Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
0.0%
1 yr return
0.0%
3 Yr Avg Return
0.0%
5 Yr Avg Return
0.0%
Net Assets
$3.41 B
Holdings in Top 10
57.0%
Expense Ratio 0.36%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
$2,500
IRA
$500
Fund Type
Money Market Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|∎
|
U.S. Treasury bills;
|∎
|
U.S. Treasury notes;
|∎
|
U.S. Treasury STRIPS;
|∎
|
securities issued by the Federal Home Loan Bank (FHLB);
|∎
|
securities issued by the Federal Farm Credit Bank (FFCB); and
|∎
|
securities issued by the Tennessee Valley Authority.
|Period
|NOSXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|0.0%
|2.5%
|0.96%
|1 Yr
|0.0%
|0.0%
|3.6%
|0.96%
|3 Yr
|0.0%*
|0.0%
|1.2%
|0.79%
|5 Yr
|0.0%*
|0.0%
|1.4%
|1.10%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|0.40%
* Annualized
|Period
|NOSXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.0%
|0.0%
|1.2%
|0.98%
|2021
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|0.77%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.1%
|0.82%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.5%
|0.93%
|2018
|0.0%
|0.0%
|0.3%
|1.10%
|Period
|NOSXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|0.0%
|0.0%
|2.5%
|0.96%
|1 Yr
|0.0%
|0.0%
|3.6%
|0.96%
|3 Yr
|0.0%*
|0.0%
|1.2%
|0.79%
|5 Yr
|0.0%*
|0.0%
|1.4%
|1.12%
|10 Yr
|0.0%*
|0.0%
|0.0%
|0.40%
* Annualized
|Period
|NOSXX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|0.0%
|0.0%
|1.2%
|0.98%
|2021
|0.0%
|0.0%
|0.0%
|0.77%
|2020
|0.0%
|0.0%
|0.1%
|0.82%
|2019
|0.0%
|0.0%
|0.5%
|0.93%
|2018
|0.0%
|0.0%
|0.3%
|1.13%
|NOSXX
|Category Low
|Category High
|NOSXX % Rank
|Net Assets
|3.41 B
|136 K
|281 B
|67.86%
|Number of Holdings
|115
|1
|346
|23.57%
|Net Assets in Top 10
|2.13 B
|-343 K
|163 B
|69.11%
|Weighting of Top 10
|56.96%
|22.7%
|100.0%
|65.15%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NOSXX % Rank
|Cash
|68.28%
|25.56%
|100.00%
|81.28%
|Bonds
|31.72%
|0.00%
|74.44%
|14.08%
|Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.18%
|Preferred Stocks
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.18%
|Other
|0.00%
|-1.67%
|0.04%
|2.14%
|Convertible Bonds
|0.00%
|0.00%
|21.22%
|15.86%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NOSXX % Rank
|Cash & Equivalents
|68.28%
|0.00%
|100.00%
|79.68%
|Government
|31.72%
|0.00%
|44.01%
|12.66%
|Derivative
|0.00%
|0.00%
|0.00%
|0.18%
|Securitized
|0.00%
|0.00%
|1.75%
|2.32%
|Corporate
|0.00%
|0.00%
|100.00%
|23.53%
|Municipal
|0.00%
|0.00%
|22.71%
|7.84%
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NOSXX % Rank
|US
|31.72%
|0.00%
|72.86%
|14.08%
|Non US
|0.00%
|0.00%
|3.45%
|5.88%
|NOSXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.36%
|0.06%
|1.68%
|53.76%
|Management Fee
|0.33%
|0.00%
|0.50%
|90.02%
|12b-1 Fee
|N/A
|0.00%
|1.00%
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|0.01%
|0.55%
|54.21%
|NOSXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|5.75%
|5.75%
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|1.00%
|4.00%
|N/A
|NOSXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|5.00%
|5.00%
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|NOSXX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|0.00%
|485.00%
|N/A
|NOSXX
|Category Low
|Category High
|NOSXX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|0.00%
|2.28%
|48.57%
|NOSXX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|Monthly
|NOSXX
|Category Low
|Category High
|NOSXX % Rank
|Net Income Ratio
|0.23%
|-1.09%
|1.67%
|0.55%
|NOSXX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Annually
|Annually
|Annually
|Annually
|Date
|Amount
|Type
|Aug 31, 2021
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2021
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2020
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2020
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 29, 2020
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2020
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2020
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2019
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2019
|$0.002
|OrdinaryDividend
|May 31, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2019
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2018
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2018
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2018
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 29, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2018
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2017
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2017
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|May 31, 2016
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2009
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2008
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 31, 2008
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 29, 2008
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2008
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2007
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|May 31, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2007
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|May 31, 2006
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Apr 28, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2006
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Dec 30, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2005
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jul 29, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|May 31, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Apr 29, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2005
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 29, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 30, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 28, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2004
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 27, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Jan 30, 2004
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Nov 28, 2003
|$0.000
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 29, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 30, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 31, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2003
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 29, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Sep 30, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Aug 30, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jun 28, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|May 31, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Mar 28, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2002
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Dec 31, 2001
|$0.001
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Sep 28, 2001
|$0.002
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|Jun 29, 2001
|$0.003
|DailyAccrualFund
|May 31, 2001
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Apr 30, 2001
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Mar 30, 2001
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Feb 28, 2001
|$0.004
|DailyAccrualFund
|Jan 31, 2001
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Dec 29, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Nov 30, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Oct 31, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Sep 29, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Aug 31, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jul 31, 2000
|$0.005
|DailyAccrualFund
|Jun 30, 2000
|$0.005
|OrdinaryDividend
|May 31, 2000
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2000
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2000
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 2000
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2000
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|May 28, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 1999
|$0.003
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1999
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|May 29, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Feb 27, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jan 30, 1998
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 1997
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|May 30, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1997
|$0.004
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...