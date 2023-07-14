Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
25.5%
1 yr return
45.6%
3 Yr Avg Return
18.5%
5 Yr Avg Return
2.6%
Net Assets
$50.1 M
Holdings in Top 10
61.6%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|MXE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|25.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|45.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|18.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|2.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|-0.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MXE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|4.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|-2.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-1.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|1.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-1.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|MXE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|25.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|45.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|18.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|2.6%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|2.5%*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MXE Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|4.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|-2.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-1.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|1.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-1.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE
|Category Low
|Category High
|MXE % Rank
|Net Assets
|50.1 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|33
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|30.9 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|61.61%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MXE % Rank
|Stocks
|99.59%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|1.30%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MXE % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MXE % Rank
|Non US
|99.39%
|N/A
|N/A
|N/A
|US
|0.20%
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|MXE Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE
|Category Low
|Category High
|MXE % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|None
|MXE
|Category Low
|Category High
|MXE % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MXE
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 31, 2019
|$0.120
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2018
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 28, 2017
|$0.048
|OrdinaryDividend
|Jan 28, 2015
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2010
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Jan 27, 2009
|$0.253
|OrdinaryDividend
|Jan 26, 2007
|$0.132
|OrdinaryDividend
|Jan 26, 2006
|$0.160
|OrdinaryDividend
|Dec 10, 2003
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 01, 2000
|$0.566
|OrdinaryDividend
|Jan 14, 2000
|$0.111
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 1999
|$0.850
|OrdinaryDividend
|Jan 14, 1994
|$1.909
|OrdinaryDividend
|Jan 15, 1993
|$1.398
|OrdinaryDividend
|Jan 09, 1992
|$0.886
|OrdinaryDividend
|Jan 07, 1991
|$0.530
|OrdinaryDividend
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