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PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund

mutual fund
NRGX
Payout Change
Pending
Price as of:
$18.77 -0.29 -1.52%
primary theme
N/A
share class
(NRGX) Primary
NRGX (Mutual Fund)

PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$18.77 -0.29 -1.52%
primary theme
N/A
share class
(NRGX) Primary
NRGX (Mutual Fund)

PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$18.77 -0.29 -1.52%
primary theme
N/A
share class
(NRGX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund

NRGX | Fund

$18.77

$799 M

4.69%

$0.88

-

Vitals

YTD Return

5.1%

1 yr return

23.2%

3 Yr Avg Return

29.9%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$799 M

Holdings in Top 10

62.3%

52 WEEK LOW AND HIGH

$19.1
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund

NRGX | Fund

$18.77

$799 M

4.69%

$0.88

-

NRGX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 5.1%
  • 3 Yr Annualized Total Return 29.9%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 4.7%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund
  • Fund Family Name
    PIMCOFUNDS
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

NRGX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period NRGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 5.1% N/A N/A N/A
1 Yr 23.2% N/A N/A N/A
3 Yr 29.9%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period NRGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 16.2% N/A N/A N/A
2021 23.1% N/A N/A N/A
2020 -16.3% N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period NRGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 5.1% N/A N/A N/A
1 Yr 23.2% N/A N/A N/A
3 Yr 29.9%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period NRGX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 16.2% N/A N/A N/A
2021 23.1% N/A N/A N/A
2020 -16.3% N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

NRGX - Holdings

Concentration Analysis

NRGX Category Low Category High NRGX % Rank
Net Assets 799 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 197 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 497 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 62.26% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. UNITED STATES GOVT 22.63%
  2. VENTURE GLOBAL LNG INC 10.88%
  3. WILLIAMS COS INC 4.90%
  4. CHENIERE ENERGY INC 4.42%
  5. CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 4.12%
  6. PLAINS GP HOLDINGS LP 3.60%
  7. TARGA RESOURCES CORP 3.51%
  8. PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 3.04%
  9. N/A 2.66%
  10. ENBRIDGE INC 2.50%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High NRGX % Rank
Stocks 		71.63% N/A N/A N/A
Bonds 		43.42% N/A N/A N/A
Cash 		12.55% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.38% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		-27.98% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High NRGX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High NRGX % Rank
US 		63.92% N/A N/A N/A
Non US 		7.72% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High NRGX % Rank
Derivative 		3.57% N/A N/A N/A
Cash & Equivalents 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High NRGX % Rank
US 		43.04% N/A N/A N/A
Non US 		0.37% N/A N/A N/A

NRGX - Expenses

Operational Fees

NRGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

NRGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

NRGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

NRGX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

NRGX - Distributions

Dividend Yield Analysis

NRGX Category Low Category High NRGX % Rank
Dividend Yield 4.69% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

NRGX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

NRGX Category Low Category High NRGX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

NRGX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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NRGX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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