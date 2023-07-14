Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
5.1%
1 yr return
23.2%
3 Yr Avg Return
29.9%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$799 M
Holdings in Top 10
62.3%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|NRGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|5.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|23.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|29.9%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|NRGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|16.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|23.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-16.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|NRGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|5.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|23.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|29.9%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|NRGX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|16.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|23.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-16.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX
|Category Low
|Category High
|NRGX % Rank
|Net Assets
|799 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|197
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|497 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|62.26%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NRGX % Rank
|Stocks
|71.63%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|43.42%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|12.55%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.38%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|-27.98%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NRGX % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NRGX % Rank
|US
|63.92%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|7.72%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NRGX % Rank
|Derivative
|3.57%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash & Equivalents
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NRGX % Rank
|US
|43.04%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.37%
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|NRGX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX
|Category Low
|Category High
|NRGX % Rank
|Dividend Yield
|4.69%
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|NRGX
|Category Low
|Category High
|NRGX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NRGX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 03, 2023
|$0.220
|OrdinaryDividend
|Apr 03, 2023
|$0.220
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2023
|$0.142
|OrdinaryDividend
|Oct 03, 2022
|$0.142
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2022
|$0.119
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2022
|$0.119
|OrdinaryDividend
|Jan 03, 2022
|$0.117
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2021
|$0.117
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2021
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Apr 01, 2021
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Jan 04, 2021
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2020
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Jan 02, 2020
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2019
|$0.280
|OrdinaryDividend
|Oct 01, 2019
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Jul 01, 2019
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Apr 15, 2019
|$0.100
|OrdinaryDividend
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