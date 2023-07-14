Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$5.02
$17.2 M
3.74%
$0.19
-
YTD Return
5.5%
1 yr return
-6.2%
3 Yr Avg Return
1.3%
5 Yr Avg Return
-7.4%
Net Assets
$17.2 M
Holdings in Top 10
49.6%
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Exchange Traded Fund
Name
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$5.02
$17.2 M
3.74%
$0.19
-
|Period
|LTIFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|5.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-6.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|1.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-7.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|LTIFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-31.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|12.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-7.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-2.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|LTIFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|5.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-6.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|1.3%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|-7.4%*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|LTIFX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-31.1%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|12.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|-7.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|0.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|-2.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX
|Category Low
|Category High
|LTIFX % Rank
|Net Assets
|17.2 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|40
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|8.55 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|49.64%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|LTIFX % Rank
|Bonds
|62.14%
|N/A
|N/A
|N/A
|Stocks
|22.50%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|12.41%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|LTIFX % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|LTIFX % Rank
|US
|22.50%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|LTIFX % Rank
|Cash & Equivalents
|12.41%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|LTIFX % Rank
|US
|62.14%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|LTIFX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX
|Category Low
|Category High
|LTIFX % Rank
|Dividend Yield
|3.74%
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|LTIFX
|Category Low
|Category High
|LTIFX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LTIFX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Dec 16, 2022
|$0.105
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2022
|$0.024
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2022
|$0.098
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2022
|$0.106
|OrdinaryDividend
|Dec 16, 2021
|$0.109
|OrdinaryDividend
|Sep 16, 2021
|$0.109
|OrdinaryDividend
|Jun 16, 2021
|$0.103
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2021
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Dec 17, 2020
|$0.089
|OrdinaryDividend
|Sep 17, 2020
|$0.103
|OrdinaryDividend
|Jun 15, 2020
|$0.094
|OrdinaryDividend
|Mar 16, 2020
|$0.131
|OrdinaryDividend
|Jun 17, 2019
|$0.148
|DailyAccrualFund
|Mar 14, 2019
|$0.139
|DailyAccrualFund
|Dec 17, 2018
|$0.142
|DailyAccrualFund
|Sep 17, 2018
|$0.149
|DailyAccrualFund
|Jun 15, 2018
|$0.144
|DailyAccrualFund
|Mar 15, 2018
|$0.133
|DailyAccrualFund
|Dec 15, 2017
|$0.140
|DailyAccrualFund
|Sep 15, 2017
|$0.035
|DailyAccrualFund
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