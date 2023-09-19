Home
Guide
Picks
High Yield
Dates
Monthly
Screener
Resources
ESG
Retire
Channels
Continue to site >
Trending ETFs

Fundamental Large Cap Value Trust

mutual fund
JVFLX
Payout Change
Pending
Price as of:
$25.6 -0.08 -0.31%
primary theme
N/A
share class
JVFLX (Mutual Fund)

Fundamental Large Cap Value Trust

Payout Change
Pending
Price as of:
$25.6 -0.08 -0.31%
primary theme
N/A
share class
JVFLX (Mutual Fund)

Fundamental Large Cap Value Trust

Payout Change
Pending
Price as of:
$25.6 -0.08 -0.31%
primary theme
N/A
share class

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

Fundamental Large Cap Value Trust

JVFLX | Fund

$25.60

$759 M

-

0.78%

Vitals

YTD Return

12.6%

1 yr return

21.3%

3 Yr Avg Return

17.1%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$759 M

Holdings in Top 10

39.6%

52 WEEK LOW AND HIGH

$25.7
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.78%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

Fundamental Large Cap Value Trust

JVFLX | Fund

$25.60

$759 M

-

0.78%

JVFLX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 12.6%
  • 3 Yr Annualized Total Return 17.1%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency SemiAnnual

Fund Details

  • Legal Name
    Fundamental Large Cap Value Trust
  • Fund Family Name
    John Hancock Group of Funds
  • Inception Date
    May 04, 2004
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of large-capitalization companies. The fund considers large-capitalization companies to be those that at the time of purchase have a market capitalization equal to or greater than that of the top 80% of the companies that comprise the Russell 1000 Index. As of February 28, 2023, the lowest market capitalization in this group was $5.8 billion. Equity securities include common, convertible, and preferred securities and their equivalents.
In managing the fund, the subadvisor looks for companies that are highly differentiated with key growth drivers, sustainable cash flow production, and high returns on capital. The subadvisor seeks to identify companies with sustainable competitive advantages and high barriers to entry, strong management and a focus on creating value for fund shareholders. Value opportunities are evaluated with an approach that uses the present value of estimated future cash flows as the core methodology for measuring intrinsic value.
The subadvisor employs a disciplined fundamental research process which produces bottom-up company assessments using key assumptions that drive sales, margins, and asset intensity. Scenario analysis is designed to provide a meaningful range of outcomes and the ability to assess investors’
embedded expectations. The subadvisor seeks to purchase companies that meet the criteria above when the shares are selling at a significant discount to intrinsic value. Sell decisions are similarly driven by long term fundamental analysis.
The subadvisor constantly reviews portfolio investments and may sell a holding when it has achieved its valuation target, if it believes there is structural or permanent deterioration in the underlying fundamentals of the business, or if it identifies what it believes is a more attractive investment opportunity.The fund may focus its investments in a particular sector or sectors of the economy.
The fund may invest up to 20% of its net assets in equity securities of foreign issuers, including American Depositary Receipts (ADRs) and similar investments. For purposes of reducing risk and/or obtaining efficient investment exposure, the fund may invest in exchange-traded funds (ETFs) and derivative instruments that include options, futures contracts, and swaps. The fund may also invest in U.S. government securities and other short-term securities such as money market instruments and repurchase agreements.The manager considers environmental, social, and/or governance (ESG) factors, alongside other relevant factors, as part of its investment process. ESG factors may include, but are not limited to, matters regarding board diversity, climate change policies, and supply chain and human rights policies. The ESG characteristics utilized in the fund’s investment process may change over time and one or more characteristics may not be relevant with respect to all issuers that are eligible fund investments.
Read More

JVFLX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period JVFLX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 12.6% N/A N/A N/A
1 Yr 21.3% N/A N/A N/A
3 Yr 17.1%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period JVFLX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -21.8% N/A N/A N/A
2021 15.2% N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period JVFLX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 12.6% N/A N/A N/A
1 Yr 21.3% N/A N/A N/A
3 Yr 17.1%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period JVFLX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -8.0% N/A N/A N/A
2021 30.0% N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

JVFLX - Holdings

Concentration Analysis

JVFLX Category Low Category High JVFLX % Rank
Net Assets 759 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 55 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 300 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 39.58% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 5.46%
  2. ANTHEM INC COMMON STOCK USD.01 4.42%
  3. LENNAR CORP COMMON STOCK USD.1 4.35%
  4. PARKER-HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 4.21%
  5. JH COLLATERAL 3.85%
  6. UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 3.77%
  7. COMCAST CORP COMMON STOCK USD.01 3.69%
  8. KKR and CO INC COMMON STOCK 3.59%
  9. WALMART INC COMMON STOCK USD.1 3.41%
  10. MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 2.85%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High JVFLX % Rank
Stocks 		96.10% N/A N/A N/A
Cash 		3.90% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High JVFLX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High JVFLX % Rank
US 		90.01% N/A N/A N/A
Non US 		6.08% N/A N/A N/A

JVFLX - Expenses

Operational Fees

JVFLX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.78% N/A N/A N/A
Management Fee 0.68% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

JVFLX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

JVFLX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

JVFLX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

JVFLX - Distributions

Dividend Yield Analysis

JVFLX Category Low Category High JVFLX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

JVFLX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency SemiAnnual

Net Income Ratio Analysis

JVFLX Category Low Category High JVFLX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

JVFLX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

View More +

JVFLX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

Advertisement

×

Wait! Rates are rising, is your portfolio ready?

×