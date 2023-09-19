Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
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YTD Return
12.6%
1 yr return
21.3%
3 Yr Avg Return
17.1%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$759 M
Holdings in Top 10
39.6%
Expense Ratio 0.78%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|JVFLX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|12.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|21.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|17.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|JVFLX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-21.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|15.2%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|JVFLX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|12.6%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|21.3%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|17.1%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|JVFLX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-8.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|30.0%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX
|Category Low
|Category High
|JVFLX % Rank
|Net Assets
|759 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|55
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|300 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|39.58%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JVFLX % Rank
|Stocks
|96.10%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|3.90%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JVFLX % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JVFLX % Rank
|US
|90.01%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|6.08%
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|0.78%
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|0.68%
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|JVFLX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX
|Category Low
|Category High
|JVFLX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|SemiAnnual
|JVFLX
|Category Low
|Category High
|JVFLX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JVFLX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Nov 21, 2018
|$0.184
|OrdinaryDividend
|Aug 24, 2018
|$0.050
|ExtraDividend
|Nov 22, 2017
|$0.214
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2017
|$0.117
|ExtraDividend
|Nov 23, 2016
|$0.339
|OrdinaryDividend
|Aug 26, 2016
|$0.051
|ExtraDividend
|Aug 27, 2015
|$0.031
|ExtraDividend
|Nov 27, 2013
|$0.125
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 2012
|$0.116
|OrdinaryDividend
|Aug 27, 2012
|$0.029
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2011
|$0.083
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2011
|$0.017
|ExtraDividend
|Dec 27, 2010
|$0.159
|OrdinaryDividend
|Jul 28, 2010
|$0.025
|ExtraDividend
|Dec 19, 2009
|$0.116
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2009
|$0.050
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2008
|$0.251
|OrdinaryDividend
|Apr 11, 2008
|$0.019
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2007
|$0.170
|OrdinaryDividend
|Apr 11, 2007
|$0.135
|OrdinaryDividend
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