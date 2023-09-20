Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/20/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$289 M
Holdings in Top 10
67.8%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Closed-end mutual fund
NameAs of 09/20/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|MXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|MXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MXF Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF
|Category Low
|Category High
|MXF % Rank
|Net Assets
|289 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|28
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|179 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|67.84%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MXF % Rank
|Stocks
|96.09%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|3.91%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MXF % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MXF % Rank
|Non US
|94.78%
|N/A
|N/A
|N/A
|US
|1.31%
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|MXF Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF
|Category Low
|Category High
|MXF % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|MXF
|Category Low
|Category High
|MXF % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXF
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Jul 27, 2023
|$0.200
|OrdinaryDividend
|Apr 27, 2023
|$0.200
|OrdinaryDividend
|Jan 26, 2023
|$0.200
|OrdinaryDividend
|Oct 27, 2022
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Jul 28, 2022
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2022
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Jan 27, 2022
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Oct 28, 2021
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2021
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2020
|$0.180
|OrdinaryDividend
|Jan 30, 2020
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2019
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2019
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2019
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2019
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Oct 25, 2018
|$0.250
|OrdinaryDividend
|Jul 26, 2018
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Apr 27, 2018
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Jan 26, 2018
|$0.130
|OrdinaryDividend
|Oct 26, 2017
|$0.130
|OrdinaryDividend
|Jul 27, 2017
|$0.130
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2017
|$0.130
|OrdinaryDividend
|Jan 17, 2017
|$0.142
|OrdinaryDividend
|Oct 27, 2016
|$0.142
|OrdinaryDividend
|Jul 26, 2016
|$0.283
|OrdinaryDividend
|Apr 26, 2016
|$0.283
|OrdinaryDividend
|Jan 13, 2016
|$0.340
|OrdinaryDividend
|Oct 22, 2015
|$0.340
|OrdinaryDividend
|Jul 23, 2015
|$0.566
|OrdinaryDividend
|Apr 21, 2015
|$0.566
|OrdinaryDividend
|Jan 13, 2015
|$0.733
|OrdinaryDividend
|Oct 24, 2014
|$0.715
|OrdinaryDividend
|Jul 24, 2014
|$0.715
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2014
|$0.715
|OrdinaryDividend
|Jan 13, 2014
|$0.865
|OrdinaryDividend
|Oct 23, 2013
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Jul 24, 2013
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Apr 24, 2013
|$0.770
|OrdinaryDividend
|Jan 17, 2013
|$0.626
|OrdinaryDividend
|Oct 25, 2012
|$0.596
|OrdinaryDividend
|Jul 26, 2012
|$0.596
|OrdinaryDividend
|Apr 24, 2012
|$0.596
|OrdinaryDividend
|Jan 18, 2012
|$0.821
|OrdinaryDividend
|Oct 20, 2011
|$0.792
|OrdinaryDividend
|Jul 21, 2011
|$0.792
|OrdinaryDividend
|Apr 19, 2011
|$0.792
|OrdinaryDividend
|Jan 19, 2011
|$0.662
|OrdinaryDividend
|Oct 21, 2010
|$0.630
|OrdinaryDividend
|Jul 22, 2010
|$0.630
|OrdinaryDividend
|Apr 22, 2010
|$0.630
|OrdinaryDividend
|Jan 19, 2010
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 2009
|$0.420
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2009
|$0.100
|OrdinaryDividend
|Jan 05, 2009
|$1.239
|OrdinaryDividend
|Nov 25, 2008
|$1.130
|OrdinaryDividend
|Sep 24, 2008
|$1.130
|OrdinaryDividend
|Jan 22, 2008
|$0.649
|OrdinaryDividend
|Jan 23, 2007
|$0.343
|OrdinaryDividend
|Jan 23, 2006
|$0.625
|OrdinaryDividend
|Jan 14, 2005
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2000
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2000
|$0.085
|OrdinaryDividend
|Jan 28, 2000
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1999
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 1999
|$0.269
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 1998
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1998
|$0.110
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1997
|$0.240
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1997
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1997
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1996
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1996
|$0.150
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 1996
|$0.080
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 1994
|$0.155
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 1994
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 1993
|$0.182
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 1993
|$0.247
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1992
|$0.151
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 1992
|$0.255
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 1991
|$0.263
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1991
|$0.034
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1990
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1990
|$0.278
|OrdinaryDividend
|May 31, 1990
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 1990
|$0.063
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 1989
|$0.144
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 1989
|$0.310
|OrdinaryDividend
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