Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$9.17
-
-
-
YTD Return
10.8%
1 yr return
8.7%
3 Yr Avg Return
N/A
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$N/A
Holdings in Top 10
N/A
Expense Ratio N/A
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
$9.17
-
-
-
|Period
|LASAX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|10.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|8.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|LASAX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|LASAX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|10.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|8.7%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|LASAX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX
|Category Low
|Category High
|LASAX % Rank
|Net Assets
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|LASAX % Rank
|Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|LASAX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX
|Category Low
|Category High
|LASAX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|LASAX
|Category Low
|Category High
|LASAX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|LASAX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Oct 31, 2022
|$0.055
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2022
|$0.054
|OrdinaryDividend
|Aug 31, 2022
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Jul 28, 2022
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2022
|$0.044
|OrdinaryDividend
|May 31, 2022
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2022
|$0.041
|OrdinaryDividend
|Feb 28, 2022
|$0.057
|OrdinaryDividend
|Jan 31, 2022
|$0.044
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2021
|$0.042
|OrdinaryDividend
|Dec 17, 2021
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Nov 30, 2021
|$0.037
|OrdinaryDividend
|Oct 31, 2021
|$0.026
|OrdinaryDividend
|Sep 30, 2021
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Sep 06, 2012
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Jun 28, 2012
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Mar 29, 2012
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2011
|$0.103
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2011
|$0.011
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2011
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Mar 31, 2011
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Dec 31, 2010
|$0.073
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2010
|$0.018
|OrdinaryDividend
|Jun 30, 2010
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Mar 26, 2010
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2009
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2009
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Jun 29, 2009
|$0.016
|OrdinaryDividend
|Mar 30, 2009
|$0.060
|OrdinaryDividend
|Dec 30, 2008
|$0.107
|OrdinaryDividend
|Sep 29, 2008
|$0.039
|OrdinaryDividend
|Dec 20, 2007
|$0.463
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 2007
|$0.030
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2006
|$0.051
|OrdinaryDividend
|Sep 21, 2006
|$0.009
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2006
|$0.017
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 2006
|$0.013
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2005
|$0.126
|OrdinaryDividend
|Sep 21, 2005
|$0.002
|OrdinaryDividend
|Jun 21, 2005
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Mar 22, 2005
|$0.014
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2004
|$0.091
|OrdinaryDividend
|Sep 21, 2004
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Jun 22, 2004
|$0.007
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2003
|$0.101
|OrdinaryDividend
|Sep 23, 2003
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Jun 23, 2003
|$0.006
|OrdinaryDividend
|Mar 21, 2003
|$0.004
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2002
|$0.014
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...