Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/20/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Closed-end mutual fund
NameAs of 09/20/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|NEWT Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|NEWT Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|NEWT Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|NEWT Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT
|Category Low
|Category High
|NEWT % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|NEWT % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|NEWT Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT
|Category Low
|Category High
|NEWT % Rank
|Dividend Yield
|4.59%
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|NEWT
|Category Low
|Category High
|NEWT % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|NEWT
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 21, 2023
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Apr 14, 2023
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.700
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.650
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.750
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2022
|$0.650
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2021
|$1.050
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2021
|$0.900
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.700
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.500
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2020
|$0.470
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.580
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2020
|$0.560
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2020
|$0.440
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2019
|$0.710
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2019
|$0.580
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2019
|$0.460
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2019
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2018
|$0.500
|OrdinaryDividend
|Sep 28, 2018
|$0.480
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2018
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2018
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2017
|$0.440
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2017
|$0.440
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2017
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2017
|$0.360
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2016
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2016
|$0.430
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2016
|$0.350
|OrdinaryDividend
|Jan 19, 2016
|$0.400
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2015
|$2.690
|ExtraDividend
|Nov 03, 2015
|$0.422
|OrdinaryDividend
|Jul 15, 2015
|$0.397
|OrdinaryDividend
|Apr 13, 2015
|$0.329
|OrdinaryDividend
|Dec 08, 2009
|$0.084
|ExtraDividend
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