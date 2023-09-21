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Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.

mutual fund
NBXG
Payout Change
No Change
Price as of:
$10.47 -0.15 -1.41%
primary theme
N/A
share class
(NBXG) Primary
NBXG (Mutual Fund)

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.

Payout Change
No Change
Price as of:
$10.47 -0.15 -1.41%
primary theme
N/A
share class
(NBXG) Primary
NBXG (Mutual Fund)

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.

Payout Change
No Change
Price as of:
$10.47 -0.15 -1.41%
primary theme
N/A
share class
(NBXG) Primary

Name

As of 09/21/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.

NBXG | Fund

$10.47

$1.07 B

11.30%

$1.20

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$1.07 B

Holdings in Top 10

35.7%

52 WEEK LOW AND HIGH

$10.6
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Closed-end mutual fund

Name

As of 09/21/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.

NBXG | Fund

$10.47

$1.07 B

11.30%

$1.20

-

NBXG - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 11.3%
  • Dividend Distribution Frequency Monthly

Fund Details

  • Legal Name
    Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc.
  • Fund Family Name
    Neuberger Berman
  • Inception Date
    May 26, 2021
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

NBXG - Performance

Return Ranking - Trailing

Period NBXG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period NBXG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period NBXG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period NBXG Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

NBXG - Holdings

Concentration Analysis

NBXG Category Low Category High NBXG % Rank
Net Assets 1.07 B N/A N/A N/A
Number of Holdings 643 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 380 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 35.66% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. State Street Institutional US Government Money Market Fund 11.39%
  2. NVIDIA Corp 3.14%
  3. Amphenol Corp 3.13%
  4. Palo Alto Networks Inc 2.77%
  5. FABLETICS SERIES G PFD STOCK 2.72%
  6. Lattice Semiconductor Corp 2.59%
  7. Entain PLC 2.49%
  8. Applied Materials Inc 2.49%
  9. Monolithic Power Systems Inc 2.48%
  10. GRAMMARLY SERIES A COMMON 2.46%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High NBXG % Rank
Stocks 		83.60% N/A N/A N/A
Cash 		11.86% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		6.41% N/A N/A N/A
Bonds 		0.42% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		-2.20% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High NBXG % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High NBXG % Rank
US 		78.23% N/A N/A N/A
Non US 		5.37% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High NBXG % Rank
Cash & Equivalents 		11.86% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A
Derivative 		-2.20% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High NBXG % Rank
US 		0.42% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

NBXG - Expenses

Operational Fees

NBXG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

NBXG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

NBXG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

NBXG Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

NBXG - Distributions

Dividend Yield Analysis

NBXG Category Low Category High NBXG % Rank
Dividend Yield 11.30% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

NBXG Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency Monthly

Net Income Ratio Analysis

NBXG Category Low Category High NBXG % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

NBXG Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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NBXG - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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