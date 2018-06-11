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Transamerica Mid Cap Growth

mutual fund
IMCUX
Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
Other (TMIFX) Primary A (MCGAX) Inst (IMCGX) C (MGTCX) Inst (TMITX) Retirement (TMIRX) Retirement (TAGFX) (IMCUX)
IMCUX (Mutual Fund)

Transamerica Mid Cap Growth

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
Other (TMIFX) Primary A (MCGAX) Inst (IMCGX) C (MGTCX) Inst (TMITX) Retirement (TMIRX) Retirement (TAGFX) (IMCUX)
IMCUX (Mutual Fund)

Transamerica Mid Cap Growth

Payout Change
None
Price as of:
$ +0.0 +0.0%
primary theme
N/A
share class
Other (TMIFX) Primary A (MCGAX) Inst (IMCGX) C (MGTCX) Inst (TMITX) Retirement (TMIRX) Retirement (TAGFX) (IMCUX)

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Transamerica Mid Cap Growth

IMCUX | Fund

-

$287 M

0.00%

-

Vitals

YTD Return

N/A

1 yr return

N/A

3 Yr Avg Return

N/A

5 Yr Avg Return

N/A

Net Assets

$287 M

Holdings in Top 10

50.0%

52 WEEK LOW AND HIGH

$0.0
N/A
N/A

Expenses

OPERATING FEES

Expense Ratio N/A

SALES FEES

Front Load N/A

Deferred Load N/A

TRADING FEES

Turnover N/A

Redemption Fee N/A

Min Investment

Standard (Taxable)

N/A

IRA

N/A

Fund Classification

Fund Type

Exchange Traded Fund

Name

Price

Aum/Mkt Cap

YIELD

Exp Ratio

Watchlist

Transamerica Mid Cap Growth

IMCUX | Fund

-

$287 M

0.00%

-

IMCUX - Profile

Distributions

  • YTD Total Return N/A
  • 3 Yr Annualized Total Return N/A
  • 5 Yr Annualized Total Return N/A
  • Capital Gain Distribution Frequency N/A
  • Net Income Ratio N/A
DIVIDENDS
  • Dividend Yield 0.0%
  • Dividend Distribution Frequency None

Fund Details

  • Legal Name
    Transamerica Mid Cap Growth
  • Fund Family Name
    Transamerica
  • Inception Date
    N/A
  • Shares Outstanding
    N/A
  • Share Class
    N/A
  • Currency
    USD
  • Domiciled Country
    US

Fund Description

The fund normally invests primarily in stocks of medium sized companies which the fund’s sub-adviser, Wellington Management Company LLP (the “sub-adviser”), believes will earn high returns on invested capital, benefit from long term secular growth trends, and meet the sub-adviser’s long term valuation criteria. Under normal circumstances, the sub-adviser invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in securities of medium sized (or mid-cap) companies and other investments with similar economic characteristics. The sub-adviser considers mid-cap companies to be companies with market capitalizations that, at the time of initial purchase, are within the range of capitalization of the companies that are included in the Russell Midcap®Growth Index1. As of December 31, 2022, the market capitalizations of companies in the Russell Midcap® Growth Index ranged from approximately $735.67 million to $52.82 billion. Over time, the capitalizations of the companies in the Russell Midcap® Growth Index will change. As they do, the size of the companies in which the fund invests may change.The fund’s equity securities may include common stocks and preferred stocks listed on the New York Stock Exchange and on other national securities exchanges and, generally to a lesser extent, stocks that are traded over-the-counter. The fund normally emphasizes common stocks. The fund may also invest in foreign securities. Growth stocks as a group may be out of favor and underperform the overall equity market for a long period of time, for example, while the market favors “value” stocks.The fund may also invest its assets in cash, cash equivalent securities or short-term debt securities, repurchase agreements and money market instruments. Generally, 5% or less of the fund’s assets will be invested in cash and cash equivalents.1 “Russell®” and other service marks and trademarks related to the Russell indexes are trademarks of the London Stock Exchange Group companies.
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IMCUX - Performance

Return Ranking - Trailing

Period IMCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Return Ranking - Calendar

Period IMCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

Total Return Ranking - Trailing

Period IMCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
YTD N/A N/A N/A N/A
1 Yr N/A N/A N/A N/A
3 Yr N/A* N/A N/A N/A
5 Yr N/A* N/A N/A N/A
10 Yr N/A* N/A N/A N/A

* Annualized

Total Return Ranking - Calendar

Period IMCUX Return Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A

NAV & Total Return History

IMCUX - Holdings

Concentration Analysis

IMCUX Category Low Category High IMCUX % Rank
Net Assets 287 M N/A N/A N/A
Number of Holdings 29 N/A N/A N/A
Net Assets in Top 10 144 M N/A N/A N/A
Weighting of Top 10 50.01% N/A N/A N/A

Top 10 Holdings

  1. Gartner Inc 7.22%
  2. Agilent Technologies Inc 6.67%
  3. CDW Corp/DE 5.19%
  4. ICON PLC 4.95%
  5. Ceridian HCM Holding Inc 4.77%
  6. BWX Technologies Inc 4.47%
  7. Electronic Arts Inc 4.35%
  8. Ares Management Corp 4.33%
  9. Hilton Worldwide Holdings Inc 4.21%
  10. Fixed Income Clearing Corp 3.85%

Asset Allocation

Weighting Return Low Return High IMCUX % Rank
Stocks 		96.09% N/A N/A N/A
Other 		3.85% N/A N/A N/A
Cash 		0.06% N/A N/A N/A
Preferred Stocks 		0.00% N/A N/A N/A
Convertible Bonds 		0.00% N/A N/A N/A
Bonds 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Sector Breakdown

Weighting Return Low Return High IMCUX % Rank
Utilities 		0.00% N/A N/A N/A
Technology 		0.00% N/A N/A N/A
Real Estate 		0.00% N/A N/A N/A
Industrials 		0.00% N/A N/A N/A
Healthcare 		0.00% N/A N/A N/A
Financial Services 		0.00% N/A N/A N/A
Energy 		0.00% N/A N/A N/A
Communication Services 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Defense 		0.00% N/A N/A N/A
Consumer Cyclical 		0.00% N/A N/A N/A
Basic Materials 		0.00% N/A N/A N/A

Stock Geographic Breakdown

Weighting Return Low Return High IMCUX % Rank
US 		96.09% N/A N/A N/A
Non US 		0.00% N/A N/A N/A

IMCUX - Expenses

Operational Fees

IMCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Expense Ratio N/A N/A N/A N/A
Management Fee N/A N/A N/A N/A
12b-1 Fee N/A N/A N/A N/A
Administrative Fee N/A N/A N/A N/A

Sales Fees

IMCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Front Load N/A N/A N/A N/A
Deferred Load N/A N/A N/A N/A

Trading Fees

IMCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Max Redemption Fee N/A N/A N/A N/A

Related Fees

Turnover provides investors a proxy for the trading fees incurred by mutual fund managers who frequently adjust position allocations. Higher turnover means higher trading fees.

IMCUX Fees (% of AUM) Category Return Low Category Return High Rank in Category (%)
Turnover N/A N/A N/A N/A

IMCUX - Distributions

Dividend Yield Analysis

IMCUX Category Low Category High IMCUX % Rank
Dividend Yield 0.00% N/A N/A N/A

Dividend Distribution Analysis

IMCUX Category Low Category High Category Mod
Dividend Distribution Frequency None

Net Income Ratio Analysis

IMCUX Category Low Category High IMCUX % Rank
Net Income Ratio N/A N/A N/A N/A

Capital Gain Distribution Analysis

IMCUX Category Low Category High Capital Mode
Capital Gain Distribution Frequency

Distributions History

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IMCUX - Fund Manager Analysis

Tenure Analysis

Category Low Category High Category Average Category Mode
N/A N/A N/A N/A

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