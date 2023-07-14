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Mexico Equity And Income Fund Inc

mutual fund
MXE
Payout Change
Suspended
Price as of:
$14.66 -0.01 -0.07%
primary theme
N/A
share class
(MXE) Primary
MXE (Mutual Fund)

Mexico Equity And Income Fund Inc

Payout Change
Suspended
Price as of:
$14.66 -0.01 -0.07%
primary theme
N/A
share class
(MXE) Primary
MXE (Mutual Fund)

Mexico Equity And Income Fund Inc

Payout Change
Suspended
Price as of:
$14.66 -0.01 -0.07%
primary theme
N/A
share class
(MXE) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Mexico Equity And Income Fund Inc

MXE | Fund

$14.66

$50.1 M

0.00%

-

Vitals

YTD Return

25.5%

1 yr return

45.6%

3 Yr Avg Return

18.5%

5 Yr Avg Return

2.6%

Net Assets

$50.1 M

Holdings in Top 10

61.6%

52 WEEK LOW AND HIGH

$14.7
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Mexico Equity And Income Fund Inc

MXE | Fund

$14.66

$50.1 M

0.00%

-

MXE - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 25.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return 18.5%
  • 5 Yr Annualized Total Return 2.6%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Mexico Equity And Income Fund Inc
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

MXE - Performance

Return Ranking - Trailing

Period MXE Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 25.5% N/A N/A N/A
1 Yr 45.6% N/A N/A N/A
3 Yr 18.5%* N/A N/A N/A
5 Yr 2.6%* N/A N/A N/A
10 Yr -0.4%* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period MXE Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 4.8% N/A N/A N/A
2021 -2.0% N/A N/A N/A
2020 -1.1% N/A N/A N/A
2019 1.8% N/A N/A N/A
2018 -1.2% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period MXE Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 25.5% N/A N/A N/A
1 Yr 45.6% N/A N/A N/A
3 Yr 18.5%* N/A N/A N/A
5 Yr 2.6%* N/A N/A N/A
10 Yr 2.5%* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period MXE Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 4.8% N/A N/A N/A
2021 -2.0% N/A N/A N/A
2020 -1.1% N/A N/A N/A
2019 1.8% N/A N/A N/A
2018 -1.2% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

MXE - Holdings

Concentration Analysis

MXE Category Low Category High MXE % Rank
Net Assets 50.1 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 33 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 30.9 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 61.61% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. America Movil SAB de CV 14.03%
  2. Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8.48%
  3. Grupo Financiero Banorte SAB d 8.29%
  4. Alpek SAB de CV 6.82%
  5. Corp Inmobiliaria Vesta SAB de 4.85%
  6. El Puerto de Liverpool SAB de 4.55%
  7. CFE Capital S de RL de CV 3.97%
  8. Fomento Economico Mexicano SAB 3.81%
  9. Controladora Vuela Cia de Avia 3.57%
  10. Arca Continental SAB de CV 3.24%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High MXE % Rank
Stocks 		99.59% N/A N/A N/A
Cash 		1.30% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High MXE % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High MXE % Rank
Non US 		99.39% N/A N/A N/A
US 		0.20% N/A N/A N/A

MXE - Expenses

Operational Fees

MXE Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

MXE Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

MXE Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

MXE Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

MXE - Distributions

Dividend Yield Analysis

MXE Category Low Category High MXE % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

MXE Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

MXE Category Low Category High MXE % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

MXE Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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MXE - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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