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Alternative Strategies Fund - Alternative Strategies Fund USD Cls I

mutual fund
LTIFX
Payout Change
Pending
Price as of:
$5.02 -0.01 -0.2%
primary theme
N/A
share class
(LTIFX) Primary
LTIFX (Mutual Fund)

Alternative Strategies Fund - Alternative Strategies Fund USD Cls I

Payout Change
Pending
Price as of:
$5.02 -0.01 -0.2%
primary theme
N/A
share class
(LTIFX) Primary
LTIFX (Mutual Fund)

Alternative Strategies Fund - Alternative Strategies Fund USD Cls I

Payout Change
Pending
Price as of:
$5.02 -0.01 -0.2%
primary theme
N/A
share class
(LTIFX) Primary

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Alternative Strategies Fund - Alternative Strategies Fund USD Cls I

LTIFX | Fund

$5.02

$17.2 M

3.74%

$0.19

-

Vitals

YTD Return

5.5%

1 yr return

-6.2%

3 Yr Avg Return

1.3%

5 Yr Avg Return

-7.4%

Net Assets

$17.2 M

Holdings in Top 10

49.6%

52 WEEK LOW AND HIGH

$5.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Alternative Strategies Fund - Alternative Strategies Fund USD Cls I

LTIFX | Fund

$5.02

$17.2 M

3.74%

$0.19

-

LTIFX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 5.5%
  • 3 Yr Annualized Total Return 1.3%
  • 5 Yr Annualized Total Return -7.4%
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 3.7%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    Alternative Strategies Fund - Alternative Strategies Fund USD Cls I
  • Fund Family Name
    N/A
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

LTIFX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period LTIFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 5.5% N/A N/A N/A
1 Yr -6.2% N/A N/A N/A
3 Yr 1.3%* N/A N/A N/A
5 Yr -7.4%* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period LTIFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -31.1% N/A N/A N/A
2021 12.3% N/A N/A N/A
2020 -7.3% N/A N/A N/A
2019 0.7% N/A N/A N/A
2018 -2.7% N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period LTIFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 5.5% N/A N/A N/A
1 Yr -6.2% N/A N/A N/A
3 Yr 1.3%* N/A N/A N/A
5 Yr -7.4%* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period LTIFX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -31.1% N/A N/A N/A
2021 12.3% N/A N/A N/A
2020 -7.3% N/A N/A N/A
2019 0.7% N/A N/A N/A
2018 -2.7% N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

LTIFX - Holdings

Concentration Analysis

LTIFX Category Low Category High LTIFX % Rank
Net Assets 17.2 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 40 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 8.55 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 49.64% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. FIRST AMERN FDS INC 12.41%
  2. STRATEGIC STORAGE TR II 9.92%
  3. GRIFFIN ESSENTIAL ASST II 4.41%
  4. AMERICAN HEALTHCARE REIT 4.24%
  5. HMS INCOME FUND INC 3.93%
  6. HSBC USA, Inc. 3.13%
  7. BNP Paribas SA 2.93%
  8. JPMorgan Chase Financial Company LLC 2.90%
  9. GS Finance Corp 2.89%
  10. Canadian Imperial Bank of Commerce 2.88%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High LTIFX % Rank
Bonds 		62.14% N/A N/A N/A
Stocks 		22.50% N/A N/A N/A
Cash 		12.41% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High LTIFX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High LTIFX % Rank
US 		22.50% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High LTIFX % Rank
Cash & Equivalents 		12.41% N/A N/A N/A
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High LTIFX % Rank
US 		62.14% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

LTIFX - Expenses

Operational Fees

LTIFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

LTIFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

LTIFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

LTIFX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

LTIFX - Distributions

Dividend Yield Analysis

LTIFX Category Low Category High LTIFX % Rank
Dividend Yield 3.74% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

LTIFX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

LTIFX Category Low Category High LTIFX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

LTIFX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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LTIFX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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