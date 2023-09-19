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International Equity Index Trust

mutual fund
JVANX
Payout Change
Pending
Price as of:
$17.66 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
JVANX (Mutual Fund)

International Equity Index Trust

Payout Change
Pending
Price as of:
$17.66 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
JVANX (Mutual Fund)

International Equity Index Trust

Payout Change
Pending
Price as of:
$17.66 +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

International Equity Index Trust

JVANX | Fund

$17.66

$833 M

-

0.62%

Vitals

YTD Return

7.9%

1 yr return

17.5%

3 Yr Avg Return

4.4%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$833 M

Holdings in Top 10

11.9%

52 WEEK LOW AND HIGH

$17.7
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 0.62%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

International Equity Index Trust

JVANX | Fund

$17.66

$833 M

-

0.62%

JVANX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return 7.9%
  • 3 Yr Annualized Total Return 4.4%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency SemiAnnual

Fund Details

  • Legal Name
    International Equity Index Trust
  • Fund Family Name
    John Hancock Group of Funds
  • Inception Date
    Apr 29, 2005
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in securities listed in the MSCI All Country World Excluding U.S. Index (the “Index”), or American Depositary Receipts (ADRs) or Global Depositary Receipts (GDRs) representing such securities. (The fund will provide written notice to shareholders at least 60 days prior to a change in its 80% investment policy.) As of February 28, 2023, the market capitalization range of the Index was $141.8 million to $413.1 billion.
The fund is an index fund and differs from an actively-managed fund. Actively-managed funds seek to outperform their benchmark indices through research and analysis. Over time, their performance may differ significantly from their benchmark indices. Index funds are passively managed funds that seek to track the risk and return profile of market indices. An index is an unmanaged group of securities whose overall performance is used as an
investment benchmark. Indices may track broad investment markets, such as the global equity market, or more narrow investment markets, such as the U.S. small cap equity market. However, an index fund has operating expenses and transaction costs, while a market index does not. Therefore, the fund, while it attempts to track its target index, typically will be unable to match the performance of the index exactly due to such fees and expenses.
The fund uses “sampling” methodology in seeking to track the total return performance of the Index. This means that the fund does not intend and is not required to purchase all of the securities in the Index, but rather intends to hold a representative sample of the securities in the Index in an effort to achieve the fund’s investment objective. The quantity of holdings in the fund will be based on a number of factors, including asset size of the fund. Although the subadvisor generally expects the fund to hold less than the total number of securities in the Index, it reserves the right to hold as many securities as it believes necessary to achieve the fund’s investment objective.
The fund’s assets are normally fully invested. The subadvisor invests in stock index futures to maintain market exposure and manage cash flow. Although the subadvisor may employ foreign currency hedging techniques, it normally maintains the currency exposure of the underlying equity investments.
The fund may purchase other types of securities that are not primary investment vehicles, for example, European Depositary Receipts (EDRs), certain exchange-traded funds (ETFs), cash equivalents, and certain derivatives (investments whose value is based on indices or other securities). In addition, the fund may invest in securities that are not included in the Index, including futures, options, swap contracts and other derivatives, cash and cash equivalents or money market instruments, such as repurchase agreements and money market funds (including money market funds advised by the advisor or subadvisor).
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JVANX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period JVANX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 7.9% N/A N/A N/A
1 Yr 17.5% N/A N/A N/A
3 Yr 4.4%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period JVANX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -19.4% N/A N/A N/A
2021 3.5% N/A N/A N/A
2020 6.9% N/A N/A N/A
2019 18.5% N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period JVANX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD 7.9% N/A N/A N/A
1 Yr 17.5% N/A N/A N/A
3 Yr 4.4%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period JVANX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -16.2% N/A N/A N/A
2021 7.6% N/A N/A N/A
2020 10.8% N/A N/A N/A
2019 18.5% N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

JVANX - Holdings

Concentration Analysis

JVANX Category Low Category High JVANX % Rank
Net Assets 833 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 1929 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 99 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 11.88% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10. 1.85%
  2. FIDELITY GOVERNMENT PORTFOLIO FIDELITY INV MMKT GOVT-INST 1.43%
  3. NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 1.34%
  4. ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 1.19%
  5. NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK.2 1.09%
  6. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 1.07%
  7. TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 1.07%
  8. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT COMMON STOCK EUR.3 1.06%
  9. ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 0.91%
  10. ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK 0.87%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High JVANX % Rank
Stocks 		96.62% N/A N/A N/A
Cash 		2.47% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.92% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High JVANX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High JVANX % Rank
Non US 		94.55% N/A N/A N/A
US 		2.07% N/A N/A N/A

JVANX - Expenses

Operational Fees

JVANX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 0.62% N/A N/A N/A
Management Fee 0.52% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

JVANX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

JVANX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

JVANX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

JVANX - Distributions

Dividend Yield Analysis

JVANX Category Low Category High JVANX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

JVANX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency SemiAnnual

Net Income Ratio Analysis

JVANX Category Low Category High JVANX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

JVANX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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JVANX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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