDividend
|May 31, 2016
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 2016
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2015
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2015
|$4.225
|OrdinaryDividend
|May 29, 2015
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Feb 27, 2015
|$4.225
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 2014
|$4.213
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2014
|$4.213
|OrdinaryDividend
|May 30, 2014
|$4.213
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2014
|$4.213
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 2013
|$4.200
|OrdinaryDividend
|Sep 03, 2013
|$4.188
|OrdinaryDividend
|Jun 03, 2013
|$4.175
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2013
|$4.163
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2012
|$4.150
|OrdinaryDividend
|Sep 04, 2012
|$4.150
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2012
|$4.125
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2012
|$4.125
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2011
|$4.125
|OrdinaryDividend
|Sep 01, 2011
|$4.100
|OrdinaryDividend
|Jun 01, 2011
|$4.075
|OrdinaryDividend
|Mar 01, 2011
|$4.075
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2010
|$3.600
|OrdinaryDividend
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