Dividend Investing Ideas Center
Critical Facts You Need to Know About Preferred Stocks
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
YTD Return
-3.9%
1 yr return
-1.5%
3 Yr Avg Return
10.2%
5 Yr Avg Return
N/A
Net Assets
$113 M
Holdings in Top 10
28.3%
Expense Ratio 1.11%
Front Load N/A
Deferred Load N/A
Turnover N/A
Redemption Fee N/A
Standard (Taxable)
N/A
IRA
N/A
Fund Type
Open End Mutual Fund
NameAs of 09/19/2023
Price
Aum/Mkt Cap
YIELD
Exp Ratio
Watchlist
|Period
|JEFCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-3.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-1.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|10.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|JEFCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-31.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|27.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Period
|JEFCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|YTD
|-3.9%
|N/A
|N/A
|N/A
|1 Yr
|-1.5%
|N/A
|N/A
|N/A
|3 Yr
|10.2%*
|N/A
|N/A
|N/A
|5 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
|10 Yr
|N/A*
|N/A
|N/A
|N/A
* Annualized
|Period
|JEFCX Return
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|2022
|-13.8%
|N/A
|N/A
|N/A
|2021
|29.4%
|N/A
|N/A
|N/A
|2020
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2019
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|2018
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX
|Category Low
|Category High
|JEFCX % Rank
|Net Assets
|113 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Number of Holdings
|76
|N/A
|N/A
|N/A
|Net Assets in Top 10
|31.9 M
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting of Top 10
|28.35%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JEFCX % Rank
|Stocks
|96.41%
|N/A
|N/A
|N/A
|Cash
|2.59%
|N/A
|N/A
|N/A
|Bonds
|0.99%
|N/A
|N/A
|N/A
|Preferred Stocks
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Other
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Convertible Bonds
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JEFCX % Rank
|Utilities
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Technology
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Real Estate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Industrials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Healthcare
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Financial Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Energy
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Communication Services
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Defense
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Consumer Cyclical
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Basic Materials
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JEFCX % Rank
|US
|87.54%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|8.87%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JEFCX % Rank
|Cash & Equivalents
|2.30%
|N/A
|N/A
|N/A
|Derivative
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Securitized
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Corporate
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Municipal
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Government
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|Weighting
|Return Low
|Return High
|JEFCX % Rank
|US
|0.99%
|N/A
|N/A
|N/A
|Non US
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Expense Ratio
|1.11%
|N/A
|N/A
|N/A
|Management Fee
|0.77%
|N/A
|N/A
|N/A
|12b-1 Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Administrative Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Front Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Deferred Load
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Max Redemption Fee
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.
|JEFCX Fees (% of AUM)
|Category Return Low
|Category Return High
|Rank in Category (%)
|Turnover
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX
|Category Low
|Category High
|JEFCX % Rank
|Dividend Yield
|0.00%
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX
|Category Low
|Category High
|Category Mod
|Dividend Distribution Frequency
|SemiAnnual
|JEFCX
|Category Low
|Category High
|JEFCX % Rank
|Net Income Ratio
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|JEFCX
|Category Low
|Category High
|Capital Mode
|Capital Gain Distribution Frequency
|Date
|Amount
|Type
|Nov 22, 2017
|$0.105
|OrdinaryDividend
|Aug 25, 2017
|$0.040
|ExtraDividend
|Nov 23, 2016
|$0.090
|OrdinaryDividend
|Aug 26, 2016
|$0.056
|ExtraDividend
|Nov 27, 2013
|$0.028
|OrdinaryDividend
|Nov 28, 2012
|$0.074
|OrdinaryDividend
|Dec 23, 2011
|$0.114
|OrdinaryDividend
|Aug 29, 2011
|$0.056
|ExtraDividend
|Dec 27, 2010
|$0.015
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2009
|$0.040
|OrdinaryDividend
|Apr 30, 2009
|$0.005
|OrdinaryDividend
|Dec 19, 2008
|$0.069
|OrdinaryDividend
|Apr 11, 2008
|$0.001
|OrdinaryDividend
|Dec 21, 2007
|$0.109
|OrdinaryDividend
|Apr 11, 2007
|$0.064
|OrdinaryDividend
Dividend Investing Ideas Center
Have you ever wished for the safety of bonds, but the return potential...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...
Dividend Investing Ideas Center
If you are reaching retirement age, there is a good chance that you...