Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 06/21/2024
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$38.33
$334 M
-
-
YTD Return
N/A
1 yr return
N/A
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$334 M
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 06/21/2024
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$38.33
$334 M
-
-
|Period
|MWFEX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MWFEX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|MWFEX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|MWFEX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2023
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX
|Category Low
|Category High
|MWFEX % Rank
|Net Assets
|334 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|MWFEX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|MWFEX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX
|Category Low
|Category High
|MWFEX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|MWFEX
|Category Low
|Category High
|MWFEX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|MWFEX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Apr 30, 2024
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Mar 28, 2024
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Feb 29, 2024
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2024
|$0.047
|OrdinaryDividend
|Dec 29, 2023
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2023
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2023
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2023
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2023
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2023
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2023
|$0.052
|OrdinaryDividend
|May 31, 2023
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Apr 28, 2023
|$0.056
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2023
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2023
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2023
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2022
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2022
|$0.053
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2022
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Jul 29, 2022
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.064
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Apr 29, 2022
|$0.068
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2022
|$0.065
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.071
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2022
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.072
|OrdinaryDividend
|Dec 07, 2021
|$0.028
|CapitalGainLongTerm
|Nov 30, 2021
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Oct 29, 2021
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2021
|$0.082
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2021
|$0.086
|OrdinaryDividend
|Jul 30, 2021
|$0.075
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2021
|$0.074
|OrdinaryDividend
|May 28, 2021
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2021
|$0.070
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2021
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Feb 26, 2021
|$0.049
|OrdinaryDividend
|Jan 29, 2021
|$0.052
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2020
|$0.059
|OrdinaryDividend
|Dec 08, 2020
|$0.023
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2020
|$0.063
|OrdinaryDividend
|Oct 30, 2020
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2020
|$0.058
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2020
|$0.062
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2020
|$0.077
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2020
|$0.134
|OrdinaryDividend
|May 29, 2020
|$0.133
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2020
|$0.163
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2020
|$0.185
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2020
|$0.206
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2020
|$0.163
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2019
|$0.147
|OrdinaryDividend
|Nov 29, 2019
|$0.255
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2019
|$0.179
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2019
|$0.199
|OrdinaryDividend
|Aug 30, 2019
|$0.233
|OrdinaryDividend
|Jul 31, 2019
|$0.104
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...