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The Mexico Fund, Inc.

mutual fund
MXF
Payout Change
No Change
Price as of:
$17.16 +0.07 +0.41%
primary theme
N/A
share class
(MXF) Primary
MXF (Mutual Fund)

The Mexico Fund, Inc.

Payout Change
No Change
Price as of:
$17.16 +0.07 +0.41%
primary theme
N/A
share class
(MXF) Primary
MXF (Mutual Fund)

The Mexico Fund, Inc.

Payout Change
No Change
Price as of:
$17.16 +0.07 +0.41%
primary theme
N/A
share class
(MXF) Primary

Name

As of 09/20/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

The Mexico Fund, Inc.

MXF | Fund

$17.16

$289 M

0.00%

$0.80

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$289 M

Holdings in Top 10

67.8%

52 WEEK LOW AND HIGH

$17.1
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Closed-end mutual fund

Name

As of 09/20/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

The Mexico Fund, Inc.

MXF | Fund

$17.16

$289 M

0.00%

$0.80

-

MXF - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    The Mexico Fund, Inc.
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    Jan 02, 1990
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

MXF - Performance

Return Ranking - Trailing

Period MXF Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period MXF Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period MXF Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period MXF Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

MXF - Holdings

Concentration Analysis

MXF Category Low Category High MXF % Rank
Net Assets 289 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 28 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 179 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 67.84% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. America Movil, S.A.B. de C.V. 14.00%
  2. Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 11.07%
  3. Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. 10.52%
  4. Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (b) 7.04%
  5. Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. 6.79%
  6. Kimberly-Clark de Mexico, S.A.B. de C.V. (b) 4.18%
  7. Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. 3.98%
  8. Cemex, S.A.B. de C.V. 3.82%
  9. Alfa, S.A.B. de C.V. (b) 3.36%
  10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 3.08%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High MXF % Rank
Stocks 		96.09% N/A N/A N/A
Cash 		3.91% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High MXF % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High MXF % Rank
Non US 		94.78% N/A N/A N/A
US 		1.31% N/A N/A N/A

MXF - Expenses

Operational Fees

MXF Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

MXF Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

MXF Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

MXF Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

MXF - Distributions

Dividend Yield Analysis

MXF Category Low Category High MXF % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

MXF Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

MXF Category Low Category High MXF % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

MXF Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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MXF - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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