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Northern U.S. Government Select Money Market Fund

mutual fund
NOSXX
Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Taxable Money Market
share class
No Load (NOSXX) Primary
NOSXX (Mutual Fund)

Northern U.S. Government Select Money Market Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Taxable Money Market
share class
No Load (NOSXX) Primary
NOSXX (Mutual Fund)

Northern U.S. Government Select Money Market Fund

Payout Change
Pending
Price as of:
$1.0 +0.0 +0.0%
primary theme
Taxable Money Market
share class
No Load (NOSXX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Northern U.S. Government Select Money Market Fund

NOSXX | Fund

$1.00

$3.41 B

0.00%

0.36%

Vitals

YTD Return

0.0%

1 yr return

0.0%

3 Yr Avg Return

0.0%

5 Yr Avg Return

0.0%

Net Assets

$3.41 B

Holdings in Top 10

57.0%

52 WEEK LOW AND HIGH

$1.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.36%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

$2,500

IRA

$500

Fund Classification

Fund Type

Money Market Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Northern U.S. Government Select Money Market Fund

NOSXX | Fund

$1.00

$3.41 B

0.00%

0.36%

NOSXX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 0.0%
  • 3 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • 5 Yr Annualized Total Return 0.0%
  • Capital Gain Distribution Frequency Annually
  • Net Income Ratio 0.23%
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Northern U.S. Government Select Money Market Fund
  • Fund Family Name
    Northern Funds
  • Inception Date
    Dec 12, 1994
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    No Load
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    United States
  • Manager
    Management Team

Fund Description

The Fund seeks to achieve its objective by investing, under normal circumstances, substantially all (and at least 99.5%) of its total assets in cash, securities issued or guaranteed as to principal and interest by the U.S. government or by a person controlled or supervised by and acting as an instrumentality of the U.S. government pursuant to authority granted by the Congress of the United States or any certificate of deposit of any of the foregoing, and repurchase agreements that are fully collateralized by cash or such securities. Subject to the foregoing 99.5% investment strategy requirement, under normal circumstances, the Fund will seek to invest at least 50% of its net assets in the following securities that pay interest that generally is exempt from state income taxation:
  
U.S. Treasury bills; 
U.S. Treasury notes; 
U.S. Treasury STRIPS; 
securities issued by the Federal Home Loan Bank (FHLB); 
securities issued by the Federal Farm Credit Bank (FFCB); and 
securities issued by the Tennessee Valley Authority. 
The Fund, under normal circumstances, will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. government securities and repurchase agreements collateralized solely by U.S. government securities. 
The Fund operates as a “government money market fund” under Rule 2a‑7 of the Investment Company Act of 1940, as amended. As a “government money market fund” under Rule 2a‑7, the Fund (1) is permitted to use the amortized cost method of valuation to seek to maintain a stable net asset value (“NAV”) of $1.00 share price, and (2) is not required to impose a liquidity fee and/or a redemption gate on fund redemptions that might apply to other types of money market funds should certain triggering events specified in Rule 2a‑7 occur. The Fund may invest in shares of other government money market funds. 
The Securities and Exchange Commission (“SEC”) imposes strict requirements on the investment quality, maturity, diversification and liquidity of the Fund’s investments. 
Accordingly, the Fund invests in U.S. dollar-denominated securities with a remaining maturity of no more than 397 days (with certain exceptions permitted by applicable regulations). The Fund maintains a dollar-weighted average portfolio maturity of no more than 60 calendar days, and a dollar-weighted average portfolio maturity as determined without exceptions regarding certain interest rate adjustments under Rule 2a‑7 of no more than 120 calendar days. The Fund will limit its investments to “eligible securities” as defined by applicable regulations at the time of acquisition (e.g., securities that present minimal credit risks as determined by NTI, pursuant to guidelines approved by the Fund’s Board of Trustees). The Fund may invest in variable and floating rate instruments. The Fund’s investment adviser may consider, among other things, credit, interest rate and prepayment risks as well as general market conditions when deciding whether to buy or sell investments for the Fund. 
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NOSXX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period NOSXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% 0.0% 2.5% 0.96%
1 Yr 0.0% 0.0% 3.6% 0.96%
3 Yr 0.0%* 0.0% 1.2% 0.79%
5 Yr 0.0%* 0.0% 1.4% 1.10%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 0.40%

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period NOSXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% 0.0% 1.2% 0.98%
2021 0.0% 0.0% 0.0% 0.77%
2020 0.0% 0.0% 0.1% 0.82%
2019 0.0% 0.0% 0.5% 0.93%
2018 0.0% 0.0% 0.3% 1.10%

Total Return Ranking - Trailing

Period NOSXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 0.0% 0.0% 2.5% 0.96%
1 Yr 0.0% 0.0% 3.6% 0.96%
3 Yr 0.0%* 0.0% 1.2% 0.79%
5 Yr 0.0%* 0.0% 1.4% 1.12%
10 Yr 0.0%* 0.0% 0.0% 0.40%

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period NOSXX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 0.0% 0.0% 1.2% 0.98%
2021 0.0% 0.0% 0.0% 0.77%
2020 0.0% 0.0% 0.1% 0.82%
2019 0.0% 0.0% 0.5% 0.93%
2018 0.0% 0.0% 0.3% 1.13%

NAV & Total Return History

NOSXX - Holdings

Concentration Analysis

NOSXX Category Low Category High NOSXX % Rank
Net Assets 3.41 B 136 K 281 B 67.86%
Number of Holdings 115 1 346 23.57%
Net Assets in Top 10 2.13 B -343 K 163 B 69.11%
Weighting of Top 10 56.96% 22.7% 100.0% 65.15%

Top 10 Holdings

  1. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  2. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  3. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  4. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  5. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  6. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  7. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  8. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  9. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%
  10. Triparty Federal Reserve Bank Of 42.38%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High NOSXX % Rank
Cash 		68.28% 25.56% 100.00% 81.28%
Bonds 		31.72% 0.00% 74.44% 14.08%
Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 0.18%
Preferred Stocks 		0.00% 0.00% 0.00% 0.18%
Other 		0.00% -1.67% 0.04% 2.14%
Convertible Bonds 		0.00% 0.00% 21.22% 15.86%

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High NOSXX % Rank
Cash & Equivalents 		68.28% 0.00% 100.00% 79.68%
Government 		31.72% 0.00% 44.01% 12.66%
Derivative 		0.00% 0.00% 0.00% 0.18%
Securitized 		0.00% 0.00% 1.75% 2.32%
Corporate 		0.00% 0.00% 100.00% 23.53%
Municipal 		0.00% 0.00% 22.71% 7.84%

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High NOSXX % Rank
US 		31.72% 0.00% 72.86% 14.08%
Non US 		0.00% 0.00% 3.45% 5.88%

NOSXX - Expenses

Operational Fees

NOSXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.36% 0.06% 1.68% 53.76%
Management Fee 0.33% 0.00% 0.50% 90.02%
12b-1 Fee N/A 0.00% 1.00% N/A
Administrative Fee N/A 0.01% 0.55% 54.21%

Sales Fees

NOSXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A 5.75% 5.75% N/A
Deferred Load N/A 1.00% 4.00% N/A

Trading Fees

NOSXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A 5.00% 5.00% N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

NOSXX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A 0.00% 485.00% N/A

NOSXX - Distributions

Dividend Yield Analysis

NOSXX Category Low Category High NOSXX % Rank
Dividend Yield 0.00% 0.00% 2.28% 48.57%

Dividend Distribution Analysis

NOSXX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly Monthly Monthly Monthly

Net Income Ratio Analysis

NOSXX Category Low Category High NOSXX % Rank
Net Income Ratio 0.23% -1.09% 1.67% 0.55%

Capital Gain Distribution Analysis

NOSXX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency Annually Annually Annually Annually

Distributions History

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NOSXX - Fund Manager Analysis

Managers

Management Team

Start Date

Tenure

Tenure Rank

Jul 31, 2010

11.84

11.8%

Team Managed

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
0.08 46.68 15.07 13.09

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