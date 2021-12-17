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DWS Science and Technology Fund

mutual fund
KTCTX
Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (KTCAX) Primary C (KTCCX) Inst (KTCIX) S (KTCSX) (KTCTX)
KTCTX (Mutual Fund)

DWS Science and Technology Fund

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (KTCAX) Primary C (KTCCX) Inst (KTCIX) S (KTCSX) (KTCTX)
KTCTX (Mutual Fund)

DWS Science and Technology Fund

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
A (KTCAX) Primary C (KTCCX) Inst (KTCIX) S (KTCSX) (KTCTX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

DWS Science and Technology Fund

KTCTX | Fund

-

$909 M

0.00%

0.01%

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$909 M

Holdings in Top 10

51.7%

52 WEEK LOW AND HIGH

$0.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.01%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

DWS Science and Technology Fund

KTCTX | Fund

-

$909 M

0.00%

0.01%

KTCTX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency N/A

Fund Details

  • Legal Name
    DWS Science and Technology Fund
  • Fund Family Name
    DWS Funds
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

Main investments. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in common stocks of science and technology companies. Science and technology companies are (i) companies whose products, processes, or services, in the opinion of portfolio management, benefit, or are expected to benefit, from the use or commercial application of scientific or technological developments or discoveries; or (ii) companies that, in the opinion of portfolio management, utilize technology and/or science to significantly enhance their business opportunities. Such companies may include companies that, in the opinion of portfolio management, derive a competitive advantage by the application of scientific or technological developments or discoveries. For illustrative purposes, examples of the types of companies in which the fund expects to typically invest include software or hardware manufacturers that invest in developing and maintaining technology products or service offerings; service companies that provide technology service offerings; and biotech companies that invest in scientific research to develop treatments for diseases. The fund may invest in companies of any size and may invest in initial public offerings. While the fund invests mainly in US stocks, it could invest up to 35% of net assets in foreign securities (including emerging markets securities). The fund will concentrate its assets in the group of industries constituting the technology sector and may concentrate in one or more industries in the technology sector. Portfolio management may favor securities from various industries and companies within the technology sector at different times.The fund may also invest up to 20% of its total assets in debt securities, including bonds of private issuers.Management process. In choosing securities, portfolio management uses a combination of three analytical disciplines:Bottom-up research. Portfolio management looks for individual companies that it believes have a history of above-average growth, strong competitive positioning, attractive prices relative to potential growth, innovative products and services, sound financial strength and effective management, among other factors.Growth orientation. Portfolio management generally looks for companies that it believes have above-average potential for sustainable growth of revenue or earnings and whose market value appears reasonable in light of their business prospects.Top-down analysis. Portfolio management considers the economic outlooks for various industries within the technology sector and looks for those that they believe may benefit from changes in the overall business environment.In addition, portfolio management uses quantitative analytic tools to attempt to manage the price volatility of the fund as compared to appropriate benchmarks and peer groups. Portfolio management may also consider environmental, social and governance (ESG) factors that it believes to be financially material.Portfolio management will normally sell a stock when they believe its price is unlikely to go higher, its fundamentals have changed, other investments offer better opportunities, or in adjusting their emphasis on a given technology industry.Securities lending. The fund may lend securities (up to one-third of total assets) to approved institutions, such as registered broker-dealers, banks and pooled investment vehicles.
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KTCTX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period KTCTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period KTCTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period KTCTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period KTCTX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

KTCTX - Holdings

Concentration Analysis

KTCTX Category Low Category High KTCTX % Rank
Net Assets 909 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 66 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 470 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 51.73% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Apple Inc 8.74%
  2. Microsoft Corp 8.11%
  3. Amazon.com Inc 7.10%
  4. Visa Inc 5.05%
  5. Mastercard Inc 4.89%
  6. NVIDIA Corp 4.42%
  7. Alphabet Inc 3.69%
  8. Alphabet Inc 3.67%
  9. DWS 3.46%
  10. Synopsys Inc 2.59%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High KTCTX % Rank
Stocks 		96.34% N/A N/A N/A
Cash 		3.66% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High KTCTX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High KTCTX % Rank
US 		96.34% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

KTCTX - Expenses

Operational Fees

KTCTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.01% N/A N/A N/A
Management Fee 0.00% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

KTCTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

KTCTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

KTCTX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

KTCTX - Distributions

Dividend Yield Analysis

KTCTX Category Low Category High KTCTX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

KTCTX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency

Net Income Ratio Analysis

KTCTX Category Low Category High KTCTX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

KTCTX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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KTCTX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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