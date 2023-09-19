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Financial Industries Trust

mutual fund
JEFCX
Payout Change
Pending
Price as of:
$10.64 +0.01 +0.09%
primary theme
N/A
share class
JEFCX (Mutual Fund)

Financial Industries Trust

Payout Change
Pending
Price as of:
$10.64 +0.01 +0.09%
primary theme
N/A
share class
JEFCX (Mutual Fund)

Financial Industries Trust

Payout Change
Pending
Price as of:
$10.64 +0.01 +0.09%
primary theme
N/A
share class

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

Financial Industries Trust

JEFCX | Fund

$10.64

$113 M

-

1.11%

Vitals

YTD Return

-3.9%

1 yr return

-1.5%

3 Yr Avg Return

10.2%

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$113 M

Holdings in Top 10

28.3%

52 WEEK LOW AND HIGH

$10.6
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio 1.11%

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Open End Mutual Fund

Name

As of 09/19/2023

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Annualized forward dividend yield. Multiplies the most recent dividend payout amount by its frequency and divides by the previous close price.

Exp Ratio

Expense ratio is the fund’s total annual operating expenses, including management fees, distribution fees, and other expenses, expressed as a percentage of average net assets.

Watchlist

Financial Industries Trust

JEFCX | Fund

$10.64

$113 M

-

1.11%

JEFCX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return -3.9%
  • 3 Yr Annualized Total Return 10.2%
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency SemiAnnual

Fund Details

  • Legal Name
    Financial Industries Trust
  • Fund Family Name
    John Hancock Group of Funds
  • Inception Date
    Jan 28, 2002
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in companies that are principally engaged in financial services. (The fund will provide written notice to shareholders at least 60 days prior to a change in its 80% investment policy.) These companies include U.S. and foreign financial services companies of any size including banks, thrifts, finance companies, brokerage and advisory firms, real estate-related firms, insurance companies, financial technology companies and financial holding companies. The fund may gain exposure to securities described in these strategies through investing in investment companies and pooled investment vehicles.
In managing the fund, the subadvisor focuses primarily on stock selection rather than industry allocation. In choosing individual stocks, the subadvisor uses fundamental financial analysis to identify securities that appear comparatively undervalued.
The fund concentrates its investments (invests more than 25% of its total assets) in companies that are principally engaged in financial services, and therefore may experience greater volatility than funds investing in a broader range of industries.
Given the industry-wide trend toward consolidation, the subadvisor also invests in companies that appear to be positioned for a merger. The subadvisor generally gathers firsthand information about companies from interviews and company visits.
The fund may invest in U.S. and foreign bonds, including up to 5% of net assets in below investment-grade bonds (i.e., “junk bonds”) rated as low as CCC by S&P Global Ratings (S&P) or Caa by Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s) and their unrated equivalents. It may also invest up to 15% of net assets in investment-grade short-term securities. The fund’s investment policies are based on credit ratings at the time of purchase.
In abnormal circumstances, the fund may temporarily invest up to 80% of its assets in investment-grade short-term securities. In these and other cases, the fund might not achieve its investment objective.
The fund may, to a limited extent, engage in derivative transactions that include futures contracts, options and foreign currency forward contracts, in each case for the purpose of reducing risk, obtaining efficient market exposure and/or enhancing investment returns.
The fund may invest in companies located in emerging market countries.
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JEFCX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period JEFCX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -3.9% N/A N/A N/A
1 Yr -1.5% N/A N/A N/A
3 Yr 10.2%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period JEFCX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -31.8% N/A N/A N/A
2021 27.9% N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period JEFCX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD -3.9% N/A N/A N/A
1 Yr -1.5% N/A N/A N/A
3 Yr 10.2%* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period JEFCX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 -13.8% N/A N/A N/A
2021 29.4% N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

JEFCX - Holdings

Concentration Analysis

JEFCX Category Low Category High JEFCX % Rank
Net Assets 113 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 76 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 31.9 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 28.35% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. MARKEL CORP COMMON STOCK 3.42%
  2. AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 3.26%
  3. WELLS FARGO and CO COMMON STOCK USD1.666 3.09%
  4. REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 3.03%
  5. FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK 2.91%
  6. MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 2.80%
  7. ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 2.54%
  8. ARES MANAGEMENT CORP COMMON STOCK 2.48%
  9. SandP GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 2.45%
  10. JPMORGAN CHASE and CO COMMON STOCK USD1.0 2.39%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High JEFCX % Rank
Stocks 		96.41% N/A N/A N/A
Cash 		2.59% N/A N/A N/A
Bonds 		0.99% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Other 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High JEFCX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High JEFCX % Rank
US 		87.54% N/A N/A N/A
Non US 		8.87% N/A N/A N/A

Bond Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High JEFCX % Rank
Cash & Equivalents 		2.30% N/A N/A N/A
Derivative 		0.00% N/A N/A N/A
Securitized 		0.00% N/A N/A N/A
Corporate 		0.00% N/A N/A N/A
Municipal 		0.00% N/A N/A N/A
Government 		0.00% N/A N/A N/A

Bond Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High JEFCX % Rank
US 		0.99% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

JEFCX - Expenses

Operational Fees

JEFCX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio 1.11% N/A N/A N/A
Management Fee 0.77% N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

JEFCX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

JEFCX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

JEFCX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

JEFCX - Distributions

Dividend Yield Analysis

JEFCX Category Low Category High JEFCX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

JEFCX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency SemiAnnual

Net Income Ratio Analysis

JEFCX Category Low Category High JEFCX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

JEFCX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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JEFCX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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